Antonio Sanguino le responde a Armando Benedetti la propuesta de aumentar el salario mínimo en dos dígitos: “Bienvenido al debate”

La discusión del aumento del salario mínimo para 2026 comenzó este 1.º de diciembre.

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 2:50 p. m.
Los ministros del Interior, Armando Benedetti, y del Trabajo, Antonio Sanguino, se metieron en la discusión del aumento del salario mínimo para 2026. Benedetti ha venido insistiendo en que la cifra debe alcanzar los dos dígitos; sin embargo, expertos consideran que esto no sería responsable con las finanzas del país y hasta se ha hablado de propósitos electorales.

Sanguino le contestó a Benedetti que bienvenido el debate y, aunque no cerró la puerta a esa posibilidad, dijo que se debe discutir con fundamentos. “Nada que perdonar, colega y amigo Armando Benedetti. Yo no he sido ‘cercano’ o ‘amigo’ de la clase trabajadora; soy trabajador, hijo de campesinos catatumberos pobres y sin tierra, convertidos luego en trabajadores informales o por cuenta propia, y sé y siento muy bien lo que significa un salario digno en la Colombia de hoy. Bienvenido al debate, con rigor y con el corazón en la mano, ojalá en la mesa de concertación, a la que estás invitado”, aseguró Sanguino.

Por su parte, Benedetti había publicado un video en el que se había referido al tema diciendo que, aunque se molestara su colega, como “amigo de la clase trabajadora”, considera que el aumento del salario mínimo debe alcanzar los dos dígitos.

“Si usted mira lo que pasa en Costa Rica, allá hay más de 780 y pico de dólares, mientras que aquí en Colombia hay solamente 323 dólares el salario mínimo. Aquí es muy bajito. Un aumento del salario mínimo lo que da es más productividad en la economía”, afirmó Benedetti, quien insistió en que ese valor pueda aumentar.

Aunque por ahora no se ha definido de cuánto será el aumento para 2026, se especula que podría ser superior al 10 %. El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) se retiró de las conversaciones que se estaban adelantando con el Gobierno nacional porque considera que eran una “payasada”, pues el Gobierno ya tendría definido un ajuste superior al 10 %.

Contexto: El aumento del salario mínimo: populismo salarial hoy, desempleo e informalidad mañana

El presidente Gustavo Petro se refirió a ese reclamo. “Hablar nunca es perder tiempo. Si los trabajadores ganan más, más ganan los comerciantes. Esto pasa por poner gente que añora la esclavitud al frente de los gremios”, afirmó el mandatario.

La discusión sobre el aumento del salario mínimo comenzó este 1.º de diciembre; sin embargo, según lo que se ha conocido, no sería fácil que se llegue a un acuerdo entre los sindicatos, los empresarios y el Gobierno. Si no se logra un consenso, el presidente Petro podría terminar fijándolo por decreto.

