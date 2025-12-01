Gustavo Petro calentó la discusión del salario mínimo para 2026 y respondió a gremios económicos

Llegó el fin de año y, junto con la temporada decembrina, uno de los debates más relevantes para el país: la definición del aumento del salario mínimo para 2026.

Sobre esta discusión se pronunció este lunes, 1 de diciembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su cuenta personal en X.

Desde esa plataforma, el mandatario colombiano avivó el debate con un mensaje en el que, además, lanzó un dardo a los gremios económicos.

“Hablar nunca es perder tiempo. Si los trabajadores ganan más, más ganan los comerciantes”, expresó el jefe de Estado.

Y agregó: “Esto pasa por poner gente que añora la esclavitud al frente de los gremios”.

No obstante, uno de los aspectos clave en la discusión sobre el salario mínimo es la mesa de concertación. Fenalco anunció que no participará, argumentando que tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro del Interior, Armando Benedetti, irrespetaron ese espacio.

La postura de Fenalco se conoció pocos minutos antes de la instalación de la mesa tripartita para iniciar el cronograma de negociaciones. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, confirmó lo que ya había anunciado que no participará en los encuentros.

“Petro y Benedetti irrespetaron la concertación”, expresó Cabal, debido a que sacaron unas cartas con propuesta de incremento sin que aún se tuviera asomo de los resultados de variables que hacen parte de las claves para definir un incremento.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, se refiere a negociación del salario mínimo 2026 | Foto: Fenalco / Youtube

El incremento propuesto desde el Gobierno nacional, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, tendría que ser de, al menos, 11 %. Para Fenalco entre tanto, tal decisión no solo fue anticipada, sino que “carece de soporte técnico y en ningún escenario ha sido discutida, vacía de contenido el diálogo social, desconoce los compromisos internacionales de Colombia, y envía un mensaje de profunda inseguridad sobre la solidez de la institucionalidad laboral”.