Gustavo Petro calentó la discusión del salario mínimo para 2026 y respondió a gremios económicos

El mandatario lanzó dardo: “Esto pasa por poner gente que añora la esclavitud al frente de los gremios”.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 5:39 p. m.
El presidente, Gustavo Petro, el 20 de noviembre de 2025, en Bogotá
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

Llegó el fin de año y, junto con la temporada decembrina, uno de los debates más relevantes para el país: la definición del aumento del salario mínimo para 2026.

Sobre esta discusión se pronunció este lunes, 1 de diciembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su cuenta personal en X.

Desde esa plataforma, el mandatario colombiano avivó el debate con un mensaje en el que, además, lanzó un dardo a los gremios económicos.

“Hablar nunca es perder tiempo. Si los trabajadores ganan más, más ganan los comerciantes”, expresó el jefe de Estado.

Y agregó: “Esto pasa por poner gente que añora la esclavitud al frente de los gremios”.

No obstante, uno de los aspectos clave en la discusión sobre el salario mínimo es la mesa de concertación. Fenalco anunció que no participará, argumentando que tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro del Interior, Armando Benedetti, irrespetaron ese espacio.

La postura de Fenalco se conoció pocos minutos antes de la instalación de la mesa tripartita para iniciar el cronograma de negociaciones. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, confirmó lo que ya había anunciado que no participará en los encuentros.

“Petro y Benedetti irrespetaron la concertación”, expresó Cabal, debido a que sacaron unas cartas con propuesta de incremento sin que aún se tuviera asomo de los resultados de variables que hacen parte de las claves para definir un incremento.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, se refiere a negociación del Salario mínimo 2026
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, se refiere a negociación del salario mínimo 2026 | Foto: Fenalco / Youtube

El incremento propuesto desde el Gobierno nacional, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, tendría que ser de, al menos, 11 %. Para Fenalco entre tanto, tal decisión no solo fue anticipada, sino que “carece de soporte técnico y en ningún escenario ha sido discutida, vacía de contenido el diálogo social, desconoce los compromisos internacionales de Colombia, y envía un mensaje de profunda inseguridad sobre la solidez de la institucionalidad laboral”.

Por último, para Fenalco, la determinación de impulsar un incremento de dos dígitos representa más del doble de la inflación, principal indicador para la propuesta de alza y que debería ser el referente para llegar a un punto medio. De lo contrario, “en las actuales circunstancias de la economía colombiana, se envía una señal clara de que no se pretende que la inflación ceda en el país. Sería un hecho sin precedentes”, puntualizó el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

