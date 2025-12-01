Suscribirse

Política

“Señoritos de Washington”: el mensaje que publicó Gustavo Petro, cerca de las dos de la mañana, que desató revuelo

El presidente inició el mes de diciembre bastante activo en redes sociales.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 2:55 p. m.
Gustavo Petro X
Gustavo Petro y la plataforma X | Foto: Presidencia / Adobe Stock

Una andanada de mensajes publicó el presidente de la República, Gustavo Petro, este 1.º de diciembre, los cuales llamaron la atención de los usuarios de X.

Sin embargo, una publicación en particular del mandatario colombiano generó revuelo en esa plataforma digital. Se trata de un post que hizo Petro cerca de las dos de la mañana.

Contexto: Saab Technologies aclara rumores sobre el contrato firmado con el Gobierno Petro para la compra de los aviones Gripen

En el mensaje, el cual tiene varios errores en la redacción, el jefe de Estado hizo una reflexión sobre la actual situación por la que está atravesando con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Esa administración le ha dado fuertes golpes, como el retiro de la visa para viajar a Estados Unidos, la descertificación a Colombia sobre la lucha contra las drogas y la inclusión de su nombre en la lista Clinton.

Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump se han sacado chispas en las redes sociales, con varios mensajes que han dejado una fuerte tensión diplomática. | Foto: Presidencia/AP

Pero, volviendo al post, el presidente Petro expresó que espera que a la Casa Blanca llegue alguien que le tienda una mano sincera.

“Algún día habrá alguien en la casa blanca que pueda entender el problema y no dejarse engañar y nos de una mano sincera, pero el pueblo colombiano se basta a sí mismo y podrá solo y alegre y bailando, superar las heridas de los 200.000 muertos que nos dejaron los señoritos de Washington que no son capaces de entender al país de la belleza” (sic), posteó el mandatario colombiano.

Cabe reseñar que entre Gustavo Petro y Donald Trump viene escalando una confrontación. Recientemente, el mandatario de EE. UU. calificó al presidente colombiano como el “jefe del narcotráfico”.

Hecho que desató una profunda molestia en Petro, ya que en varios escenarios ha intentado desmentir a Trump, señalando que su Gobierno ha sido uno de los que más incautaciones de droga ha realizado, respecto a años anteriores.

Finalmente, Gustavo Petro ha sido de los pocos mandatarios en la región que rechazaron la incursión militar por parte de Estados Unidos en el mar Caribe. En esa zona, las autoridades norteamericanas han atacado embarcaciones que, al parecer, transportaban cocaína.

Contexto: Petro increpó a Fajardo y le dijo que terminará apoyado por Uribe; él le respondió con firmeza. ¿Qué dijo?

Operación que está enfocada en golpear al llamado Cartel de los Soles, cuya organización criminal, al parecer, tiene estrechos vínculos con el narcotráfico y tendría conexión con el señalado régimen de Nicolás Maduro y altos mandos militares del vecino país.

