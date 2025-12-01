Gustavo Petro madrugó a escribir en X sobre Maduro, Trump y Uribe, y respondió por la pelea donde resultó salpicado Armando Benedetti

El presidente Gustavo Petro madrugó este lunes, 1.º de diciembre, y se despachó en su red social X, el principal medio de comunicación con el que tiene contacto con los colombianos.

Se dedicó a escribir, en algunos casos con problemas de digitación, sobre Nicolás Maduro, Venezuela, Donald Trump y hasta respondió por un problema de pareja donde resultó involucrado su ministro del Interior y hombre de confianza, Armando Benedetti.

Sobre Estados Unidos y el Gobierno de Trump dijo que “algún día habrá alguien en la Casa Blanca que pueda entender el problema y no se deje engañar y nos dé una mano sincera, pero el pueblo colombiano se basta a sí mismo y podrá solo y alegre y bailando, superar las heridas de los 200.000 muertos que nos dejaron los señoritos de Washington, que no son capaces de entender al de la belleza”.

Petro también se refirió a las más recientes informaciones de prensa que apuntan a que, tras la conversación entre Nicolás Maduro y Donald Trump, el primero no descartaría salir de Caracas y refugiarse en Rusia, tras la presión militar de la Casa Blanca.

De izquierda a derecha: Nicolás Maduro, Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: AFP y Presidencia de la República

“La única salida viable para Venezuela es que los venezolanos dialoguen entre ellos y resuelvan sus problemas. Cualquier injerencia externa enreda el asunto. Solo puse en el tablero la experiencia colombiana de cogobernar un tiempo para acabar la violencia y hacer elecciones libres”, expresó.

El presidente también se refirió a una crítica que le lanzó el Centro Democrático —el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe— por su respaldo al régimen de Nicolás Maduro.

Álvaro Uribe y Gustavo Petro | Foto: Colprensa/Presidencia

“Yo no me alío con narcos, pero tú sí, Uribe, y está probado y recontra probado, así Trump te invite a la Casa Blanca. No sirve que emborrachen al delegado de Trump en Colombia, que no habla con Trump, sino con Rubio. Lo llenan de caballos de paso fino y aguardiente y salsa en sus haciendas de Rionegro, pero el hombre ingenuo no sabe que los caballos y las haciendas que admira se compran con dinero de la cocaína que dicen que están frenando con misiles”, le dijo Petro al expresidente.

Y siguió: “Tu alianza con los narcoparamilitares mató a decenas de miles de personas. Una era de terror que no debe volver jamás. Todos los asesinados eran gente humilde y trabajadora; dejaste que mataran un pedazo de Colombia. Ojalá el cerebro de Trump reaccionara para ver cuánto engaño lo rodea. Están a punto de llevarle narcoterroristas de verdad a su casa mientras él golpea a quienes de verdad queremos acabar con las mafias. No existe una democracia mafiosa, eso es un contrasentido; democracia es el poder del pueblo y no el poder de las mafias armadas y asesinas. ‘Schifos’ en grupos armados, o bandolas de la podredumbre del capitalismo”.

Ricardo Leyva, empresario y promotor de conciertos. | Foto: Revista Semana

Uribe, visiblemente molesto, no se quedó callado y le respondió: “Presidente Petro pierde el tiempo al dedicarme sus ‘rascas’; debería desenguayabar, refrescar la cabeza, mirar al Gerald Ford y a su jefe. Presidente Petro se aburriría mucho en mi casa con tinto, empanadas y agua”.

Petro también escribió en X sobre un enfrentamiento entre el productor musical Ricardo Leyva y su exesposa, quien denunció agresiones físicas por parte de su exmarido. En la disputa, ella le reveló a la Revista Cambio que el empresario amenazó a su hermano y le anunció que lo iba a acabar llamando a Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti.