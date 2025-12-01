Política
Gustavo Petro madrugó a escribir en X sobre Maduro, Trump y Uribe, y respondió por la pelea donde resultó salpicado Armando Benedetti
El presidente también se refirió al problema de pareja entre Ricardo Leyva y su exesposa y dijo que de esas peleas “uno sale arañado por todas partes”.
El presidente Gustavo Petro madrugó este lunes, 1.º de diciembre, y se despachó en su red social X, el principal medio de comunicación con el que tiene contacto con los colombianos.
Se dedicó a escribir, en algunos casos con problemas de digitación, sobre Nicolás Maduro, Venezuela, Donald Trump y hasta respondió por un problema de pareja donde resultó involucrado su ministro del Interior y hombre de confianza, Armando Benedetti.
Sobre Estados Unidos y el Gobierno de Trump dijo que “algún día habrá alguien en la Casa Blanca que pueda entender el problema y no se deje engañar y nos dé una mano sincera, pero el pueblo colombiano se basta a sí mismo y podrá solo y alegre y bailando, superar las heridas de los 200.000 muertos que nos dejaron los señoritos de Washington, que no son capaces de entender al de la belleza”.
Petro también se refirió a las más recientes informaciones de prensa que apuntan a que, tras la conversación entre Nicolás Maduro y Donald Trump, el primero no descartaría salir de Caracas y refugiarse en Rusia, tras la presión militar de la Casa Blanca.
“La única salida viable para Venezuela es que los venezolanos dialoguen entre ellos y resuelvan sus problemas. Cualquier injerencia externa enreda el asunto. Solo puse en el tablero la experiencia colombiana de cogobernar un tiempo para acabar la violencia y hacer elecciones libres”, expresó.
El presidente también se refirió a una crítica que le lanzó el Centro Democrático —el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe— por su respaldo al régimen de Nicolás Maduro.
“Yo no me alío con narcos, pero tú sí, Uribe, y está probado y recontra probado, así Trump te invite a la Casa Blanca. No sirve que emborrachen al delegado de Trump en Colombia, que no habla con Trump, sino con Rubio. Lo llenan de caballos de paso fino y aguardiente y salsa en sus haciendas de Rionegro, pero el hombre ingenuo no sabe que los caballos y las haciendas que admira se compran con dinero de la cocaína que dicen que están frenando con misiles”, le dijo Petro al expresidente.
Y siguió: “Tu alianza con los narcoparamilitares mató a decenas de miles de personas. Una era de terror que no debe volver jamás. Todos los asesinados eran gente humilde y trabajadora; dejaste que mataran un pedazo de Colombia. Ojalá el cerebro de Trump reaccionara para ver cuánto engaño lo rodea. Están a punto de llevarle narcoterroristas de verdad a su casa mientras él golpea a quienes de verdad queremos acabar con las mafias. No existe una democracia mafiosa, eso es un contrasentido; democracia es el poder del pueblo y no el poder de las mafias armadas y asesinas. ‘Schifos’ en grupos armados, o bandolas de la podredumbre del capitalismo”.
Uribe, visiblemente molesto, no se quedó callado y le respondió: “Presidente Petro pierde el tiempo al dedicarme sus ‘rascas’; debería desenguayabar, refrescar la cabeza, mirar al Gerald Ford y a su jefe. Presidente Petro se aburriría mucho en mi casa con tinto, empanadas y agua”.
Petro también escribió en X sobre un enfrentamiento entre el productor musical Ricardo Leyva y su exesposa, quien denunció agresiones físicas por parte de su exmarido. En la disputa, ella le reveló a la Revista Cambio que el empresario amenazó a su hermano y le anunció que lo iba a acabar llamando a Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti.
“Yo no me meto en esas peleas. De ahí solo se sale arañado por todas partes”, respondió el hoy jefe de Estado.