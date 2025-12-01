Política
SAAB Technologies aclara rumores sobre el contrato firmado con el Gobierno Petro para la compra de los aviones Gripen
La empresa insistió en que no hubo participación de intermediarios o actores externos en las negociaciones y que solo han tenido contacto con delegados del gobierno.
Luego de que el contrato entre la sueca SAAB y el Gobierno de Colombia para la compra de 17 aviones Gripen, fuera puesto en tela de juicio, la compañía extranjera emitió un comunicado en el que defiende los detalles de la transacción en cuestión.
La compañía sostuvo que el proceso ha sido transparente y que todas las decisiones se tomaron bajo estándares internacionales de control y auditoría.
Saab afirmó que su compromiso con Colombia incluye la entrega de 17 aeronaves, 15 Gripen E de un solo asiento y 2 Gripen F biposta, junto con sensores avanzados, radares, simuladores, equipos de autoprotección, armamento y soporte logístico.
También confirmó que el esquema financiero permitirá distribuir los costos durante siete años, evitando pagos inmediatos por parte del país y reduciendo la exposición a variaciones del mercado.
La empresa insistió en que no hubo participación de intermediarios o actores externos. Según el comunicado, las negociaciones se llevaron a cabo exclusivamente con funcionarios designados por el Gobierno de Colombia y en presencia de autoridades suecas.
Saab destacó que sus políticas anticorrupción se rigen por lineamientos de la OCDE y que todos los procesos están sometidos a auditorías internas y externas.
Frente a las críticas sobre comparaciones con contratos de otros países, Saab señaló que cada negociación responde a necesidades operacionales distintas.
En el caso colombiano, la firma asegura que la Fuerza Aeroespacial adquiere por primera vez una solución completa, que incluye entrenamiento, simulación, repuestos, soporte técnico y condiciones financieras específicas.
El comunicado también detalla un paquete de cooperación industrial y transferencia tecnológica acordado con Colombia.
Entre los proyectos figuran una planta de paneles solares en el Caribe, mejoras en salud, suministro de agua potable para La Guajira mediante plantas de desalinización y transferencia de tecnología para fortalecer las capacidades aeronáuticas y de ciberseguridad del país.
Saab concluyó que seguirá acompañando el proceso y reiteró su disposición de cumplir con los compromisos pactados con el Gobierno colombiano.