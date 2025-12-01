SAAB Technologies aclara rumores sobre el contrato firmado con el Gobierno Petro para la compra de los aviones Gripen

Luego de que el contrato entre la sueca SAAB y el Gobierno de Colombia para la compra de 17 aviones Gripen, fuera puesto en tela de juicio, la compañía extranjera emitió un comunicado en el que defiende los detalles de la transacción en cuestión.

Comunicado de la sueca SAAB | Foto: SAAB

La compañía sostuvo que el proceso ha sido transparente y que todas las decisiones se tomaron bajo estándares internacionales de control y auditoría.

Saab afirmó que su compromiso con Colombia incluye la entrega de 17 aeronaves, 15 Gripen E de un solo asiento y 2 Gripen F biposta, junto con sensores avanzados, radares, simuladores, equipos de autoprotección, armamento y soporte logístico.

Fuerza Area 106 años, Gustavo Petro firma compra nuevos aviones Gripen. suecos. | Foto: El País

También confirmó que el esquema financiero permitirá distribuir los costos durante siete años, evitando pagos inmediatos por parte del país y reduciendo la exposición a variaciones del mercado.

La empresa insistió en que no hubo participación de intermediarios o actores externos. Según el comunicado, las negociaciones se llevaron a cabo exclusivamente con funcionarios designados por el Gobierno de Colombia y en presencia de autoridades suecas.

Contraloría le da cinco días al Ministerio de Defensa para que entregue información sobre la compra de aviones Gripen | Foto: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA / Adobe Stcok

Saab destacó que sus políticas anticorrupción se rigen por lineamientos de la OCDE y que todos los procesos están sometidos a auditorías internas y externas.

Frente a las críticas sobre comparaciones con contratos de otros países, Saab señaló que cada negociación responde a necesidades operacionales distintas.

En el caso colombiano, la firma asegura que la Fuerza Aeroespacial adquiere por primera vez una solución completa, que incluye entrenamiento, simulación, repuestos, soporte técnico y condiciones financieras específicas.

Fuerza Area 106 años, Gustavo Petro firma compra nuevos aviones Gripen. suecos. | Foto: El País

El comunicado también detalla un paquete de cooperación industrial y transferencia tecnológica acordado con Colombia.

Entre los proyectos figuran una planta de paneles solares en el Caribe, mejoras en salud, suministro de agua potable para La Guajira mediante plantas de desalinización y transferencia de tecnología para fortalecer las capacidades aeronáuticas y de ciberseguridad del país.