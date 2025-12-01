Suscribirse

Política

SAAB Technologies aclara rumores sobre el contrato firmado con el Gobierno Petro para la compra de los aviones Gripen

La empresa insistió en que no hubo participación de intermediarios o actores externos en las negociaciones y que solo han tenido contacto con delegados del gobierno.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 12:14 p. m.
Gustavo Petro aviones Gripen Washington
Gustavo Petro - aviones Gripen - Washington | Foto: SEMANA / Presidencia

Luego de que el contrato entre la sueca SAAB y el Gobierno de Colombia para la compra de 17 aviones Gripen, fuera puesto en tela de juicio, la compañía extranjera emitió un comunicado en el que defiende los detalles de la transacción en cuestión.

Contexto: El lío de Petro con los Gripen: no cesa la polémica, estos son los problemas del mandatario por la compra de los aviones suecos
Comunicado de la sueca SAAB
Comunicado de la sueca SAAB | Foto: SAAB

La compañía sostuvo que el proceso ha sido transparente y que todas las decisiones se tomaron bajo estándares internacionales de control y auditoría.

Saab afirmó que su compromiso con Colombia incluye la entrega de 17 aeronaves, 15 Gripen E de un solo asiento y 2 Gripen F biposta, junto con sensores avanzados, radares, simuladores, equipos de autoprotección, armamento y soporte logístico.

Contexto: Por posibles prácticas corruptas, denuncian en EE. UU. el multimillonario negocio entre Colombia y Suecia para la compra de aviones Gripen
Fuerza Area 106 años, Gustavo Petro firma compra nuevos aviones Gripen. suecos.
Fuerza Area 106 años, Gustavo Petro firma compra nuevos aviones Gripen. suecos. | Foto: El País

También confirmó que el esquema financiero permitirá distribuir los costos durante siete años, evitando pagos inmediatos por parte del país y reduciendo la exposición a variaciones del mercado.

La empresa insistió en que no hubo participación de intermediarios o actores externos. Según el comunicado, las negociaciones se llevaron a cabo exclusivamente con funcionarios designados por el Gobierno de Colombia y en presencia de autoridades suecas.

Contexto: Exclusivo: este fue el papel de la firma Brigard Urrutia en la compra de los aviones Gripen
Contraloría le da cinco días al Ministerio de Defensa para que entregue información sobre la compra de aviones Gripen
Contraloría le da cinco días al Ministerio de Defensa para que entregue información sobre la compra de aviones Gripen | Foto: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA / Adobe Stcok

Saab destacó que sus políticas anticorrupción se rigen por lineamientos de la OCDE y que todos los procesos están sometidos a auditorías internas y externas.

Frente a las críticas sobre comparaciones con contratos de otros países, Saab señaló que cada negociación responde a necesidades operacionales distintas.

En el caso colombiano, la firma asegura que la Fuerza Aeroespacial adquiere por primera vez una solución completa, que incluye entrenamiento, simulación, repuestos, soporte técnico y condiciones financieras específicas.

Fuerza Area 106 años, Gustavo Petro firma compra nuevos aviones Gripen. suecos.
Fuerza Area 106 años, Gustavo Petro firma compra nuevos aviones Gripen. suecos. | Foto: El País

El comunicado también detalla un paquete de cooperación industrial y transferencia tecnológica acordado con Colombia.

Entre los proyectos figuran una planta de paneles solares en el Caribe, mejoras en salud, suministro de agua potable para La Guajira mediante plantas de desalinización y transferencia de tecnología para fortalecer las capacidades aeronáuticas y de ciberseguridad del país.

Saab concluyó que seguirá acompañando el proceso y reiteró su disposición de cumplir con los compromisos pactados con el Gobierno colombiano.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Navidad contra las cuerdas: el boicot que sacude el corazón comercial de Estados Unidos

2. SAAB Technologies aclara rumores sobre el contrato firmado con el Gobierno Petro para la compra de los aviones Gripen

3. Álvaro Uribe habla de las “rascas” de Gustavo Petro, le recomienda “desenguayabar” y le dice que se aburriría en su casa donde ofrecen tinto

4. Teófilo Gutiérrez le respondió al Tino Asprilla: esto dijo tras la victoria de Junior vs. Nacional

5. Joven fue asesinada por tropezarse con una mujer cuando iba al baño: crimen ocurrió en Magangué

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Aviones de combate en ColombiaMinisterio de Defensa NacionalGustavo Petro

Noticias Destacadas

Gustavo Petro aviones Gripen Washington

SAAB Technologies aclara rumores sobre el contrato firmado con el Gobierno Petro para la compra de los aviones Gripen

Redacción Semana
Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro.

Álvaro Uribe habla de las “rascas” de Gustavo Petro, le recomienda “desenguayabar” y le dice que se aburriría en su casa donde ofrecen tinto

Redacción Semana
Gustavo Petro, presidente de Colombia

Gustavo Petro madrugó a escribir en X sobre Maduro, Trump y Uribe, y respondió por la pelea donde resultó salpicado Armando Benedetti

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.