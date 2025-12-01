Suscribirse

Petro le da luz verde a Wilmar Mejía para que tome drástica decisión tras escándalo de Calarcá: “Tienes mi autorización”

El jefe de Estado volvió a defender a Mejía, uno de los principales salpicados por los computadores de Calarcá.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 3:18 p. m.
Gustavo Petro y Wilmar Mejía.
Gustavo Petro y Wilmar Mejía. | Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: API

El presidente Gustavo Petro se volvió a pronunciar sobre el escándalo de los computadores de alias Calarcá, que nuevamente tiene a su gobierno en toda una tormenta política y hasta judicial.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado reaccionó a un mensaje que publicó Wilmar Mejía, suspendido director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y le autorizó para tomar acciones legales.

Wilmar Mejía
Wilmar Mejía, uno de los grandes salpicados por escándalo de alias Calarcá. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En la publicación, Mejía, quien es uno de los principales salpicados por este escándalo, cuestionó nuevamente la investigación adelantada por Noticias Caracol y hasta se refirió a la decisión que tomó la Procuraduría General de la Nación en su contra.

“¿A quién le hacen el trabajo? ¿Qué callos pisé que han desatado tanta furia sobre mí? Igual, el presidente tiene razón. Se me suspende por supuestos hechos en mi calidad de ciudadano y no de servidor público”, señaló.

Contexto: Los archivos de Calarcá: la reunión del Gobierno con la fiscal Luz Adriana Camargo tras la filtración y los pedidos del presidente

Incluso, fue más allá y sostuvo que hay varias contracciones entre lo que se ha dicho.

“Y el medio de comunicación, sin atender los más mínimos detalles, señala que yo filtraba información de inteligencia o militar sin tener acceso a ella, contradiciéndose, toda vez que no me bajan de informante”, añadió.

Ante esto, el presidente Petro salió en defensa del suspendido funcionario, tal y como lo ha hecho en otras oportunidades, y le dio luz verde para que tome acciones judiciales por lo que está sucediendo.

“Hermano Wilmar, te calumniaron, eso es delito y hay que ir a la justicia. Tienes mi autorización”, escribió el máximo mandatario.

Contexto: El silencio de alias Calarcá sobre su presunta infiltración en la DNI y el Ejército

En la publicación, el jefe de Estado reiteró que está más que comprobado, según él, que la voz que se escucha no es la de Mejía y, pese a esto, no se ha hecho una rectificación.

Por lo mismo, apuntó que el caso debe ir a la justicia penal y civil. “Que indemnicen su falta al buen nombre”, concluyó.

De esta manera, Petro volvió a salir en defensa de uno de los involucrados en este escándalo, del que poco a poco han ido saliendo más detalles.

