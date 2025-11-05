Abren indagación contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por presunta participación en política

La Procuraduría General de la Nación le abrió una indagación previa al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, después de que apareció en su cuenta de X criticando la reunieron que sostuvieron los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, jefe natural del Centro Democrático, y César Gaviria, líder del Partido Liberal.

La decisión firmada por el procurador delegado de la Sala Disciplinaria de Instrucción, Esiquio Manuel Sánchez Herrera, confirmó la “apertura de indagación previa en contra del Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez, conforme con las previsiones contenidas en el artículo 208 del CGD, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveído”.

En el documento de 4 páginas, registraron dos publicaciones de Sanguino en su cuenta de X, donde cuestionó la “gran coalición por el futuro de Colombia” que anunciaron los entonces expresidentes Uribe y Gaviria.

En un primer trino, el ministro de Trabajo cuestionó: “¿futuro? Esta es más bien la patética imagen de un pasado de exclusiones, desigualdades, corrupción, concentración de privilegios, abuso del poder, rodilleras ante poderes imperiales y mezcla de criminalidad y política”.

El pasado 2 de noviembre, Sanguino también trino “la alianza de la parapolítica y el neoliberalismo” como reacción a una publicación de León Valencia, director de Indepaz, quien manifestó: “¡Vivir para ver! Uribe y Gaviria, en el ocaso de sus vidas, unidos para impedir un segundo gobierno de las izquierdas del país".

Álvaro Uribe y César Gaviria se reunieron en Rionegro. | Foto: Suministrada

La Procuraduría General confirmó en el auto que en el caso de estudio se logró comprobar que la cuenta de X @AntonioSanguino, se identificó que el titular a Antonio Sanguino, Ministro del Trabajo, a quien se atribuye el hecho presuntamente irregular.

Así mismo, destacaron que “podría tenerse su identificación y, de igual manera, su individualización, también es cierto que es necesario precisar las circunstancias modales en que pudo haberse concretado la conducta objeto de denuncia, lo que habilita la apertura de indagación previa”.

La alianza de la parapolitica y el neoliberalismo…. https://t.co/GmMLxACEVr — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) November 2, 2025

Con la apertura de la indagación, la Procuraduría ordenó a su Dirección Nacional de Investigaciones, que recolecte las publicaciones del ministro Sanguino, determine la identidad de la cuenta y oficie al Ministerio del Trabajo para obtener el decreto de nombramiento, acta de posesión, hoja de vida y certificación laboral.