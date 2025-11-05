Suscribirse

Nación

Abren indagación contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por presunta participación en política

El alto funcionario del Gobierno Petro criticó la reunión entre los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
5 de noviembre de 2025, 10:52 p. m.
El ministro Antonio Sanguino.
El ministro Antonio Sanguino. | Foto: Colprensa

La Procuraduría General de la Nación le abrió una indagación previa al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, después de que apareció en su cuenta de X criticando la reunieron que sostuvieron los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, jefe natural del Centro Democrático, y César Gaviria, líder del Partido Liberal.

La decisión firmada por el procurador delegado de la Sala Disciplinaria de Instrucción, Esiquio Manuel Sánchez Herrera, confirmó la “apertura de indagación previa en contra del Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez, conforme con las previsiones contenidas en el artículo 208 del CGD, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveído”.

Contexto: Polémica en MinTrabajo: sindicato denuncia orden de Antonio Sanguino para poner fotos de Petro en áreas de atención al ciudadano

En el documento de 4 páginas, registraron dos publicaciones de Sanguino en su cuenta de X, donde cuestionó la “gran coalición por el futuro de Colombia” que anunciaron los entonces expresidentes Uribe y Gaviria.

En un primer trino, el ministro de Trabajo cuestionó: “¿futuro? Esta es más bien la patética imagen de un pasado de exclusiones, desigualdades, corrupción, concentración de privilegios, abuso del poder, rodilleras ante poderes imperiales y mezcla de criminalidad y política”.

El pasado 2 de noviembre, Sanguino también trino “la alianza de la parapolítica y el neoliberalismo” como reacción a una publicación de León Valencia, director de Indepaz, quien manifestó: “¡Vivir para ver! Uribe y Gaviria, en el ocaso de sus vidas, unidos para impedir un segundo gobierno de las izquierdas del país".

Álvaro Uribe y César Gaviria se reunieron en Rionegro.
Álvaro Uribe y César Gaviria se reunieron en Rionegro. | Foto: Suministrada

La Procuraduría General confirmó en el auto que en el caso de estudio se logró comprobar que la cuenta de X @AntonioSanguino, se identificó que el titular a Antonio Sanguino, Ministro del Trabajo, a quien se atribuye el hecho presuntamente irregular.

Así mismo, destacaron que “podría tenerse su identificación y, de igual manera, su individualización, también es cierto que es necesario precisar las circunstancias modales en que pudo haberse concretado la conducta objeto de denuncia, lo que habilita la apertura de indagación previa”.

Con la apertura de la indagación, la Procuraduría ordenó a su Dirección Nacional de Investigaciones, que recolecte las publicaciones del ministro Sanguino, determine la identidad de la cuenta y oficie al Ministerio del Trabajo para obtener el decreto de nombramiento, acta de posesión, hoja de vida y certificación laboral.

Conozca el auto de la indagación contra Sanguino:

IUC-D-2025-4184541 by Damián Esteban Landínez Cañón

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Festival ‘Unidos por una Sonrisa 2025’ obtiene certificación de accesibilidad para personas neurodivergentes

2. El país de América Latina que tiene el mejor Bifé del mundo: ya superó a Argentina en importante reconocimiento

3. EE. UU. prepara instalación de bases de “seguridad y defensa” en Manta, ciudad donde Petro desató polémica

4. Así será la remodelación del Atanasio Girardot: revelan imágenes del ambicioso proyecto

5. Conmoción en hinchas de Atlético Nacional por el anuncio del nuevo estadio en Medellín: “Lo que se merece”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Antonio Sanguino Ministerio del TrabajoÁlvaro Uribe VélezCésar Gaviria

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.