Polémica en MinTrabajo: sindicato denuncia orden de Antonio Sanguino para poner fotos de Petro en áreas de atención al ciudadano

Un rechazo rotundo del Sindicato Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Protección Social (Sinaltraempos), provocó la orden que se habría expedido desde el despacho del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, para que exija a los directores territoriales, la publicación de una foto del presidente Petro y del propio Sanguino, en las áreas del grupos de atención al ciudadano de esa entidad.

A traves de un comunicado de dos páginas, el sindicato manifestó que “esto es contrario al ordenamiento jurídico, aunado a lo anterior el país se encuentra en una etapa preelectoral, y lo que se evidencia con estas imágenes es hacer propaganda política y de gobierno, por lo cual, no debe utilizarse las entidades y las funciones misionales para fines e intereses personales”.

Desde la junta directiva nacional de Sinaltraempros le recordaron a Sanguino que el Ministerio del Trabajo debe ser “ejemplo de la implementación de políticas laborales del país” y le reprocharon cuando se “constriñe” a subalternos para realizar actividades que estarían contrarias a la ley.

Así mismo, le recordaron que ni él ni el presidente pueden ordenar la publicación de una imagen personal en entidades públicas, teniendo en cuenta que la Ley 2345 de 2023 prohibió la publicidad estatal para autopromocionar funcionarios y estableció un Manual de Identidad Visual, con el objetivo de unificar la imagen del Estado y eliminar las marcas de gobierno.