Ministro de Trabajo advierte que 500 mil trabajadoras domésticas no están formalizadas aún, como obliga la reforma laboral

La reforma laboral, la única que ha entrado en vigencia, de las que hacen parte del paquete de leyes sociales del gobierno, fue uno de los temas a los que se refirió el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, durante un foro que le tomó el pulso a ¿Cómo avanzan las reforma?

En el evento público, Sanguino habló de uno de los Talones de Aquiles del mercado laboral: la formalidad, pues, precisamente, la reforma laboral fue criticada por centrarse en la población que tiene un empleo.

En ese sentido, expresó que la ley que está en vigencia ha incorporado “en un espacio de 6 meses a un año”, la incorporación a la formalización a más de 1,5 millones de trabajadores.

Todo se debería, según dijo Sanguino, a las medidas incluidas, a las cuales, no obstante, aún le faltan generalizarse. Es el caso de las trabajadoras domésticas, que, según sus cuentas, serían 700.000 y faltan 500.000 por tener un contrato formal, manifestó.

Críticas a empresarios

Además de las estadísticas de las trabajadoras domésticas formalizadas, que según las cifras presentadas serían 200.000, el ministro de Trabajo agregó los más de 400.000 aprendices del Sena que pasarán a ser laboralizados, tema que le dio pie para emitir críticas a los empresarios o al menos, a los gremios que los representan. “Hay voceros empresariales que no son empresarios, que han construido una narrativa tacaña a la hora de referirse a los derechos de los trabajadores”, manifestó Sanguino.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, durante foro que le tomó el pulso a ¿cómo van las reformas? | Foto: Foro ¿Cómo van las reformas?

‘Pequeñas empresas no quiebran por costos laborales’

En su intervención durante el panel del cual también hicieron parte el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, y el director del Sena, Jorge Londoño, Sanguino recordó que, durante los debates a la reforma laboral, se creó un ambiente de susto, mencionando riesgos de pérdida de empleos por medidas que, a su juicio, recuperan derechos de los trabajadores.