La llegada del mes de diciembre significa para muchos trabajadores la entrada de un dinero adicional en su salario, por el concepto de prima de servicios, una prestación social que debe ser pagada a los trabajadores del país que cumplan con ciertas condiciones en materia contractual.

Entre estos trabajadores también se encuentran los que realizan labores domésticas, a quienes les deben reconocer esta prestación social.

La prima de servicios se debe pagar antes del 20 de diciembre. | Foto: 123RF

Es importante tener en cuenta que la prima de servicios es una retribución que por ley deben realizar todas las empresas a sus colaboradores. Su valor corresponde al pago de un mes de salario (30 días) por cada año de desempeño por parte del colaborador.

¿Cómo calcular cuánto debe pagar de prima a un empleado doméstico?

Si usted tiene un empleado o empleada que trabaja en su casa en distintas funciones y normalmente trabaja por días, deberá calcularlo de la siguiente manera y teniendo en cuenta este ejemplo.

Si el trabajador en cuestión va dos días a trabajar a su casa y su salario trabajado por día es de $100.000, este valor se multiplica por 4,33, que es el número de semanas al mes en temas laborales.

El contrato que deben tener todos los trabajadores domésticos debe especificar la jornada diaria y semanal, salario pactado, horarios, descansos y condiciones de pago. | Foto: Agencia 123rf

El resultado es $433.000, que se multiplica por 2, dado que es el número de días que va a trabajar a la semana, que son $866.000. Ese sería el salario mensual del trabajador por ir a su casa dos veces a la semana, todas las semanas.

Este salario lo debe multiplicar ahora por 180, dado que se paga el equivalente a 15 días de salario por semestre. La prima total (dos cuotas) es un salario completo.

El resultado lo divide por 360, lo que le daría $433.000. Esta es la prima que le debe pagar en diciembre.

Tenga en cuenta cómo hacer el cálculo. | Foto: Getty Images