Suscribirse

Finanzas

Cómo calcular la prima si tiene un trabajador doméstico en 2025: multa si no paga el valor correcto

Se acerca la fecha del pago de la prima y desde ya debe tener los cálculos correctos frente a estos rubros.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Redacción Semana
29 de noviembre de 2025, 12:18 p. m.
La mujer trabajó como empleada doméstica por años bajo el abuso de la mujer costarricense
Esto es lo que debe saber sobre la prima de servicios. | Foto: Getty Images

La llegada del mes de diciembre significa para muchos trabajadores la entrada de un dinero adicional en su salario, por el concepto de prima de servicios, una prestación social que debe ser pagada a los trabajadores del país que cumplan con ciertas condiciones en materia contractual.

Entre estos trabajadores también se encuentran los que realizan labores domésticas, a quienes les deben reconocer esta prestación social.

El Gobierno de Gustavo Petro ha propuesto un aumento del salario mínimo del 11%.
La prima de servicios se debe pagar antes del 20 de diciembre. | Foto: 123RF

Es importante tener en cuenta que la prima de servicios es una retribución que por ley deben realizar todas las empresas a sus colaboradores. Su valor corresponde al pago de un mes de salario (30 días) por cada año de desempeño por parte del colaborador.

Contexto: Cinco cosas para hacer con la prima de diciembre y que traen buen beneficio: evite gastarla

¿Cómo calcular cuánto debe pagar de prima a un empleado doméstico?

Si usted tiene un empleado o empleada que trabaja en su casa en distintas funciones y normalmente trabaja por días, deberá calcularlo de la siguiente manera y teniendo en cuenta este ejemplo.

Si el trabajador en cuestión va dos días a trabajar a su casa y su salario trabajado por día es de $100.000, este valor se multiplica por 4,33, que es el número de semanas al mes en temas laborales.

El contrato que deben tener todos los trabajadores domésticos debe especificar la jornada diaria y semanal, salario pactado, horarios, descansos y condiciones de pago.
El contrato que deben tener todos los trabajadores domésticos debe especificar la jornada diaria y semanal, salario pactado, horarios, descansos y condiciones de pago. | Foto: Agencia 123rf

El resultado es $433.000, que se multiplica por 2, dado que es el número de días que va a trabajar a la semana, que son $866.000. Ese sería el salario mensual del trabajador por ir a su casa dos veces a la semana, todas las semanas.

Contexto: Créditos de vivienda en Colombia: los bancos revelan hasta qué edad se pueden solicitar

Este salario lo debe multiplicar ahora por 180, dado que se paga el equivalente a 15 días de salario por semestre. La prima total (dos cuotas) es un salario completo.

El resultado lo divide por 360, lo que le daría $433.000. Esta es la prima que le debe pagar en diciembre.

Empleada doméstica - empleada del servicio
Tenga en cuenta cómo hacer el cálculo. | Foto: Getty Images

Tenga en cuenta que de no pagar la prima correctamente o evadir el pago, se puede ver afectado con demandas laborales por parte de los trabajadores e incluso multas administrativas por parte del Ministerio de Trabajo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así se vivió el concierto de Dua Lipa en Bogotá: emocionante interpretación de un clásico de Shakira causó furor entre sus fans

2. Junior vs. Nacional: Horario y alineaciones del partido que dejaría encaminado a un finalista en Liga Betplay

3. ¿Por qué quitaron la final ida y vuelta de la Copa Libertadores? Alejandro Domínguez respondió

4. Así es por dentro el hotel de Estados Unidos en donde la Navidad dura todo el año

5. Segundo extranjero que sale de Millonarios: Tendría todo listo para seguir su carrera en la Liga MX

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Prima de serviciostrabajadoras domésticas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.