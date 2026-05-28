Alias Calarcá le hizo conejo a la justicia; la Fiscalía solicitará contumacia

Por un listado de hechos criminales que relacionan casos de reclutamiento ilícito de menores, homicidio, desplazamiento y desaparición forzada, la Fiscalía solicitó una audiencia de imputación de cargos contra alias Calarcá. Sin embargo, el criminal no asistió a las diligencias.

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Tras advertir que alias Calarcá no tenía entre sus planes presentarse a las audiencias de imputación de cargos, el ente acusador tomó la determinación de solicitar ante un juez de control de garantías declararlo en contumacia, como persona ausente, y adelantar el proceso aun sin su presencia.

“Ante una nueva inasistencia a la audiencia de imputación programada en su contra, y luego de agotar todos los mecanismos para lograr su ubicación y comparecencia a la diligencia, la Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, solicitó la declaración de persona ausente para Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, señalado cabecilla del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc”, dijo la Fiscalía.

Procuraduría, alias Calarcá y Fiscalía. Foto: Procuraduría/Semana/Fiscalía.

Advierten los fiscales que quedará a disposición del juez de control de garantías definir la fecha en la que se harán las notificaciones públicas, para que alias Calarcá quede informado de la decisión del despacho y, en ese momento, se podría avanzar en las otras etapas del proceso.

“En ese sentido, una juez de control de garantías de Villavicencio (Meta) fijará durante cinco días un edicto para garantizar la notificación pública del indiciado. Posterior al término fijado, el proceso penal continuará y la Fiscalía podrá imputar los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida y homicidio agravado, entre otros”, advirtió el ente acusador.

Fueron tres de las oportunidades en que la Fiscalía trató de hacer la diligencia de imputación de cargos; a ninguna de las citaciones asistió alias Calarcá. El objetivo era completar ese proceso, que conociera los detalles de la investigación en su contra y los hechos que se atribuyen como cabecilla de las disidencias de las Farc.

El ataque con explosivos en Briceño dejó a dos uniformados heridos y encendió las alertas de seguridad en medio de actividades religiosas. Foto: Explosión: @AndresJRendonC / Calarcá: Semana

Seguramente la Fiscalía esperaba el mismo comportamiento de otros integrantes de las disidencias de las Farc, que asistieron virtualmente a una audiencia de imputación de cargos que se adelantó por primera vez desde la selva, esto gracias a la intervención del alto comisionado para la paz, que logró ultimar los detalles para la conexión a la audiencia judicial.