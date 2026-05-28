Guerra entre disidencias deja al menos 50 muertos en el Guaviare: Calarcá lanzó duro comunicado contra Iván Mordisco

Las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá emitieron este jueves, 28 de mayo, un duro comunicado contra la facción de Iván Mordisco tras los intensos combates que dejan al menos 50 ilegales muertos.

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De acuerdo con el comunicado de prensa, “una columna de combate de cien guerrilleros del frente Isaías Carvajal se encontraba pernoctando en su área campamentaria en la vereda La Siberia”, cuando supuestamente fueron sorprendidos por “doscientas cincuenta unidades de Mordisco, dirigidas directamente por él”.

Las disidencias de Calarcá informaron que respondieron al ataque con un “plan defensivo” y dijeron que, después de varias horas de pelea, lograron superar el cerco militar de la facción opuesta.

“Después de tres horas de combate, el enemigo se retira dejando cincuenta bajas en el campo de combate y llevando gran cantidad de heridos”, dice el comunicado difundido por el grupo armado.

En medio de la confrontación, el equipo de Calarcá, según su comunicado, logró llevarse abundante material de guerra que tenía el grupo contrario.

“Parte de guerra es de 4 ametralladoras recuperadas, 49 fusiles entre R-15 y AK-47, dos fusiles Dragunov, cientos de proveedores y más de 10.000 cartuchos de diferente calibre”, señalaron.

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Hay fuertes combates entre las disidencias de Calarcá e Iván Mordisco en el Guaviare. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

También, dieron a conocer que hubo “una prisionera de guerra. Honor y gloria a dos de nuestros camaradas caídos y tres más heridos”.

De igual manera, enviaron un mensaje fuerte a las disidencias de alias Iván Mordisco: “Que no sigan cayendo caucanos armados inocentes, cumpliendo órdenes de Mordisco, sujeto desviado mental, con cortedad ideológica y psicópata”.

Además, le pidieron al líder Armando Ríos que se rinda y entregue las armas en medio de esta violenta confrontación que se está dando en el territorio.

“Instamos a desistir de esa guerra perdida que sus mandos han planteado contra nosotros”, indicaron.

Alias Calarcá de las disidencias de las Farc. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Semana)

Según Calarcá, esta guerra que terminó con más de 50 muertos no fue iniciada por ellos, sino que fue una respuesta a un ataque de alias Iván Mordisco.

“Al pueblo colombiano, le informamos que este nefasto acontecimiento, a 4 días de un certamen electoral, no fue iniciado por nosotros. Fue un acto de legítima defensa”, concluye el comunicado.