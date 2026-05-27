A cuatro días de la primera vuelta presidencial, se siguen agitando las campañas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, quienes se medirán en las urnas el domingo 31 de mayo.

Por medio de su cuenta personal de X, el aspirante Abelardo de la Espriella respondió a una declaración que dio Paloma Valencia.

La candidata del Centro Democrático, quien viene en un desplome en las encuestas, cambió de estrategia y empezó a atacar al abogado en todas las entrevistas que ha dado en los últimos días.

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“A todos los defensores de la patria, les digo: los únicos enemigos son Cepeda y Petro. A la doctora @PalomaValenciaL, solo respeto y consideración. Al pueblo soberano, con quien es mi alianza: la victoria en primera vuelta es el broche de oro para sellar este fervor popular nunca antes visto. Raya y Tigre, en primera no se falla. ¡Firme por la patria!“, publicó el abogado.

De esta manera, Abelardo de la Espriella no quiso entrar en una confrontación personal con la candidata y aseguró que siente un gran respeto por ella.

Paloma Valencia dijo en entrevista con Blu Radio que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella son lo mismo, y eso generó una profunda molestia en la oposición.

“Son lo mismo; al principio empecé a sentir que se parecían mucho, pero ahora puedo decirlo tranquilamente: es idéntico. Los colombianos tienen que darse cuenta de que es más de lo mismo; eso es preocupante porque es la misma estigmatización y los mismos abrazándose con bandidos”, dijo la candidata.

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Según ella, la única que tiene una autoridad ética y moral es su campaña, por el trabajo que viene haciendo con Juan Daniel Oviedo.

Paloma Valencia decidió cambiar su estratega y le dio la bienvenida a Danny Quiroz, un consultor político de Costa Rica que cuenta con la experiencia para estar con un aspirante presidencial, pero que seguramente podrá hacer poco a cinco días de los comicios.

Luis David Duque, quien inició la campaña con Paloma Valencia, decidió apartarse y por eso se tuvo que dar el giro en la estrategia, lo que ha sido interpretado como una corrección tardía.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Foto: SEMANA

Aunque Quiroz tenga credenciales para impulsar a un candidato, la realidad política es que las últimas encuestas demuestran que Valencia ha venido cayendo con el paso del tiempo y que su porcentaje demuestra que quedaría en el tercer lugar de la contienda.

No se tiene la certeza de que los ataques de Paloma Valencia a Abelardo de la Espriella hagan parte de la nueva estrategia de campaña, pero sí hay una preocupación por la división que se está profundizando en la oposición de cara a las presidenciales.