Hay más de 75 mil empleos disponibles en Bogotá: revise los perfiles requeridos

Durante el primer trimestre de 2026, el mercado laboral de Bogotá mostró señales de recuperación, lo que permitió que la cifra de personas ocupadas en la ciudad superara los 4,28 millones. Este comportamiento refleja una mayor dinámica en la generación de oportunidades laborales en la capital.

¿Vive en Bogotá y busca empleo? Estas vacantes son para usted

Como parte de esta dinámica, en la capital se mantienen abiertas más de 75.000 oportunidades laborales para quienes buscan incorporarse o cambiar de empleo en el corto plazo.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como administración, salud e ingeniería industrial, entre otras. Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas en Bogotá. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito y virtual.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Asesor inmobiliario – Tiendas D1

Salario: A convenir

Su misión será identificar, negociar y cerrar las mejores ubicaciones para nuestras nuevas aperturas, garantizando que cada punto sea un éxito rentable.

Requerimientos:

Profesional o tecnólogo en ingeniería industrial, administración, contaduría o afines.

Mínimo 1 año de experiencia liderando procesos en el sector inmobiliario, hipotecario o comercial financiero.

Dominio de norma urbana, olfato para los negocios “a puerta fría”, agilidad numérica y capacidad de análisis de datos.

Licencia B1 vigente.

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Auxiliar de enfermería – Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de enfermería, será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

Responsabilidades:

Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.

Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.

Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes, durante y después de las cirugías.

Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.

Requerimientos:

Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.

Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.

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Coordinador de seguridad y salud en el trabajo – Croydon

Salario: $ 4.000.000

Croydon busca un profesional apasionado por la seguridad laboral, cuyo objetivo será coordinar, implementar y hacer seguimiento a los programas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), garantizando el cumplimiento de la normatividad legal vigente y promoviendo condiciones seguras en las diferentes áreas de la compañía.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar programas asociados a Tareas de Alto Riesgo (TAR): trabajo en alturas, eléctrico, espacios confinados y calderas en conjunto con la ARL.

Implementar el programa de riesgo mecánico en la compañía.

Garantizar la ejecución de programas como PESV, orden y aseo, manejo de químicos, riesgo psicosocial y vigilancia epidemiológica.

Implementar y controlar el programa de gestión de contratistas, asegurando cumplimiento de afiliaciones y normas SST.

Identificar condiciones y actos inseguros en plantas de producción, bodegas, talleres y áreas administrativas, gestionando acciones correctivas.

Mantener actualizada la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos (IPVR).

Gestionar el reporte e investigación de accidentes laborales junto con jefes, ARL, COPASST y empresas temporales.

Garantizar la actualización de la documentación legal del SG-SST: COPASST, matriz EPP, plan de emergencias, identificación de peligros y demás documentos normativos.

Requerimientos:

Profesional en salud ocupacional, ingeniería industrial o carreras administrativas, con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Mínimo 5 años de experiencia en manejo de personal como coordinador o supervisor de SST en empresas manufactureras de más de 1000 empleados.

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Odontólogo general – Compensar

Salario: $ 4.000.000

En Compensar están en la búsqueda de un(a) odontólogo(a) general que desee fortalecer su desarrollo profesional en un entorno dinámico, humano y orientado a la excelencia en el servicio.

Responsabilidades:

Brindar atención odontológica general, principalmente en modalidad extramural.

Realizar diagnósticos clínicos precisos.

Ejecutar tratamientos según las necesidades del paciente.

Garantizar la calidad del servicio en articulación con el equipo interdisciplinario.

Mantener registros clínicos completos y actualizados.

Requerimientos:

Profesional en odontología.

Mínimo 2 años de experiencia en el área asistencial y comercial.

Curso de radioprotección vigente.

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