Reconocidas empresas abren vacantes para temporada: aplique aquí gratis

Los trabajos de temporada de mitad de año representan una alternativa para quienes buscan generar ingresos adicionales y adquirir experiencia en un periodo corto. Este tipo de oportunidades también puede facilitar futuras vinculaciones laborales y fortalecer habilidades en distintos entornos de trabajo.

Trabajo sí hay: más de 140 mil vacantes activas en Colombia esta semana

En medio de la alta demanda que suele registrarse durante esta época del año, actualmente hay múltiples vacantes de temporada activas en distintas ciudades del país, dirigidas a personas con diferentes niveles de experiencia y disponibilidad inmediata para vincularse laboralmente.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas activas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Agencia 123rf

Cajero polivalente temporada - Mosquera

Empresa: Grupo Éxito

Salario: A convenir

Grupo éxito se encuentra en búsqueda de auxiliares operativos y de ventas en Mosquera.

Responsabilidades:

Manejo de caja y atención al cliente.

Empaque de productos y apoyo en el surtido de mercancía.

Asegurar una excelente experiencia de compra para nuestros clientes.

Requerimientos:

Nivel académico: mínimo 9° de básica secundaria certificado.

Con o sin experiencia.

Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo, en turnos rotativos de 7 horas diarias.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar de temporada y oficios varios – Cartagena

Empresa: Arturo Calle

Salario: $ 1.750.905

Arturo Calle requiere personal con actitud de servicio y excelente presentación personal, para el apoyo de todas las actividades que requieren los puntos de venta en la temporada.

Responsabilidades:

Apoyar el proceso de ventas y de organización del almacén.

Velar por el orden, mantenimiento y disposición del producto.

Requerimientos:

No requiere experiencia.

Ser mayor edad.

Disponibilidad de tiempo completo.

Contrato por obra o labor directamente con la empresa.

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Operador logístico temporada – Valledupar

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como auxiliar logístico, su misión será asegurar que cada producto esté correctamente contado, organizado y listo para su despacho, impactando directamente la satisfacción de nuestros clientes y la eficiencia operativa.

Responsabilidades:

Realizar el proceso de recepción almacenamiento y alistamiento de mercancía.

Ejecutar las labores de picking y packing de acuerdo a las órdenes de pedido.

Participar activamente en la toma física de inventarios cíclicos y generales.

Garantizar el orden y aseo de las áreas de trabajo y almacenamiento.

Operar lectores de código de barras para el registro de movimientos de inventario.

Requerimientos:

Bachiller graduado técnico o tecnólogo en áreas administrativas o logísticas.

Experiencia mínima de 6 meses en manejo de bodega inventarios picking y packing.

Conocimiento en el manejo de lectores de código de barras.

Manejo básico de herramientas ofimáticas.

Conocimiento básico de sistemas de gestión de inventarios.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Orientación al detalle y organización.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Contrato temporal por temporada de inventarios.

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Asesor temporada junio – Cajicá

Empresa empleadora: ManpowerGroup Colombia

Salario: A convenir

Se requiere asesor de ventas para temporada de junio en tienda de moda H&M ubicada en el centro comercial Fontanar, con contrato aproximado de 1 mes.

Responsabilidades:

Atención a clientes en piso de venta.

Apoyo en probadores.

Reposición y organización de mercancía.

Mantenimiento del orden en tienda.

Apoyo en caja.

Requerimientos:

Título de bachiller.

Experiencia como asesor de ventas retail.

Experiencia en atención al cliente en tienda.

Experiencia en manejo de caja básico.

Experiencia en reposición de mercancía.

Experiencia en orden y organización de tienda.

¡Postúlese aquí!

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