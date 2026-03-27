Trabajo sí hay en Bogotá: vacantes activas para distintos perfiles

Bogotá muestra señales positivas en su mercado laboral. Durante el trimestre octubre–diciembre de 2025, la tasa de desempleo en la ciudad se ubicó en 6,5 %, de acuerdo con los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El indicador refleja una mejora frente al mismo periodo de 2024, cuando la desocupación alcanzaba el 8,8 %, evidenciando una reducción de 2,3 puntos porcentuales. Este comportamiento ha consolidado a la capital como uno de los mercados laborales con mejor desempeño en los últimos meses.

En medio de esta dinámica, actualmente hay más de 77.000 ofertas de empleo abiertas en la ciudad, dirigidas a personas con diferentes niveles de experiencia que buscan vincularse o avanzar en su trayectoria laboral.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como administración, economía, salud, producción, logística, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100% gratuito y virtual.

La capital colombiana concentra multiples ofertas de empleo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Diseñador de calzado – Croydon

Salario: $ 4.145.000

Como jefe de abastecimiento de colecciones, será responsable de estructurar y coordinar el desarrollo de productos, supervisar la producción y analizar las tendencias de la industria.

Responsabilidades:

Estructurar el desarrollo de colecciones para la categoría asignada alineado a las necesidades de la compañía y los clientes.

Realizar acompañamiento seguimiento y validación a la producción de productos comprados.

Analizar tendencias de mercado y generar informes para clientes internos.

Construir y analizar métricas relacionadas con el desarrollo de la colección.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas, creativas o ingenierías.

Experiencia mínima de 2 años en cargos similares.

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Analista planeación financiera – Claro

Salario: A convenir

Si le apasiona analizar datos y generar insights financieros, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Gestionar y analizar el presupuesto de ingresos y Opex, monitoreando variaciones entre Real, Presupuesto y Forecast.

Construir proyecciones financieras y escenarios que apoyen la planeación y el cumplimiento de metas del negocio.

Elaborar reportes ejecutivos y dashboards financieros para seguimiento de resultados y toma de decisiones.

Liderar el análisis financiero dentro del ciclo de Integrated Business Planning (IBP).

Brindar soporte financiero a las áreas del negocio en iniciativas y análisis de impacto presupuestal.

Analizar tendencias del mercado y desempeño competitivo para fortalecer la planeación financiera.

Requerimientos:

Profesional en Administración, Economía, Contaduría, Ingeniería Industrial o Ingeniería Financiera.

Especialización en Finanzas, Economía, Control y Gestión de Costos (Deseable)

Experiencia de 2+ años en el área financiera desempeñando cargos como analista de presupuesto, en proyecciones financieras, análisis de datos y variaciones presupuestales.

Conocimiento en análisis financiero, evaluación de proyectos e indicadores de gestión.

Manejo de SAP (FI/CO) y herramientas de análisis y reporting como Excel avanzado y herramientas BI; deseable Power BI, SQL o Python.

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Contratación inmediata: empresas mantienen vacantes disponibles en todo el país

Auxiliar de farmacia ambulatoria – Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de farmacia ambulatoria, desempeñará un papel esencial en el equipo de salud, garantizando que los pacientes reciban los medicamentos correctos a tiempo.

Responsabilidades:

Distribuir medicamentos de acuerdo a las prescripciones médicas.

Llevar un registro preciso de medicaciones entregadas y stocks.

Asistir a los farmacéuticos en la preparación de medicamentos.

Proveer información básica sobre el uso de medicamentos a los pacientes.

Requerimientos:

Título de técnico en servicios farmacéuticos o farmacia ambulatoria o similar.

Experiencia mínima de 1 año en el área.

Conocimiento en manejo de inventarios farmacéuticos.

Habilidades de comunicación efectiva con pacientes y colegas.

Horarios son turnos rotativos, es importante contar con disponibilidad de tiempo y exclusividad con la institución.

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Gerente de producción TV – Claro

Salario: A convenir

Claro busca profesionales apasionados por la industria audiovisual, con visión estratégica y capacidad de transformar la producción televisiva hacia modelos más eficientes, innovadores y sostenibles.

Responsabilidades:

Liderar la gestión integral de la producción televisiva, garantizando la continuidad operativa y la excelencia en la ejecución.

Requerimientos:

Mínimo 8 años de experiencia en la industria audiovisual, televisión, broadcast o medios de comunicación.

Experiencia liderando equipos de producción, coordinando de manera integral las áreas técnica, creativa y operativa, y gestionando presupuestos.

Experiencia en cargos como gerente de producción, jefe de producción, productor ejecutivo, coordinador de operaciones de TV o gerente de operaciones en medios audiovisuales.

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Gerente centro de distribución – Homecenter

Salario: A convenir

En este puesto, se encargará de liderar las operaciones diarias del centro, implementar estrategias de mejora continua y liderar un equipo comprometido con la excelencia.

Responsabilidades:

Administrar y planear las operaciones diarias del centro de distribución.

Implementar estrategias de mejora continua en procesos logísticos.

Liderar y motivar al equipo de trabajo.

Asegurar la disponibilidad y eficiencia en la distribución de productos.

Coordinar con otros departamentos para optimizar el flujo de trabajo.

Gestionar inventarios y controlar costos operativos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 5 años en roles de gerente de logística o director de distribución.

Título profesional en administración de empresas logística o campos relacionados.

Conocimientos avanzados en gestión de la cadena de suministro.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y bajo presión.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

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