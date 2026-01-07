El sector salud abre vacantes de empleo en Bogotá y Medellín

El sector salud continúa siendo uno de los pilares fundamentales del mercado laboral en Colombia, y en ciudades como Bogotá y Medellín se mantiene la apertura de nuevas vacantes para fortalecer la atención, los servicios clínicos y los procesos administrativos asociados a este campo. Clínicas, hospitales, IPS y otras instituciones del sector han activado procesos de selección para responder a la demanda creciente de servicios.

Las oportunidades disponibles abarcan distintos perfiles y niveles de formación, desde cargos asistenciales y técnicos hasta posiciones profesionales y administrativas. Esta diversidad de vacantes refleja la necesidad de contar con talento humano calificado que garantice la calidad en la atención, la seguridad de los pacientes y el buen funcionamiento de las organizaciones de salud.

Quienes deseen conocer las oportunidades disponibles pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional y postularse a las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia y formación. El proceso de aplicación es completamente gratuito.

¡Gran convocatoria laboral abierta! Foto: Adobe Stock

Auxiliar de farmacia – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 2.500.000

Si se considera un auxiliar de farmacia con habilidades para trabajar en equipo y aportar en un entorno hospitalario, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Gestionar la farmacia y controlar los inventarios de medicamentos.

Asegurar la dispensación correcta de medicamentos y dispositivos médicos.

Brindar información precisa sobre medicamentos a pacientes y equipo médico.

Coordinar con enfermería la entrega segura de medicamentos.

Cumplir con las normas de seguridad y bioseguridad en el manejo de medicamentos.

Requerimientos:

Formación técnico profesional en servicios farmacéuticos.

Experiencia mínima de 1 año en área asistencial intrahospitalaria.

Conocimientos en farmacia y atención hospitalaria.

Capacidad para ejecutar procedimientos relacionados con medicamentos y dispositivos.

Excelentes habilidades de trabajo en equipo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Médico general – Medellín

Empresa: Keralty

Salario: 4.600.000 a 4.700.000

Si eres un médico de atención primaria apasionado por la medicina prepagada y la atención humanizada, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Evaluar y diagnosticar a los pacientes según su patología.

Intervenir adecuadamente para propender por la salud y bienestar del paciente.

Garantizar atención oportuna y manejo idóneo de los pacientes.

Colaborar en el contexto de medicina prepagada.

Requerimientos:

Profesional en Medicina con título reconocido.

Experiencia mínima de 2 años como médico general.

Experiencia previa y obligatoria en medicina prepagada y consulta externa.

Conocimientos en RCP básico y avanzado.

Habilidades en manejo clínico integral del paciente.

Capacidad para brindar atención humanizada.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Empleo en seguridad y salud en el trabajo: empresas buscan personal hoy

Psicólogo clínico – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 4.799.600

En Compensar, buscan un psicólogo clínico apasionado por la atención de pacientes en consulta externa, que desee hacer una diferencia en la vida de las personas.

Responsabilidades:

Realizar evaluaciones psicológicas a los pacientes.

Elaborar informes clínicos detallados.

Brindar tratamientos psicológicos personalizados.

Participar en reuniones de equipo interdisciplinario.

Mantener actualizada la documentación de cada paciente.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia mínima de 3 años como psicólogo clínico o especialista en psicología.

Conocimiento en tratamiento de trastornos mentales.

Habilidad para elaborar informes clínicos.

Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auxiliar de enfermería domiciliaria - Medellín

Empresa: Zentria

Salario: 2.431.000

Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de impactar la vida de los pacientes, asegurando un cuidado de calidad desde la comodidad de sus hogares.

Responsabilidades:

Aplicar medicamentos y tratamientos preescritos por el médico en el domicilio del paciente.

Garantizar una aplicación confiable y efectiva de los tratamientos.

Asegurar un cuidado integral y oportuno al paciente.

Brindar apoyo y acompañamiento al paciente y su familia durante el proceso de atención.

Registrar el progreso del paciente y reportar cualquier cambio al equipo médico.

Requerimientos:

Técnico en Auxiliar de Enfermería con registro en ReTHUS.

Mínimo 1 año de experiencia en la aplicación de medicamentos en el ámbito domiciliario.

Experiencia en atención al detalle y responsabilidad en el cuidado del paciente.

Habilidades en empatía y compromiso con la calidad del servicio.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.