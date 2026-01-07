El sector salud abre vacantes de empleo en Bogotá y Medellín

El sector salud continúa siendo uno de los pilares fundamentales del mercado laboral en Colombia, y en ciudades como Bogotá y Medellín se mantiene la apertura de nuevas vacantes para fortalecer la atención, los servicios clínicos y los procesos administrativos asociados a este campo. Clínicas, hospitales, IPS y otras instituciones del sector han activado procesos de selección para responder a la demanda creciente de servicios.
Las oportunidades disponibles abarcan distintos perfiles y niveles de formación, desde cargos asistenciales y técnicos hasta posiciones profesionales y administrativas. Esta diversidad de vacantes refleja la necesidad de contar con talento humano calificado que garantice la calidad en la atención, la seguridad de los pacientes y el buen funcionamiento de las organizaciones de salud.
Quienes deseen conocer las oportunidades disponibles pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional y postularse a las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia y formación. El proceso de aplicación es completamente gratuito.
Auxiliar de farmacia – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: 2.000.000 a 2.500.000
Si se considera un auxiliar de farmacia con habilidades para trabajar en equipo y aportar en un entorno hospitalario, ¡esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Gestionar la farmacia y controlar los inventarios de medicamentos.
- Asegurar la dispensación correcta de medicamentos y dispositivos médicos.
- Brindar información precisa sobre medicamentos a pacientes y equipo médico.
- Coordinar con enfermería la entrega segura de medicamentos.
- Cumplir con las normas de seguridad y bioseguridad en el manejo de medicamentos.
Requerimientos:
- Formación técnico profesional en servicios farmacéuticos.
- Experiencia mínima de 1 año en área asistencial intrahospitalaria.
- Conocimientos en farmacia y atención hospitalaria.
- Capacidad para ejecutar procedimientos relacionados con medicamentos y dispositivos.
- Excelentes habilidades de trabajo en equipo.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Médico general – Medellín
Empresa: Keralty
Salario: 4.600.000 a 4.700.000
Si eres un médico de atención primaria apasionado por la medicina prepagada y la atención humanizada, este es el lugar para usted.
Responsabilidades:
- Evaluar y diagnosticar a los pacientes según su patología.
- Intervenir adecuadamente para propender por la salud y bienestar del paciente.
- Garantizar atención oportuna y manejo idóneo de los pacientes.
- Colaborar en el contexto de medicina prepagada.
Requerimientos:
- Profesional en Medicina con título reconocido.
- Experiencia mínima de 2 años como médico general.
- Experiencia previa y obligatoria en medicina prepagada y consulta externa.
- Conocimientos en RCP básico y avanzado.
- Habilidades en manejo clínico integral del paciente.
- Capacidad para brindar atención humanizada.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Psicólogo clínico – Bogotá D.C.
Empresa: Compensar
Salario: 4.799.600
En Compensar, buscan un psicólogo clínico apasionado por la atención de pacientes en consulta externa, que desee hacer una diferencia en la vida de las personas.
Responsabilidades:
- Realizar evaluaciones psicológicas a los pacientes.
- Elaborar informes clínicos detallados.
- Brindar tratamientos psicológicos personalizados.
- Participar en reuniones de equipo interdisciplinario.
- Mantener actualizada la documentación de cada paciente.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología.
- Experiencia mínima de 3 años como psicólogo clínico o especialista en psicología.
- Conocimiento en tratamiento de trastornos mentales.
- Habilidad para elaborar informes clínicos.
- Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Auxiliar de enfermería domiciliaria - Medellín
Empresa: Zentria
Salario: 2.431.000
Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de impactar la vida de los pacientes, asegurando un cuidado de calidad desde la comodidad de sus hogares.
Responsabilidades:
- Aplicar medicamentos y tratamientos preescritos por el médico en el domicilio del paciente.
- Garantizar una aplicación confiable y efectiva de los tratamientos.
- Asegurar un cuidado integral y oportuno al paciente.
- Brindar apoyo y acompañamiento al paciente y su familia durante el proceso de atención.
- Registrar el progreso del paciente y reportar cualquier cambio al equipo médico.
Requerimientos:
- Técnico en Auxiliar de Enfermería con registro en ReTHUS.
- Mínimo 1 año de experiencia en la aplicación de medicamentos en el ámbito domiciliario.
- Experiencia en atención al detalle y responsabilidad en el cuidado del paciente.
- Habilidades en empatía y compromiso con la calidad del servicio.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
