Día sin carro y moto en Bogotá: estos son los tramos de ciclorruta que fueron habilitados para la jornada de este jueves 5 de febrero

Talleres, escuela de mecánica y tramos exclusivos para bicicleta, algunas de las acciones complemetarias para la jornada.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

5 de febrero de 2026, 5:00 p. m.
Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá.
Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá. Foto: Guillermo Torres / Semana

Para este jueves 5 de febrero, durante la versión número 28 del ‘Día Sin Carro y Sin Moto’, se restringirá la circulación de automóviles particulares y motocicletas, con excepciones definidas en la normatividad vigente, entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m.

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025
Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Foto: Guillermo Torres / Semana

Para todos los que se sumen a la movilidad sostenible, la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá (Ideca) pone a disposición ‘Mapas Bogotá Bici’, una aplicación sencilla de usar.

Se trata de un ruteador urbano en el que cualquier persona puede programar sus recorridos por toda la ciudad. Tan solo debe digitar el punto al cual desea llegar, e inmediatamente aparece el mejor recorrido.

Hay que recordarle a la ciudadanía que esta aplicación puede ser consultada 24/7 durante los 365 días del año y que los datos allí dispuestos se actualizan permanentemente.

Estos son algunos de los servicios adicionales que se pueden consultar en la aplicación ‘Mapas Bogotá Bici’:

  • Conocer el tiempo estimado de cada recorrido y el tiempo acumulado en bicicleta.
  • Recibir indicaciones por voz durante el recorrido.
  • Calcular la ruta por las ciclorrutas de la ciudad.
  • Ubicar cicloparqueaderos certificados por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).
  • Ubicar puntos de alquiler de TemBici.
  • Identificar en el mapa la ubicación de los CAI.
  • La ubicación y el trazado de las ciclovías de la ciudad
  • Conocer el estado del clima en la ciudad.
  • Acceder fácilmente a la Línea de Emergencias 123 para reportar novedades.

‘Mapas Bogotá Bici’ es el resultado del proceso de innovación pública entre el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá – iBO y la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá – Ideca.

Las obras se llevarán a cabo en un tramo de la ciclorruta de la capital de Santander.
Para la jornada activaron más de 90 kilómetros de ciclorrutas y ciclovías. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

Más de 90 kilómetros de vías para biciusuarios

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) se sumó a la jornada con la habilitación y acompañamiento de 91,17 kilómetros de vías entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.

La medida incluye tramos operados en calzada completa, carril segregado con convivencia vehicular y apoyo sobre infraestructura permanente (ciclorrutas), además de acciones de formación, atención ciudadana y asistencia básica en vía.

Tramos habilitados y acompañados por el IDRD (6:00 a. m. – 8:00 p. m.)

NORTE 1

  • Ciclorruta del andén oriental de la av. Boyacá (calle 170 – calle 86A).
  • Calzada rápida oriental de la av. Boyacá (calle 86A – calle 86).

NORTE 2

  • Ciclorruta del separador central de la calle 116 (carrera 7 – av. Boyacá).

NORTE 3

  • Carrera 15 (calle 116 – calle 100): carril oriental en calzada occidental.
  • Glorieta carrera 15 con calle 100: carril interno completo.
  • Carrera 15 (calle 100 – calle 73): carril occidental.
  • Calle 73 (carrera 15 – carrera 11): carril sur.
  • Carrera 11 (calle 73 – calle 72): ciclorruta del andén occidental.
  • Calle 72 (carrera 11 – carrera 7): carril norte (calzada norte).
  • Carrera 7 (calle 72 – calle 100): calzada occidental completa.
  • Carrera 7 (calle 100 – calle 106): calzadas rápidas.

NORTE 4

  • Carrera 9 (calle 147 – calle 127): ciclorruta sobre calzada occidental.
  • Carrera 9 (calle 127 – calle 116): calzada occidental completa.
  • Carrera 9 (calle 116 – calle 106): carril oriental en calzada occidental.
  • Calle 106 (carrera 9 – carrera 7): carril sur en calzada norte.

CENTRO 1 – SUR 2

  • Av. Boyacá: calzada rápida oriental (carrera 24 – calle 66A).

CENTRO 2

  • Calzada occidental completa (autopista Sur – calle 6).
  • Carrera 50 (calle 6 – calle 63): ciclorruta en calzada oriental.

CENTRO 3

  • Carrera 7 (calle 72 – calle 12 sur): ciclorruta.
  • Carrera 6 (calle 12 sur – av. Primera de Mayo): ciclorruta.

CENTRO 4 – CENTRO 5

  • Calle 26 (carrera 96I – carrera 50): ciclorruta.
  • Calle 26 (carrera 50 – carrera 40): calzada rápida sur.
  • Calle 26 (carrera 40 – carrera 7): calzada sur completa.

SUR 3

  • Calle 17 sur (carrera 6 – av. Caracas): carriles sentido oriente–occidente.
  • Calle 17 sur (av. Caracas – autopista Sur): calzada completa.
  • Autopista Sur (calle 17 sur – diagonal 16 sur): ciclorruta y puente peatonal.
  • Diagonal 16 Sur (autopista Sur – carrera 50): calzada norte completa.
  • Calle 39 sur (carrera 50 – av. Boyacá): calzada completa.

Acciones complementarias del IDRD

1) Escuela de la Bici: 40 puntos permanentes

  • Actividades de enseñanza y fortalecimiento de habilidades para el uso seguro de la bicicleta.

2) Puntos de atención de mecánica básica (en tramos habilitados)

  • Horarios: 6:30 a. m. -9:30 a. m. / 4:00 p. m. -6:30 p. m.
  • Lugares:
    • Carrera 7 con calle 36
    • Calle 26 con carrera 50
    • Av. Boyacá con calle 12
  • Actividad: atención de novedades y mecánica básica.
Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025
Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá. Foto: Guillermo Torres / Semana

“Este jueves, el IDRD pone a disposición de la ciudadanía una oferta integral para moverse en bicicleta, patinando o caminando con más seguridad y confianza: habilitamos 91,17 kilómetros de vías para facilitar los desplazamientos, activamos 40 puntos permanentes de la Escuela de la Bici para fortalecer habilidades y sumamos puntos de mecánica básica en corredores estratégicos. El Día sin Carro es una oportunidad para elegir una movilidad más limpia, y desde el Instituto acompañamos la jornada con presencia en territorio, orientación y servicios para las y los bogotanos”, destacó Daniel García Cañón, director del IDRD.

