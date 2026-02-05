Esta es la multa por conducir durante este jueves 5 de febrero en el Día sin Carro y Moto en Bogotá

Este jueves 5 de febrero se llevará a cabo en Bogotá la versión número 28 del Día sin Carro y sin Moto. La medida regirá entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., periodo durante el cual estará restringida la circulación de vehículos particulares y motocicletas en la ciudad.
TransMilenio dispondrá de toda la flota vinculada para la prestación del servicio en Bogotá, lo que equivale a 10.482 buses entre troncales, TransMiZonal, alimentadores y duales, así como las 163 cabinas disponibles de TransMiCable en Ciudad Bolívar.
“Para esta jornada tendremos disponible toda nuestra capacidad operativa para responder a la demanda de los ciudadanos, con refuerzos en todo el Sistema y un monitoreo permanente desde el Centro de Control. Invitamos a los usuarios a planear sus viajes con anticipación, hacer uso de la TransMiApp para planear sus viajes y mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales”, afirmó María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio.
Las autoridades recordaron que el incumplimiento de esta disposición constituye una infracción de tránsito. Quienes circulen durante la jornada sin estar dentro de las excepciones establecidas se exponen a una multa de 633.000 pesos y a la inmovilización del vehículo.
Durante el Día sin Carro y Moto, el sistema operará con 353 rutas TransMiZonal, 125 rutas alimentadoras, 92 rutas troncales y 10 rutas duales. Además, TransMilenio extenderá la oferta de frecuencias en las horas pico para atender la demanda adicional prevista durante la jornada.
También estarán disponibles más de 683 kilómetros de ciclorrutas, 9.581 kilómetros de andenes y 88,58 kilómetros de vías habilitadas y acompañadas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.
El Sistema Integrado de Transporte Público operará con normalidad: TransMilenio y TransMiZonal funcionarán entre las 4:00 a. m. y las 11:00 p. m., mientras que TransMiCable prestará servicio de 4:30 a. m. a 10:00 p. m.
Adicionalmente, se habilitarán 8.001 cupos de cicloparqueaderos en 27 puntos del sistema TransMilenio y circularán 37.000 taxis sin restricción para atender la demanda durante la jornada.