Esta es la multa por conducir durante este jueves 5 de febrero en el Día sin Carro y Moto en Bogotá

La jornada se extenderá desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

5 de febrero de 2026, 10:35 a. m.
Foto: Guillermo Torres /Semana

Este jueves 5 de febrero se llevará a cabo en Bogotá la versión número 28 del Día sin Carro y sin Moto. La medida regirá entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., periodo durante el cual estará restringida la circulación de vehículos particulares y motocicletas en la ciudad.

TransMilenio dispondrá de toda la flota vinculada para la prestación del servicio en Bogotá, lo que equivale a 10.482 buses entre troncales, TransMiZonal, alimentadores y duales, así como las 163 cabinas disponibles de TransMiCable en Ciudad Bolívar.

“Para esta jornada tendremos disponible toda nuestra capacidad operativa para responder a la demanda de los ciudadanos, con refuerzos en todo el Sistema y un monitoreo permanente desde el Centro de Control. Invitamos a los usuarios a planear sus viajes con anticipación, hacer uso de la TransMiApp para planear sus viajes y mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales”, afirmó María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio.

Foto: Guillermo Torres / Semana

Las autoridades recordaron que el incumplimiento de esta disposición constituye una infracción de tránsito. Quienes circulen durante la jornada sin estar dentro de las excepciones establecidas se exponen a una multa de 633.000 pesos y a la inmovilización del vehículo.

Este es el listado de vehículos que sí podrán movilizarse durante el día sin carro y moto en Bogotá

Durante el Día sin Carro y Moto, el sistema operará con 353 rutas TransMiZonal, 125 rutas alimentadoras, 92 rutas troncales y 10 rutas duales. Además, TransMilenio extenderá la oferta de frecuencias en las horas pico para atender la demanda adicional prevista durante la jornada.

Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

También estarán disponibles más de 683 kilómetros de ciclorrutas, 9.581 kilómetros de andenes y 88,58 kilómetros de vías habilitadas y acompañadas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.

El Sistema Integrado de Transporte Público operará con normalidad: TransMilenio y TransMiZonal funcionarán entre las 4:00 a. m. y las 11:00 p. m., mientras que TransMiCable prestará servicio de 4:30 a. m. a 10:00 p. m.

Adicionalmente, se habilitarán 8.001 cupos de cicloparqueaderos en 27 puntos del sistema TransMilenio y circularán 37.000 taxis sin restricción para atender la demanda durante la jornada.

