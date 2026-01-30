VEHÍCULOS

Día sin carro y sin moto vuelve a poner en el debate la movilidad y la calidad del aire en Bogotá: “La contaminación no es un problema abstracto”

La jornada evidenció cambios en los hábitos de transporte y reavivó el llamado a transformar de manera estructural el modelo de movilidad en la capital, ante los impactos del parque automotor en la salud y el ambiente.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 4:39 p. m.
Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá
Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Foto: Guillermo Torres / Semana

En Bogotá, una ciudad marcada por un alto flujo de movilidad motorizada y niveles persistentes de contaminación del aire, el Día sin carro y sin moto volvió a posicionarse como un espacio de reflexión sobre el modelo de ciudad y la urgencia de avanzar hacia una movilidad sostenible. La jornada puso en evidencia la relación directa entre el transporte vehicular, la calidad del aire y la salud de millones de personas.

La contaminación atmosférica continúa siendo uno de los principales riesgos ambientales en la capital, con una incidencia significativa del uso intensivo del vehículo particular y de un parque automotor con altos niveles de emisiones. A este panorama se suman eventos recientes como los incendios forestales y las restricciones de agua, que han dejado en evidencia la presión sobre los recursos naturales y la necesidad de reducir emisiones de manera sostenida.

Así se vivirá el día sin carro y sin moto en Bogotá: horarios, rutas y todo lo que debe saber

De acuerdo con el informe del Día sin carro realizado en 2025, durante la jornada se registraron más de 1.107.000 desplazamientos en bicicleta, mientras que el Sistema Integrado de Transporte Público movilizó más de 4,3 millones de usuarios, un incremento frente a un día hábil regular. El reporte también destacó una mayor participación de mujeres en los viajes en bicicleta.

Bogotá sigue enfrentando niveles de material particulado fino (PM2.5) que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, influenciados por factores como los trancones, las vías sin pavimentar y la antigüedad de los vehículos. Este escenario refuerza el impacto sanitario de un sistema de movilidad centrado en el automóvil.

Bogotá

Estas son las nuevas tarifas de los parqueaderos en Bogotá: solo falta la firma del alcalde Carlos Fernando Galán para quedar en firme

Vehículos

Cambia pico y placa en Cali para este viernes, 30 de enero; revise y evite comparendos

Vehículos

Pico y placa en Bogotá para este viernes, 30 de enero de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Vehículos

Las cinco peticiones de BYD al gobierno para que la venta de carros eléctricos en Colombia mejore

Vehículos

Desde este jueves comienzan cierres y desvíos por concierto en homenaje a Yeison Jiménez en El Campín: conozca las recomendaciones

Vehículos

Multa de más de un millón de pesos a conductores que insistan en práctica muy común

Vehículos

Ojo que así funcionará el pico y placa en Medellín este viernes 30 de enero: conozca cómo será la rotación

Vehículos

Vehículos usados mantienen aumento de ventas mientras nuevos enfrentan ajustes: “Este modelo permite facilitar la comercialización”

Vehículos

Mintransporte anuncia ampliación de proceso que muchos tienen que hacer con su carro: ojo con las sanciones

Vehículos

España rechazó propuesta de la Unión Europea sobre el futuro de los carros a gasolina: “Es un error histórico”

“El día sin carro nos recuerda que la contaminación del aire no es un problema abstracto. Está directamente relacionada con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y con una menor calidad de vida, afectando especialmente a niñas, niños, personas mayores y comunidades más vulnerables”, señaló Laura Caicedo, coordinadora de campañas de Greenpeace Colombia.

Día sin carro en Bogotá
Calles vacías, tomas de drone de la ciudad sin carros ni motos Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Desde esa organización insistieron en que la transformación de la movilidad requiere políticas estructurales y sostenidas, orientadas al fortalecimiento del transporte público, la caminata, el uso de la bicicleta y la reducción progresiva de los vehículos más contaminantes. La jornada, señalaron, busca impulsar decisiones permanentes que prioricen la salud y el derecho a respirar aire limpio en la ciudad.

Más de Vehículos

Participar en la convocatoria no generará costos para los interesados. Solamente deberán cumplir con los requisitos establecidos en el proceso, ser una organización comunitaria establecida en el sector donde se encuentra el estacionamiento.

Estas son las nuevas tarifas de los parqueaderos en Bogotá: solo falta la firma del alcalde Carlos Fernando Galán para quedar en firme

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

Día sin carro y sin moto vuelve a poner en el debate la movilidad y la calidad del aire en Bogotá: “La contaminación no es un problema abstracto”

Rotación Pico y Placa.

Cambia pico y placa en Cali para este viernes, 30 de enero; revise y evite comparendos

La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad en la ciudad.

Pico y placa en Bogotá para este viernes, 30 de enero de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Autoridades brasileñas frenaron la construcción de la planta de BYD en ese país por supuestas prácticas de esclavitud; contratista encargado de los empleados rechazó las acusaciones.

Las cinco peticiones de BYD al gobierno para que la venta de carros eléctricos en Colombia mejore

Cierres viales en la Avenida Caracas por obras de la primera línea del Metro de Bogotá

Desde este jueves comienzan cierres y desvíos por concierto en homenaje a Yeison Jiménez en El Campín: conozca las recomendaciones

Bogotá

Multa de más de un millón de pesos a conductores que insistan en práctica muy común

Vigilancia del pico y placa en Medellín.

Ojo que así funcionará el pico y placa en Medellín este viernes 30 de enero: conozca cómo será la rotación

Un problema de frenos puede ser el detonante de esta situación.

Por falla en los frenos, popular marca de autos llama a revisión a más de 2.500 vehículos

La única forma de comprar un carro Tesla en Colombia es a través de su página web.

Las razones por las que Tesla tuvo menores beneficios en 2025: la compañía de Elon Musk invirtió en poderoso avance

Noticias Destacadas