Esta es la multa por no respetar el Día sin carro y sin moto: el ‘chiste’ le podría costar más de un millón de pesos

Día sin carro y sin moto es de carácter obligatorio y contempla algunas excepciones.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

15 de enero de 2026, 4:55 p. m.
El Día sin carro y sin moto se desarrollará el próximo jueves, 5 de febrero.
El Día sin carro y sin moto se desarrollará el próximo jueves, 5 de febrero. Foto: Colprensa / Getty / Montaje Semana

La Alcaldía de Bogotá confirmó que la nueva jornada del Día sin carro y sin moto se llevará a cabo el próximo jueves 5 de febrero, tal como ordena el decreto Decreto 036 de 2023 que obliga a realizarlo el primer jueves de febrero.

Precio de la revisión técnico-mecánica para motos y carros en 2026: hay que alistar el bolsillo
Día sin carro en Bogotá
No acatar la restricción del Día sin carro y sin moto puede llevar a la inmovilización del vehículo. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

¿De cuánto es la multa por no cumplir con el Día sin carro y sin moto en Bogotá?

Para esta nueva jornada, el horario estipulado para la restricción será de 5:00 a. m. a 9:00 p. m., tiempo en el que no podrán circular vehículos particulares ni motocicletas, salvo las excepciones estipuladas por la Secretaría de Movilidad.

En caso de incumplir con la medida, los infractores estarán cometiendo la infracción C14 estipulada en el Código Nacional de Tránsito y la cual señala lo siguiente: “Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente”.

Según las tarifas contempladas para 2026, el monto de esta multa equivale a $ 633.200; además, las autoridades pueden ordenar la inmovilización del vehículo, situación que encarece mucho más el costo de la infracción, pues deberá asumir el pago del servicio de grúa para el traslado a patios y la tarifa de parqueadero en este lugar.

Movilidad en Bogotá en la primera semana de pico y placa todo el día puesto de control policía de tránsito Comparendo Bogotá enero 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina
Comparendo policía de tránsito Bogotá Foto: Guillermo Torres /Semana

¿De cuánto es la tarifa del servicio de patios en Bogotá?

Esta tarifa varía según el número de días que dure el vehículo estacionado en los patios; de hecho, son recurrentes las quejas de los afectados que buscan apelar un comparendo o a quienes por alguna razón les demoran el trámite para retirar el vehículo.

Vehículos pesados:

  • Primer día: $ 465.200.
  • Segundo día: $ 486.800.
  • Tercer día: $ 558.000.
  • Cuatro días hasta el día 30: $186.200 por día.
  • Del día 31 en adelante: $ 15.800 diarios.  

Vehículos livianos y medianos

  • Primer día: $ 167.600
  • Segundo día: $ 175.100.
  • Tercer día: $ 200.800.
  • Cuatro días hasta el día 30: $ 67.200 por día.
  • Del día 31 en adelante: $ 5.900 diarios.  

Motocicletas y similares:

  • Primer día: $ 54.300.
  • Segundo día: $ 75.300.
  • Tercer día: $ 118.500.
  • Cuatro días hasta el día 30: $17.000 por día.
  • Del día 31 en adelante: $ 1.200 diarios.  

Carretillas

  • Primer día: $ 18.700.
  • Segundo día: $ 19.300.
  • Tercer día: $ 22.200.
  • Cuatro días hasta el día 30: $7.600 por día.
  • Del día 31 en adelante: $ 600 diarios.  

Bicicletas

  • Primer día: $ 8.800.
  • Segundo día: $ 9.400.
  • Tercer día: $ 10.600.
  • Cuatro días hasta el día 30: $3.600 por día.
  • Del día 31 en adelante: $ 600 diarios.  

Patinetas con o sin motor

  • Primer día: $ 7.600.
  • Segundo día: $ 10.600.
  • Tercer día: $ 16.400.
  • Cuatro días hasta el día 30: $ 2.400 por día.
  • Del día 31 en adelante: $ 600 diarios.  
Patinetas, bicicletas, trafico suave
Al comparendo debe sumarle el costo del traslado en grúa y del parqueadero en patios. Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ

¿De cuánto es la tarifa del servicio de grúa en Bogotá?

El otro servicio de deben cubrir los infractores además del parqueadero en los patios y la multa, es el del transporte en grúa, el cual quedó así, para Bogotá:

  • Patinetas con o sin motor: $ 70.100.
  • Motos y similares: $ 245.200.
  • Vehículos livianos: $ 268.500.
  • Vehículos medianos $ 408.600. 
  • Vehículos pesados: $ 601.200.

