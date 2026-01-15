Esta es la multa por no respetar el Día sin carro y sin moto: el ‘chiste’ le podría costar más de un millón de pesos

La Alcaldía de Bogotá confirmó que la nueva jornada del Día sin carro y sin moto se llevará a cabo el próximo jueves 5 de febrero, tal como ordena el decreto Decreto 036 de 2023 que obliga a realizarlo el primer jueves de febrero.

¿De cuánto es la multa por no cumplir con el Día sin carro y sin moto en Bogotá?

Para esta nueva jornada, el horario estipulado para la restricción será de 5:00 a. m. a 9:00 p. m., tiempo en el que no podrán circular vehículos particulares ni motocicletas, salvo las excepciones estipuladas por la Secretaría de Movilidad.

En caso de incumplir con la medida, los infractores estarán cometiendo la infracción C14 estipulada en el Código Nacional de Tránsito y la cual señala lo siguiente: “Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente”.

Según las tarifas contempladas para 2026, el monto de esta multa equivale a $ 633.200; además, las autoridades pueden ordenar la inmovilización del vehículo, situación que encarece mucho más el costo de la infracción, pues deberá asumir el pago del servicio de grúa para el traslado a patios y la tarifa de parqueadero en este lugar.

¿De cuánto es la tarifa del servicio de patios en Bogotá?

Esta tarifa varía según el número de días que dure el vehículo estacionado en los patios; de hecho, son recurrentes las quejas de los afectados que buscan apelar un comparendo o a quienes por alguna razón les demoran el trámite para retirar el vehículo.

Vehículos pesados:

Primer día: $ 465.200.

Segundo día: $ 486.800.

Tercer día: $ 558.000.

Cuatro días hasta el día 30: $186.200 por día.

Del día 31 en adelante: $ 15.800 diarios.

Vehículos livianos y medianos

Primer día: $ 167.600

Segundo día: $ 175.100.

Tercer día: $ 200.800.

Cuatro días hasta el día 30: $ 67.200 por día.

Del día 31 en adelante: $ 5.900 diarios.

Motocicletas y similares:

Primer día: $ 54.300.

Segundo día: $ 75.300.

Tercer día: $ 118.500.

Cuatro días hasta el día 30: $17.000 por día.

Del día 31 en adelante: $ 1.200 diarios.

Carretillas

Primer día: $ 18.700.

Segundo día: $ 19.300.

Tercer día: $ 22.200.

Cuatro días hasta el día 30: $7.600 por día.

Del día 31 en adelante: $ 600 diarios.

Bicicletas

Primer día: $ 8.800.

Segundo día: $ 9.400.

Tercer día: $ 10.600.

Cuatro días hasta el día 30: $3.600 por día.

Del día 31 en adelante: $ 600 diarios.

Patinetas con o sin motor

Primer día: $ 7.600.

Segundo día: $ 10.600.

Tercer día: $ 16.400.

Cuatro días hasta el día 30: $ 2.400 por día.

Del día 31 en adelante: $ 600 diarios.

¿De cuánto es la tarifa del servicio de grúa en Bogotá?

