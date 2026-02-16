En Bogotá, junto con el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), TransMilenio conforma la columna vertebral de la movilidad masiva, conectando distintas zonas urbanas a través de troncales, alimentadoras y rutas zonales. La calidad del acceso a este servicio puede incidir en decisiones de compra o arriendo de vivienda, así como en la vida diaria de millones de usuarios que dependen del transporte público para desplazarse en la capital.

TransMilenio funciona actualmente con una red troncal articulada por grandes avenidas y corredores, complementada por rutas zonales y alimentadoras que llegan a cada localidad.

En este contexto, el portal Metro Cuadrado destacó tres localidades de Bogotá donde la cobertura y variedad de rutas de TransMilenio es alta, lo que las convierte en sectores con alto potencial de conectividad para residentes y trabajadores: Barrios Unidos, Suba y Teusaquillo.

Una zona con buena conectividad a Transmilenio es un punto clave para vivir mejor. Foto: TransMilenio

Localidad de Barrios Unidos

La localidad de Barrios Unidos, ubicada en el noroccidente de Bogotá, se caracteriza por su proximidad a importantes corredores viales como la Autopista Norte, Avenida Calle 100, Carrera 68 y Avenida Calle 63. Estas grandes arterias urbanas facilitan la presencia de varias troncales de TransMilenio y el acceso a rutas zonales del SITP.

Entre los barrios con mejor acceso al sistema están La Castellana, San Martín, La Patria y Polo, los cuales tienen estaciones cercanas de las principales troncales:

Calle 80: estaciones como Polo, Escuela Militar y Carrera 47.

NQS: estación La Castellana.

Autopista Norte: estaciones Héroes, Calle 85, Virrey y Calle 100.

Avenida Suba: estaciones San Martín, Rionegro y Suba Calle 95.

La confluencia de estas troncales en una sola localidad implica que residentes y visitantes cuentan con múltiples alternativas de transporte para conectar con otros sectores de la ciudad, lo que incrementa la movilidad y reduce tiempos de viaje, especialmente en horas pico.

Lo que inicialmente era una riña terminó en un sorprendente hallazgo en restaurante de Bogotá

Localidad de Suba

Otra zona con amplia cobertura es Suba, situada al noroccidente de la capital. Algunos de los barrios con buen acceso a TransMilenio en Suba son Pasadena, Puente Largo, Ilarco, Mazurén y Alhambra. En estos sectores confluyen varias troncales:

Autopista Norte: estaciones Calle 100, Calle 106, Pepe Sierra, Prado Mazurén, Toberín.

Avenida Suba: estaciones Suba Calle 100, Puente Largo, Shaio, 21 Ángeles, Transversal 91 y el Portal Suba.

La cobertura de rutas en Suba permite a los habitantes desplazarse tanto hacia el centro de la ciudad como hacia otras localidades del norte y occidente, aprovechando conexiones eficientes entre troncal y rutas zonales o alimentadoras que llegan hasta sectores residenciales.

Uno de los aspectos más importantes a la hora de escoger vivienda en Bogotá es la accesibilidad al transporte público. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Localidad de Teusaquillo

Ubicada en una posición más central de la ciudad, Teusaquillo se distingue por su urbanización consolidada, zonas verdes, infraestructura educativa, cultural y una red vial que facilita la interconexión con varias troncales de TransMilenio.

Los barrios con accesos destacados a rutas masivas incluyen Rafael Núñez, Gran América, Quinta Paredes, La Soledad, Galerías, Palermo y Nicolás de Federmán. Las principales troncales cercanas son:

NQS: estaciones El Dorado, Universidad Nacional, El Campín y Movistar Arena.

Calle 26: estaciones como Ciudad Universitaria, Corferias y Quinta Paredes.

El posicionamiento central de Teusaquillo favorece la movilidad hacia distintos puntos de Bogotá, haciendo de esta localidad una de las más conectadas y transitadas del sistema.

El componente zonal de TransMilenio sigue expandiéndose para mejorar la cobertura en sectores anteriormente servidos por el SITP provisional, diversificando las opciones de traslado en toda la ciudad.