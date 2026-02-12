Nación

Lluvias dejan en alerta al SENA: daños en sedes a nivel nacional superarían los $27.000 millones

Un diagnóstico nacional reveló daños en al menos 67 sedes del SENA, con afectaciones en infraestructura, operación parcial y cierres en algunas instalaciones por riesgo estructural.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

12 de febrero de 2026, 10:38 a. m.
Las lluvias han ocasionado daños estructurales e inundaciones en varias sedes del SEna, lo que ha obligado a activar planes de contingencia.
Las lluvias han ocasionado daños estructurales e inundaciones en varias sedes del SEna, lo que ha obligado a activar planes de contingencia. Foto: Getty Images

La temporada de lluvias continúa causando estragos en Colombia. Más de 13 regionales del SENA han resultado afectadas por la ola invernal, con daños en infraestructura que superarían los $27.000 millones.

La entidad adelanta evaluaciones técnicas y planes de contingencia para garantizar la continuidad de la formación en las zonas impactadas.

Antioquia también está devastada por el invierno: más de 9.000 damnificados y escuelas a punto de caerse

Ante la intensificación de la temporada de lluvias en distintas zonas de Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) adelantó un diagnóstico nacional para identificar las afectaciones en la infraestructura de sus centros de formación.

Además, busca priorizar los riesgos para garantizar la seguridad de aprendices, instructores y personal administrativo.

Nación

Familia de Álvaro Gómez Hurtado habla de “especial frustración” tras decisión judicial y cuestiona a la JEP

Barranquilla

Carnaval de Barranquilla: autoridades llaman a volar drones con responsabilidad durante las fiestas

Nación

Escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía fueron condenados a 12 años de cárcel por tortura a sus trabajadores

Nación

Estas son las tres regiones de Colombia que están bajo alerta roja por inundaciones y crecientes súbitas

Cali

¿Los conoce? Estos son los cinco mejores barrios para vivir en Cali

Bogotá

Línea 2 del Metro de Bogotá subterráneo: la ruta que tendrá y las fechas previstas

Medellín

Así delinquía ‘oficina premium’ del sicariato y cobro en Medellín: mandaban a matar hasta extranjeros

Barranquilla

Batalla de Flores: Barranquilla se prepara para uno de los eventos más importantes del carnaval

Educación

Sena abrió 14 nuevos cursos de salud: son virtuales y duran 48 horas; así se puede inscribir

Educación

Sena: listado de cursos y programas que puede estudiar para encontrar trabajo rápido en 2026

De acuerdo con el primer balance entregado por el director general, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, se requerirán inversiones cercanas a los $3.000 millones para atender daños en centros de formación ubicados en La Guajira y Córdoba.

Para consolidar la información, la entidad diseñó y aplicó un formulario de identificación y caracterización de afectaciones, diligenciado por las direcciones regionales y los centros de formación, con corte al 10 de febrero de 2026.

Según el reporte de la Dirección Administrativa y Financiera, con corte al 11 de febrero se recibieron 135 respuestas correspondientes a 30 regionales.

Del total de sedes reportadas, el 50 % aseguró no presentar afectaciones, mientras que el otro 50 % informó daños relacionados con la temporada de lluvias.

Entre las principales afectaciones se encuentran inundaciones, deslizamientos de tierra, deterioro de cubiertas, daños en redes hidrosanitarias y eléctricas, pérdida de accesos viales, afectaciones estructurales y fallas en sistemas de drenaje.

Estas situaciones se concentran en sedes de las regionales Valle, Bolívar, Cundinamarca, Atlántico, Distrito Capital, Antioquia, Caldas, Boyacá, Cauca, Quindío, Risaralda, Huila y Tolima, entre otras.

Las lluvias han provocado inundaciones y daños estructurales en varias sedes del SENA, lo que obligó a activar planes de contingencia y evaluaciones técnicas en todo el país.
Las lluvias han provocado inundaciones y daños estructurales en varias sedes del SENA, lo que obligó a activar planes de contingencia y evaluaciones técnicas en todo el país. Foto: Getty Images

La entidad evalúa pérdidas y acciones de recuperación tras emergencias climáticas

De las 67 sedes afectadas, el 60 % continúa operando con normalidad, el 34 % registra operación parcial y el 3 % reportó suspensión temporal de actividades en dos sedes.

Además, un 3 % reportó el cierre indefinido de alguna de sus áreas como el auditorio y el Bloque A del Centro Multisectorial de Ternera, en la Regional Bolívar.

El diagnóstico también permitió clasificar las sedes según niveles de afectación leve, moderado, severo y crítico.

Las instalaciones consideradas críticas serán priorizadas para intervención inmediata, especialmente aquellas con riesgos estructurales o geotécnicos

Como respuesta inicial, varios centros de formación implementaron medidas de mitigación, como reparaciones menores, limpieza de drenajes y aislamiento de zonas de riesgo.

El pronóstico del clima para hoy miércoles 11 de febrero, según el Ideam: en Bogotá se prevén lluvias en estas zonas

Sin embargo, 67 sedes reportaron la necesidad de intervenciones mayores, con una estimación preliminar de costos cercana a los $27.000 millones, cifra que deberá ser confirmada mediante estudios técnicos especializados.

El SENA aseguró que continuará priorizando recursos y acciones para atender las sedes más afectadas, fortalecer las medidas preventivas y garantizar condiciones seguras para la formación profesional en todo el territorio nacional.

Más de Nación

Álvaro Gómez Hurtado, líder conservador asesinado el 2 de noviembre de 1995.

Familia de Álvaro Gómez Hurtado habla de “especial frustración” tras decisión judicial y cuestiona a la JEP

Las autoridades piden a los asistentes que sean cuidadosos con el uso de drones durante las festividades

Carnaval de Barranquilla: autoridades llaman a volar drones con responsabilidad durante las fiestas

ED 2258

Escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía fueron condenados a 12 años de cárcel por tortura a sus trabajadores

-

Estas son las tres regiones de Colombia que están bajo alerta roja por inundaciones y crecientes súbitas

Panorámicas de Cali

¿Los conoce? Estos son los cinco mejores barrios para vivir en Cali

Render de la línea 2 del Metro de Bogotá

Línea 2 del Metro de Bogotá subterráneo: la ruta que tendrá y las fechas previstas

Bandas de Medellín hablan de las elecciones.

Así delinquía ‘oficina premium’ del sicariato y cobro en Medellín: mandaban a matar hasta extranjeros

El carnaval de Barranquilla con Batalla de flores dio inicio oficial a cuatro días de cultura, colorido, tradición, pero sobre todo una "gozadera total" para propios y extraños que en esta ocasión presentó una participación a de 20 carrozas y estuvo a reventar en todo su recorrido por la vía 40. foto José L Guzmán. El País.

Batalla de Flores: Barranquilla se prepara para uno de los eventos más importantes del carnaval

álvaro hernán prada Magistrado del CNE

Procuraduría pide condena contra el magistrado del CNE Álvaro Hernán Prada por supuesta manipulación de testigos

La situación más compleja para la fuerza pública se vive en el departamento del Cauca, donde las disidencias asesinaron a seis soldados hace una semana.

FF.MM. responden con fuerte ofensiva tras violento ataque del ELN a base Militar en Arauca

Noticias Destacadas