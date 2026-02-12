La temporada de lluvias continúa causando estragos en Colombia. Más de 13 regionales del SENA han resultado afectadas por la ola invernal, con daños en infraestructura que superarían los $27.000 millones.

La entidad adelanta evaluaciones técnicas y planes de contingencia para garantizar la continuidad de la formación en las zonas impactadas.

Ante la intensificación de la temporada de lluvias en distintas zonas de Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) adelantó un diagnóstico nacional para identificar las afectaciones en la infraestructura de sus centros de formación.

Además, busca priorizar los riesgos para garantizar la seguridad de aprendices, instructores y personal administrativo.

De acuerdo con el primer balance entregado por el director general, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, se requerirán inversiones cercanas a los $3.000 millones para atender daños en centros de formación ubicados en La Guajira y Córdoba.

Para consolidar la información, la entidad diseñó y aplicó un formulario de identificación y caracterización de afectaciones, diligenciado por las direcciones regionales y los centros de formación, con corte al 10 de febrero de 2026.

Según el reporte de la Dirección Administrativa y Financiera, con corte al 11 de febrero se recibieron 135 respuestas correspondientes a 30 regionales.

Del total de sedes reportadas, el 50 % aseguró no presentar afectaciones, mientras que el otro 50 % informó daños relacionados con la temporada de lluvias.

Entre las principales afectaciones se encuentran inundaciones, deslizamientos de tierra, deterioro de cubiertas, daños en redes hidrosanitarias y eléctricas, pérdida de accesos viales, afectaciones estructurales y fallas en sistemas de drenaje.

Estas situaciones se concentran en sedes de las regionales Valle, Bolívar, Cundinamarca, Atlántico, Distrito Capital, Antioquia, Caldas, Boyacá, Cauca, Quindío, Risaralda, Huila y Tolima, entre otras.

Las lluvias han provocado inundaciones y daños estructurales en varias sedes del SENA, lo que obligó a activar planes de contingencia y evaluaciones técnicas en todo el país. Foto: Getty Images

La entidad evalúa pérdidas y acciones de recuperación tras emergencias climáticas

De las 67 sedes afectadas, el 60 % continúa operando con normalidad, el 34 % registra operación parcial y el 3 % reportó suspensión temporal de actividades en dos sedes.

Además, un 3 % reportó el cierre indefinido de alguna de sus áreas como el auditorio y el Bloque A del Centro Multisectorial de Ternera, en la Regional Bolívar.

El diagnóstico también permitió clasificar las sedes según niveles de afectación leve, moderado, severo y crítico.

Las instalaciones consideradas críticas serán priorizadas para intervención inmediata, especialmente aquellas con riesgos estructurales o geotécnicos

Como respuesta inicial, varios centros de formación implementaron medidas de mitigación, como reparaciones menores, limpieza de drenajes y aislamiento de zonas de riesgo.

Sin embargo, 67 sedes reportaron la necesidad de intervenciones mayores, con una estimación preliminar de costos cercana a los $27.000 millones, cifra que deberá ser confirmada mediante estudios técnicos especializados.

El SENA aseguró que continuará priorizando recursos y acciones para atender las sedes más afectadas, fortalecer las medidas preventivas y garantizar condiciones seguras para la formación profesional en todo el territorio nacional.