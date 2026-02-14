Roy Barreras cuestiona “el exceso de ingenuidad” de Petro en la paz total: “Permitió que crecieran unos ejércitos mafiosos”

Roy Barreras es el protagonista de la más reciente edición de SEMANA, que circuló desde este sábado, que en medio del cubrimiento de las elecciones presidenciales 2026 ha dado voz a quienes buscan llegar a la Casa de Nariño.

El candidato explicó por qué, según él, un gobierno suyo podría brindarle más confianza al país que uno de Abelardo de la Espriella o de Iván Cepeda. También hizo un pronóstico y calculó que su consulta, el próximo 8 de marzo, podría obtener más de 3 millones de votos.

El político valluno habló ampliamente con el director de este medio, Yesid Lancheros. Uno de los temas más comentados ha sido su postura frente a las cosas que lo podrían distanciar del presidente Gustavo Petro.

“¿Qué no le gusta de Petro?”, le preguntó el director Yesid Lancheros.

“El exceso de ingenuidad, por decir lo menos, en la paz total. Abrió 20 mesas de diálogo al tiempo con un cese al fuego que no lo cumplió nadie y que permitió que crecieran unos ejércitos mafiosos que han abusado y que siguen matando, extorsionando, ametrallando de manera cruel, como vemos todos los días”, respondió Barreras.

“Hace poco ametrallaron a dos muchachos, a un policía y a un escolta de la UNP en Arauca, de manera salvaje, sin ninguna piedad. Esas personas tienen que ser sometidas por la fuerza legítima del Estado”, agregó.

Para Barreras, médico de profesión, pero con un largo historial de vida en la política, “cualquier proceso de diálogo, lo digo con toda claridad, que permita la paz en los territorios y el sometimiento a la Justicia y al Estado de derecho, requiere un Estado fuerte, inclusive para ser generosos en ese sometimiento a la Justicia. El Estado tiene que ser fuerte. Si es débil, los delincuentes toman ventaja en la negociación, que es lo que ha pasado en estos años”.

“El presidente me ha prometido a mí y a la sociedad colombiana que habrá neutralidad, como corresponde, y creo en su palabra”, dijo Roy Barreras en diálogo con Yesid Lancheros, director de SEMANA. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Entre tanto, respondió si se considera el candidato de Gustavo Petro.

“No. El presidente me ha prometido a mí y a la sociedad colombiana que habrá neutralidad, como corresponde, y creo en su palabra”, manifestó.

Vea la entrevista completa con el candidato presidencial Roy Barreras: