Crisis en la paz total de Medellín: cabecilla revela “punto muerto” y pone en vilo la negociación con Petro

Aunque se creía que la negociación de paz que el Gobierno Petro sostiene con los criminales más temidos de Medellín era una de las más sólidas de la política de la paz total, una reveladora carta que firmó uno de los cabecillas reveló lo contrario y puso en vilo el avance de la negociación que lidera la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta.

La comunicación fue emitida por Freyner Alfonso Ramírez, distinguido con el alias de Carlos Pesebre. Él es cabecilla principal del grupo delictivo organizado Robledo, cuyos tentáculos se extienden por las comunas de Robledo, San Cristóbal y San Javier. Además de alias Tom y Douglas, es el tercer actor más importante en la mesa de paz.

Su teoría es la siguiente: “Se ha actuado con improvisación, sin asesoramiento profesional y, a veces, con desdén, aun sabiendo que es una de las mesas más sólidas de las que tiene abierta la paz total del Gobierno Petro. La falta de claridad ha llevado los diálogos a un punto muerto, sumiendo el proceso en una informalidad persistente”.

Para él, las supuestas expectativas, promesas y esperanzas generadas ante las comunidades, líderes sociales y personas privadas de la libertad en las cárceles del Valle de Aburrá solo contribuyeron a la pérdida de credibilidad.

Encuentro del presidente Petro con los cabecillas de las estructuras criminales de Medellín. Foto: RTVC

En un apartado de la carta reseñó el cabecilla: “Lejos de abrir el diálogo a la sociedad, aislaron la mesa, lo que provocó suspicacias entre quienes se oponen a la agenda de paz del Gobierno nacional. Así, la mesa dirigida por el Dr. Patiño quedó supeditada al curso de la contienda electoral. Todas estas situaciones nos han generado un alto grado de inseguridad jurídica y física, tanto a nosotros como a nuestras familias y líderes sociales que, sin tener que ver con las estructuras, le apostaron a la paz”.

Frente a este escenario, tomó la decisión de renunciar a su cargo de vocero principal y notificó: “Me retiro de toda instancia del espacio sociojurídico en la cárcel La Paz de Itagüí”.

El exsecretario de Seguridad y concejal de Medellín, Andrés Tobón, explicó a SEMANA que más que una crisis en la negociación de paz, se trataría de una estrategia de presión: “Me da la impresión de que su ‘levantada’ es una decisión de todos para presionar al Gobierno justo antes de elecciones, a ver si logran algo más de lo que les han dado”.

Tobón constató que hay un supuesto mal ambiente en los diálogos: “Es cierto que están decepcionados de los logros jurídicos de la mesa. Pero también es cierto que no pueden estar más agradecidos con este gobierno por cuatro años de prosperidad. Pero ellos saben que el Gobierno los necesita para elecciones”.