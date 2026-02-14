Roy Barreras se refiere al comentario machista contra Vicky Dávila y le pide disculpas: “Me pasé y fue un mal chiste”

El exembajador de Colombia en Reino Unido y hoy precandidato presidencial, Roy Barreras, se refirió al comentario machista que hizo en días pasados contra la también aspirante Vicky Dávila, que generó gran rechazo y diferentes reacciones desde varios sectores de la sociedad colombiana.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, en medio de una entrevista del precandidato con The Jheivan News, donde lanzó un comentario que fue tildado como machista y desató la furia de la periodista y una gran polémica.

Vicky Dávila arremete contra Roy Barreras por comentario machista que hizo sobre ella y Trump: “Usted es un asco”

“Ustedes recuerdan a la experiodista diciéndole a Trump: ‘Ven, haz lo tuyo o hazme tuya’. Algo parecido dijo en una declaración”, señaló el precandidato en medio de la entrevista, lo que no cayó bien en sectores políticos del país.

En la entrevista con SEMANA, Roy Barreras se refirió al tema luego de ser cuestionado por una disculpa a la periodista por la desafortunada frase que pronunció y que dejó un sinsabor en la opinión pública.

“Sí, es cierto, me pasé y fue un mal chiste. Lo que ella dijo fue: “Trump, ven, haz lo tuyo”. Es decir, que invadiera Colombia…“, respondió el exembajador a la pregunta del director de SEMANA, Yesid Lancheros, sobre el tema.

“Puedo unir a Colombia”: Roy Barreras explica por qué genera más confianza que Iván Cepeda, y revela cómo podría derrotar a Abelardo de la Espriella

“No. La frase hacía referencia a Nicolás Maduro…“, contrapreguntó el director de este medio, a lo que Barreras insistió que su reacción se dio en medio de un escenario donde la oposición estaba comparando al presidente Gustavo Petro con Nicolás Maduro, generando una estigmatización.

“Fueron a Estados Unidos, inclusive, a intentar que fracasara la reunión entre Trump y Petro. Fueron a decir que Petro era igual que Maduro, que Petro era mafioso, que era un narcotraficante. Lo han dicho muchas veces y eso le hace daño al país porque nos estigmatiza. Colombia no es un país enfermo. Colombia es un país maravilloso, lleno de potencial económico, cultural y de biodiversidad. El colombiano es trabajador, berraco, sale adelante; quiero una Colombia unida”, aseguró Barreras.

Finalmente, volvió a reconocer el error en sus palabras y pidió disculpas a la precandidata presidencial: “Tiene toda la razón, en ese comentario me pasé tres Doritos en el tono y no tengo ningún inconveniente en ofrecer disculpas. Es quizá la única vez que he hecho un mal chiste”, sentenció.

En su momento, la precandidata reaccionó fuerte por el comentario que calificó como machista y lo cuestionó duramente: “Roy Barreras, usted es un asco y es un asco todo lo que usted representa”.

Vea la entrevista completa con el precandidato presidencial: