Vicky Dávila arremete contra Roy Barreras por comentario machista que hizo sobre ella y Trump: “Usted es un asco”

La precandidata presidencial Vicky Dávila arremetió duramente en contra de Roy Barreras por un comentario machista que hizo durante una reciente entrevista, lo que desató la furia de la periodista.

En diálogo con The Jheivan News, el exembajador de Colombia en Reino Unido habló de la tensa situación que se vivió entre Estados Unidos y Colombia, poco antes de la reunión entre Petro y Trump.

Barreras recordó que en ese momento algunos sectores políticos le pidieron al inquilino de la Casa Blanca que interviniera militarmente, por lo que los calificó de “apátridas”.

Acto seguido, fue cuando habló de Dávila y lanzó un comentario que ha sido tildado de machista. “Ustedes recuerdan a la experiodista diciéndole a Trump: ‘Ven, haz lo tuyo o hazme tuya’. Algo parecido dijo en una declaración”, señaló el precandidato.

Esto no le gustó para nada a la integrante de la Gran Consulta por Colombia, que no dudó en salir a responderle y lo cuestionó duramente. “Roy Barreras, usted es un asco y es un asco todo lo que usted representa”, apuntó en su cuenta de X.

En su publicación, la comunicadora social le exigió al exfuncionario del Gobierno Petro respetar a las mujeres y hasta lo calificó de “atrevido”.

“Cómo así que, según usted, yo le dije a Trump 'hazme tuya’. Yo soy una señora, una mamá. Respete a mi familia, a mis hijos y a mi esposo“, comentó.

Por último, recordó que este tipo de señalamientos sexuales son utilizados recurrentemente por los hombres para descalificar a las mujeres.

El trino de Dávila no tardó en hacerse viral y, por lo mismo, varias personas le expresaron su apoyo y rechazaron de manera tajante los comentarios hechos por el integrante de la coalición del Frente por la Vida.

Paloma Valencia, precandidata presidencial del Centro Democrático, no dudó en salir a cuestionar a Barreras. “Esta es la manera como la izquierda trata a las mujeres”, manifestó.

“Otro que seguro será sancionado por violencia política. Toda la solidaridad”, complementó.

Además, varios internautas se unieron para lanzarle duras críticas al precandidato presidencial. “Este tipo es igual que Benedetti. (…) Siempre se han vendido al mejor postor, no me explico cómo siguen siendo funcionarios”, escribió una persona.

“Qué triste todo esto. Indignante, pero qué duro ver a dónde hemos llegado desde la política. Toda mi solidaridad contigo, Vicky”, dijo otra internauta.

Algunos, incluso, recordaron que se ha especulado con que Barreras es el verdadero candidato de Petro de cara a las elecciones 2026, por lo que cuestionan que el presidente apoye a alguien con este tipo de comentarios. “La verdad es que sí, Roy es la peor representación de la política”, escribió un tuitero.

“Vicky, todos sabemos que eres una mujer decente, honesta, una señora. Comentarios de ese tipo vienen de un ser perverso y falto de principios. “Lástima que él no tuvo una madre que le enseñara a respetar a las mujeres”, agregó otro.

Por el momento y pese a las críticas, el precandidato no ha salido a dar la cara por el comentario que hizo en contra de la periodista.