Duro golpe a las disidencias en Antioquia: varios miembros del Frente 18 murieron en bombardeo del Ejército

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció sobre un reciente operativo militar desarrollado en zona rural del municipio de Ituango, donde, según reportes preliminares, habrían sido abatidos varios integrantes de una estructura armada ilegal vinculada al frente 18 de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con el mandatario departamental, la operación fue adelantada por tropas del Ejército Nacional de Colombia en medio de acciones contra grupos armados que operan en esa zona del norte de Antioquia, un territorio históricamente afectado por la presencia de estructuras ilegales.

“En operativo del Ejército, en zona rural de Ituango, podrían haber caído criminales del frente 18 de las Farc, al mando de alias Ramiro”, señaló Rendón a través de sus redes sociales, al referirse a los resultados preliminares reportados por las autoridades en el terreno.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, pide asistencia militar al gobierno Petro. Foto: Gobernación de Antioquia

El gobernador también hizo referencia a la trayectoria de este presunto cabecilla insurgente, al afirmar que el hombre conocido con el alias de Ramiro había sido capturado anteriormente durante un operativo relacionado con una caravana de la Unidad Nacional de Protección en la que se movilizaba alias Calarcá. Según explicó Rendón, tras esa captura el señalado integrante de la estructura armada habría quedado en libertad por decisiones judiciales.

“Este bandido fue capturado en la caravana de la UNP con Calarcá, pero fue dejado en libertad por la Fiscalía ante orden de Petro. Hoy está a órdenes de Mordisco”, afirmó el gobernador, en una declaración que generó reacciones en medio del debate nacional sobre la política de paz del Gobierno.

Las disidencias de las Farc a las que se refirió el mandatario son estructuras que, según las autoridades, responden al mando de Iván Mordisco, uno de los principales jefes de las organizaciones armadas que continúan operando tras la firma del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla.

Además de referirse al operativo militar, el gobernador denunció situaciones que, según reportes de las autoridades en la zona, estarían dificultando las acciones de la fuerza pública. Rendón aseguró que algunos líderes comunitarios estarían interfiriendo con las operaciones.

“Reportan las autoridades en la zona que algunos denominados ‘líderes comunales’ impiden las operaciones del Ejército y de la Policía Judicial”, indicó el mandatario.

Frente a esa situación, el gobernador pidió la intervención directa de la Fiscalía General de la Nación para establecer si existen responsabilidades penales en esas conductas. “La Fiscalía debe estar al frente para su judicialización”, agregó.

El municipio de Ituango ha sido durante años uno de los territorios más sensibles en materia de seguridad en Antioquia debido a la presencia de distintos grupos armados ilegales que disputan el control territorial, las rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas.

En esa zona han operado históricamente estructuras guerrilleras, grupos posdesmovilización y organizaciones criminales que mantienen influencia en varias veredas y corredores estratégicos del norte del departamento.

Las autoridades militares continúan verificando los resultados del operativo adelantado en la zona rural de Ituango, mientras se adelantan labores de inspección judicial y recolección de información para confirmar la identidad de las personas que habrían resultado afectadas durante el enfrentamiento.