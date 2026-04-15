Le quitan a Coca-Cola tres manantiales que explotaba en La Calera para el agua embotellada: CAR tomó decisión

En la mañana de este 15 de marzo se conoció una nueva resolución de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, luego de que la Industria Nacional de Gaseosas S.A.S. (INDEGA), que es la actual embotelladora de la empresa Coca-Cola FEMSA, distribuidora de gaseosas y agua embotellada, solicitara una prórroga de concesión de aguas subterráneas.

La CAR tomó una nueva decisión. Pese a que prorrogó el uso del agua a través de esta concesión, sí tomó algunas restricciones sobre el uso del recurso hídrico en el municipio de La Calera.

En el documento, que tiene como número de resolución el 50267000347, se negó de entrada el uso de 3 de los 7 manantiales que eran explotados por la compañía. Aunque autorizó la captación de 4 manantiales, lo cierto es que los 3 que fueron restringidos eran los más grandes que usaba la empresa.

¿Negocio redondo de Coca Cola? Solo han pagado 34 millones de pesos en 10 años por sacar el agua que venden embotellada. La licencia venció. ¿Será renovada?

Adicional a ello, se estableció una reducción del caudal de agua de 3,23 litros por segundo a 1,9. Esta disminución es de cerca del 42%.

Noticia en desarrollo...