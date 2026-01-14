Empresas buscan asistentes administrativos: revise las oportunidades activas

Los procesos de selección para asistentes administrativos se mantienen abiertos en diferentes empresas, con vacantes dirigidas a personas que cuentan con experiencia en apoyo operativo, gestión de información y labores de oficina. Estas oportunidades responden a necesidades actuales de organización y soporte administrativo en distintos entornos laborales.
Las ofertas disponibles contemplan requisitos y condiciones variables según la empresa, y están orientadas a perfiles que buscan estabilidad laboral o una nueva oportunidad de empleo. Las vacantes se encuentran activas y disponibles para postulación de manera virtual.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, haga clic aquí, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Asistente administrativo y contable – Malambo
Empresa: Distracom
Salario: 2.100.000
Importante empresa de distribución y venta de combustible se encuentra en la búsqueda de un auxiliar administrativo y contable para unirse a su equipo de trabajo.
Responsabilidades:
- Atender consultas y solicitudes de clientes en la estación.
- Apoyar en tareas administrativas diarias.
- Realizar registros contables precisos.
- Ingreso de facturación al sistema.
- Gestionar documentación administrativa y contable.
- Colaborar con el equipo para mejorar procesos.
Requerimientos:
- Técnico o Tecnólogo en Contabilidad, administración o carreras afines.
- Experiencia mínima de 2 años en roles similares.
- Dominio de herramientas ofimáticas y programas contables.
- Proactividad y capacidad para trabajar en equipo.
- Experiencia demostrable en facturación.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Asistente Administrativa – Bucaramanga
Empresa: Vardí Autos Usados
Salario: 2.000.000
Si tiene experiencia como auxiliar administrativa y le apasiona el trabajo en equipo, esta es su oportunidad para crecer profesionalmente en un ambiente dinámico y de aprendizaje continuo.
Responsabilidades:
- Gestionar documentos y archivos de la oficina.
- Atender llamadas y correos electrónicos de clientes.
- Apoyar en la planificación y organización de reuniones.
- Realizar labores de facturación y manejo de medios de pago.
- Colaborar en la elaboración de informes administrativos.
Requerimientos:
- Técnico o Tecnólogo en áreas administrativas o afines.
- Manejo avanzado de herramientas Office.
- Experiencia mínima de 1 año en cargos similares.
- Habilidades en facturación y gestión documental.
- Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Asistente administrativa – Bogotá D.C.
Empresa: Unión Médica del Norte S.A.S.
Salario: A convenir
Este rol es esencial para el funcionamiento fluido del departamento, ayudando a mejorar procesos administrativos clave.
Responsabilidades:
- Coordinar y gestionar la nómina quincenal.
- Realizar afiliaciones de seguridad social.
- Organizar y archivar documentos importantes.
- Atender llamadas y correos electrónicos de manera profesional.
- Apoyar en la preparación de informes y presentaciones.
- Colaborar con otros departamentos para asegurar la eficiencia operativa.
Requerimientos:
- Experiencia previa como auxiliar contable o auxiliar administrativa.
- Habilidades organizativas y de gestión del tiempo.
- Conocimiento en manejo de herramientas ofimáticas y Siigo.
- Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
- Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Asistente administrativa – Medellín
Empresa: Universidad CES
Salario: A convenir
Como asistente administrativo, su función será fundamental para coordinar y gestionar aspectos logísticos y administrativos, asegurando que los proyectos de investigación se desarrollen con eficacia.
Responsabilidades:
- Coordinar la gestión administrativa de los comités de investigación.
- Facilitar la comunicación entre equipos de investigación y administración.
- Apoyar en la organización de reuniones y eventos del comité.
- Gestionar el archivo y documentación relacionada con proyectos de investigación.
Requerimientos:
- Experiencia previa en roles de asistente administrativo o auxiliar administrativo.
- Habilidades en gestión de investigación y soporte administrativo.
- Capacidad para gestionar logística de eventos y reuniones.
- Excelentes habilidades de comunicación y organización.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.