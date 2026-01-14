Empresas buscan asistentes administrativos: revise las oportunidades activas

Empleo

Juliana Flórez

14 de enero de 2026, 5:16 p. m.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información ingresando a la sección de Semana Empleos.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información ingresando a la sección de Semana Empleos.

Los procesos de selección para asistentes administrativos se mantienen abiertos en diferentes empresas, con vacantes dirigidas a personas que cuentan con experiencia en apoyo operativo, gestión de información y labores de oficina. Estas oportunidades responden a necesidades actuales de organización y soporte administrativo en distintos entornos laborales.

Las ofertas disponibles contemplan requisitos y condiciones variables según la empresa, y están orientadas a perfiles que buscan estabilidad laboral o una nueva oportunidad de empleo. Las vacantes se encuentran activas y disponibles para postulación de manera virtual.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, haga clic aquí, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Los contratos a término fijo vienen con ventajas claras, como la posibilidad de renegociar condiciones o incluso de pasar a un contrato indefinido si ambas partes están satisfechas con la relación laboral.
¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Stock/ Magneto

Asistente administrativo y contable – Malambo

Empresa: Distracom

Salario: 2.100.000

Importante empresa de distribución y venta de combustible se encuentra en la búsqueda de un auxiliar administrativo y contable para unirse a su equipo de trabajo.

Responsabilidades:

  • Atender consultas y solicitudes de clientes en la estación.
  • Apoyar en tareas administrativas diarias.
  • Realizar registros contables precisos.
  • Ingreso de facturación al sistema.
  • Gestionar documentación administrativa y contable.
  • Colaborar con el equipo para mejorar procesos.

Requerimientos:

  • Técnico o Tecnólogo en Contabilidad, administración o carreras afines.
  • Experiencia mínima de 2 años en roles similares.
  • Dominio de herramientas ofimáticas y programas contables.
  • Proactividad y capacidad para trabajar en equipo.
  • Experiencia demostrable en facturación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asistente Administrativa – Bucaramanga

Empresa: Vardí Autos Usados

Salario: 2.000.000

Si tiene experiencia como auxiliar administrativa y le apasiona el trabajo en equipo, esta es su oportunidad para crecer profesionalmente en un ambiente dinámico y de aprendizaje continuo.

Responsabilidades:

  • Gestionar documentos y archivos de la oficina.
  • Atender llamadas y correos electrónicos de clientes.
  • Apoyar en la planificación y organización de reuniones.
  • Realizar labores de facturación y manejo de medios de pago.
  • Colaborar en la elaboración de informes administrativos.

Requerimientos:

  • Técnico o Tecnólogo en áreas administrativas o afines.
  • Manejo avanzado de herramientas Office.
  • Experiencia mínima de 1 año en cargos similares.
  • Habilidades en facturación y gestión documental.
  • Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asistente administrativa – Bogotá D.C.

Empresa: Unión Médica del Norte S.A.S.

Salario: A convenir

Este rol es esencial para el funcionamiento fluido del departamento, ayudando a mejorar procesos administrativos clave.

Responsabilidades:

  • Coordinar y gestionar la nómina quincenal.
  • Realizar afiliaciones de seguridad social.
  • Organizar y archivar documentos importantes.
  • Atender llamadas y correos electrónicos de manera profesional.
  • Apoyar en la preparación de informes y presentaciones.
  • Colaborar con otros departamentos para asegurar la eficiencia operativa.

Requerimientos:

  • Experiencia previa como auxiliar contable o auxiliar administrativa.
  • Habilidades organizativas y de gestión del tiempo.
  • Conocimiento en manejo de herramientas ofimáticas y Siigo.
  • Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
  • Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asistente administrativa – Medellín

Empresa: Universidad CES

Salario: A convenir

Como asistente administrativo, su función será fundamental para coordinar y gestionar aspectos logísticos y administrativos, asegurando que los proyectos de investigación se desarrollen con eficacia.

Responsabilidades:

  • Coordinar la gestión administrativa de los comités de investigación.
  • Facilitar la comunicación entre equipos de investigación y administración.
  • Apoyar en la organización de reuniones y eventos del comité.
  • Gestionar el archivo y documentación relacionada con proyectos de investigación.

Requerimientos:

  • Experiencia previa en roles de asistente administrativo o auxiliar administrativo.
  • Habilidades en gestión de investigación y soporte administrativo.
  • Capacidad para gestionar logística de eventos y reuniones.
  • Excelentes habilidades de comunicación y organización.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

