Empresas buscan asistentes administrativos: revise las oportunidades activas

Los procesos de selección para asistentes administrativos se mantienen abiertos en diferentes empresas, con vacantes dirigidas a personas que cuentan con experiencia en apoyo operativo, gestión de información y labores de oficina. Estas oportunidades responden a necesidades actuales de organización y soporte administrativo en distintos entornos laborales.

Las ofertas disponibles contemplan requisitos y condiciones variables según la empresa, y están orientadas a perfiles que buscan estabilidad laboral o una nueva oportunidad de empleo. Las vacantes se encuentran activas y disponibles para postulación de manera virtual.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, haga clic aquí, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Asistente administrativo y contable – Malambo

Empresa: Distracom

Salario: 2.100.000

Importante empresa de distribución y venta de combustible se encuentra en la búsqueda de un auxiliar administrativo y contable para unirse a su equipo de trabajo.

Responsabilidades:

Atender consultas y solicitudes de clientes en la estación.

Apoyar en tareas administrativas diarias.

Realizar registros contables precisos.

Ingreso de facturación al sistema.

Gestionar documentación administrativa y contable.

Colaborar con el equipo para mejorar procesos.

Requerimientos:

Técnico o Tecnólogo en Contabilidad, administración o carreras afines.

Experiencia mínima de 2 años en roles similares.

Dominio de herramientas ofimáticas y programas contables.

Proactividad y capacidad para trabajar en equipo.

Experiencia demostrable en facturación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asistente Administrativa – Bucaramanga

Empresa: Vardí Autos Usados

Salario: 2.000.000

Si tiene experiencia como auxiliar administrativa y le apasiona el trabajo en equipo, esta es su oportunidad para crecer profesionalmente en un ambiente dinámico y de aprendizaje continuo.

Responsabilidades:

Gestionar documentos y archivos de la oficina.

Atender llamadas y correos electrónicos de clientes.

Apoyar en la planificación y organización de reuniones.

Realizar labores de facturación y manejo de medios de pago.

Colaborar en la elaboración de informes administrativos.

Requerimientos:

Técnico o Tecnólogo en áreas administrativas o afines.

Manejo avanzado de herramientas Office.

Experiencia mínima de 1 año en cargos similares.

Habilidades en facturación y gestión documental.

Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asistente administrativa – Bogotá D.C.

Empresa: Unión Médica del Norte S.A.S.

Salario: A convenir

Este rol es esencial para el funcionamiento fluido del departamento, ayudando a mejorar procesos administrativos clave.

Responsabilidades:

Coordinar y gestionar la nómina quincenal.

Realizar afiliaciones de seguridad social.

Organizar y archivar documentos importantes.

Atender llamadas y correos electrónicos de manera profesional.

Apoyar en la preparación de informes y presentaciones.

Colaborar con otros departamentos para asegurar la eficiencia operativa.

Requerimientos:

Experiencia previa como auxiliar contable o auxiliar administrativa.

Habilidades organizativas y de gestión del tiempo.

Conocimiento en manejo de herramientas ofimáticas y Siigo.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asistente administrativa – Medellín

Empresa: Universidad CES

Salario: A convenir

Como asistente administrativo, su función será fundamental para coordinar y gestionar aspectos logísticos y administrativos, asegurando que los proyectos de investigación se desarrollen con eficacia.

Responsabilidades:

Coordinar la gestión administrativa de los comités de investigación.

Facilitar la comunicación entre equipos de investigación y administración.

Apoyar en la organización de reuniones y eventos del comité.

Gestionar el archivo y documentación relacionada con proyectos de investigación.

Requerimientos:

Experiencia previa en roles de asistente administrativo o auxiliar administrativo.

Habilidades en gestión de investigación y soporte administrativo.

Capacidad para gestionar logística de eventos y reuniones.

Excelentes habilidades de comunicación y organización.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.