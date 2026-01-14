¿Busca trabajo? Reconocidas empresas abren vacantes en Bogotá

Actualmente, en la capital colombiana se encuentran abiertas vacantes de empleo en empresas reconocidas, que amplían la oferta laboral disponible en la ciudad. Las oportunidades están dirigidas a personas con diferentes trayectorias laborales y niveles de formación.
Las convocatorias hacen parte de procesos de contratación activos y permiten a los candidatos aplicar a ofertas en diferentes modalidades, según el tipo de cargo y la organización. Las vacantes se concentran en distintos puntos de la ciudad y responden a necesidades específicas de cada empresa.
Para conocer el detalle de las vacantes disponibles y aplicar, los interesados pueden ingresar a este enlace. El proceso es 100% gratuito y virtual.
A continuación, le presentamos algunas oportunidades de empleo destacadas. En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.
Jefe de zona retail
Empresa: Tostao
Salario: A convenir
En este rol estratégico, será responsable de supervisar las operaciones diarias de las tiendas, garantizar el cumplimiento de los objetivos de ventas y asegurar la mejor calidad en el servicio al cliente.
Responsabilidades:
- Supervisar las operaciones diarias de las tiendas dentro de la zona asignada.
- Garantizar el cumplimiento de los objetivos de ventas y la calidad del servicio al cliente.
- Coordinar la implementación de estrategias comerciales y promocionales.
- Analizar informes de ventas y tomar decisiones basadas en datos para optimizar resultados.
- Motivar y desarrollar equipos de trabajo fomentando un ambiente de alto rendimiento.
- Gestionar inventarios y optimizar la logística para garantizar la eficiencia operativa.
Ejecutivo senior
Empresa: Keralty
Salario: A convenir
Como ejecutivo de ventas, será parte fundamental del equipo, desarrollando estrategias de venta para productos intangibles que mejoren la salud de los usuarios.
Responsabilidades:
- Desarrollar y ejecutar estrategias de venta para productos intangibles.
- Identificar y captar nuevos clientes potenciales.
- Mantener y fortalecer relaciones con clientes existentes.
- Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.
- Presentar informes de resultados y análisis de mercado.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 3 años como ejecutivo senior representante comercial o vendedor senior.
- Habilidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
- Experiencia en ventas en frío y manejo de productos intangibles.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
- Disponibilidad para viajar y realizar visitas a clientes.
Auxiliar de ingeniería - Presupuestos y costos
Empresa: Conconcreto
Salario: A convenir
Conconcreto busca a un auxiliar de ingeniería con experiencia comprobada en el análisis de precios unitarios, elaboración de presupuestos de obra, y lectura de planos arquitectónicos y estructurales.
Responsabilidades:
- Apoyar en la elaboración de presupuestos de obra.
- Realizar análisis de precios unitarios (APU).
- Interpretar planos arquitectónicos y estructurales.
- Llevar a cabo la cuantificación de cantidades de obra.
- Colaborar en la programación de obra.
- Asistir en la lectura y análisis de pliegos de condiciones y especificaciones técnicas.
Requerimientos:
- Profesional en ingeniería civil o arquitecto.
- Experiencia certificada de mínimo 12 meses en análisis de precios unitarios y presupuestos de obra, experiencia administrativa preferiblemente en proyectos tipo IDU.
- Dominio intermedio-avanzado de Microsoft Excel.
- Dominio intermedio-avanzado de Project
- Conocimiento básico-intermedio de AutoCAD, Civil3D y Revit.
- Capacidad para leer e interpretar planos técnicos.
- Habilidad para trabajar en equipo y cumplir plazos.
Odontólogo general
Empresa: Compensar
Salario: 4.000.000
Si cuenta con más de 2 años de experiencia en el área asistencial y comercial y ha completado el curso de radioprotección, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Proveer atención odontológica general extramural a los pacientes.
- Realizar diagnósticos dentales precisos.
- Aplicar tratamientos adecuados según las necesidades del paciente.
- Colaborar con el equipo médico para asegurar la calidad del servicio.
- Mantener registros detallados de los tratamientos realizados.
Requerimientos:
- Título profesional en Odontología.
- Mínimo 2 años de experiencia en el área asistencial y comercial
- Curso de Radioprotección completo.
Para consultar más vacantes disponibles en Bogotá, ingrese a este enlace.