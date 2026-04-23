Arranca la FILBo 2026: más de 500 autores, 2.300 actividades y una programación que invita a “hacer silencio”

En su edición número 38, “el silencio de palabras” será el hilo conductor de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el evento más importante de la industria editorial en Colombia. Como eje curatorial, el silencio se percibirá en lecturas mudas, en el sigilo de quienes avanzan entre estanterías buscando nuevas obras y en las 100 actividades interactivas e inmersivas que tendrá el pabellón 5A, donde la propuesta ‘Leo: sinfonía del silencio’ invitará a sus visitantes a oír y navegar sus pensamientos.

También será protagonista el silencio de la ciudad. De alguna manera, los 23 pabellones de Corferias, distribuidos en 60.000 metros cuadrados, funcionarán del 21 de abril al 4 de mayo como un refugio frente a la estridencia de las calles.

Así ha sido la FILBo desde sus orígenes. Durante las ediciones de finales de los ochenta, alejarse de los gritos del perifoneo o del bullicio de la ciudad sirvió también como acto de resistencia y contribuyó a consolidar a Colombia como un referente cultural y editorial en América Latina.

En la edición de este año, la ausencia —total o parcial— del ruido no es implícita. Está enunciada en sus banderas: “El silencio nos une”, “el silencio como eje curatorial de la feria” y “escucharnos es leernos”. Con ese enfoque, la organización busca atraer más de 600.000 visitantes durante 14 días.

“Pensar el silencio es escucharlo. Por eso, quizá, el silencio es mucho más que un tema. Debe ser pregunta, tensión, espejo. Y en medio de todo, queda un gesto mínimo, callar, escuchar y decidir cuándo el silencio es refugio y cuándo es responsabilidad romperlo”, aseguró Santiago Trujillo, secretario de Cultura de Bogotá, durante la rueda de prensa de lanzamiento de la feria. “Para Bogotá es muy importante poner distintas reflexiones sobre la mesa para esta sociedad polarizada que hoy se debate en un lugar donde nos cuesta escuchar”, advirtió.

Los 60 mil metros cuadrados de Corferias recibirán a miles de personas hasta el 4 de mayo, fecha en la que concluirá la nueva edición. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La multitud en la feria no significará bulla necesariamente. La palabra la tendrán, sobre todo, los más de 500 autores que hablarán de sus obras y de los conflictos que las atraviesan. Al menos 75 oradores provienen de India, el país invitado de honor y que representa —con su vasta historia y diversidad de lenguas y creencias— una de las industrias editoriales más grandes del mundo, y la tercera en publicaciones en inglés.

India, país invitado

“Es un momento muy especial para nosotros. La FILBo es un lugar de encuentro de ideas, culturas y conversaciones. Para India, ser invitado de honor es tanto un privilegio como una oportunidad de compartir nuestra riqueza literaria y cultural con Latinoamérica”, comentó Shri Vanlalhuma, embajador de India en Colombia.

Su pabellón ofrecerá al menos 100 eventos como charlas, performances culturales y proyecciones subtituladas de películas y documentales. Además, exhibirá más de 3.000 títulos de distintos temas, como literatura, arte, gastronomía, espiritualidad, yoga y arquitectura.

Entre su delegación se destaca Kiran Desai, ganadora en 2006 del Booker Prize —uno de los premios literarios más importantes de habla inglesa— por la novela ‘El legado de la pérdida’. Durante la FILBo participará en distintas charlas, una de ellas sobre ‘La soledad de Sonia y Sunny’, su última novela que explora el paso del tiempo, la distancia, las expectativas familiares, las brechas culturales entre Estados Unidos e India, y los obstáculos en la búsqueda del amor.

Grandes autores

En esta edición también participarán invitados de otros países como los argentinos Patricio Pron y Roxana Morduchowicz, el británico John Sellars, las españolas Ana Alcolea y Júlia Salander, los mexicanos Dhalia de la Cerda y Gonzalo García Barcha, y la rusa Anna Starobinets. La nómina colombiana incluirá las plumas de Mary Grueso, Andrea Cote, Felipe Restrepo Pombo, Diana Obando y Raeioul. Estarán en conversatorios, así como en firmas y lanzamientos de libros.

El silencio es el eje curatorial de la nueva edición del FILBO. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Pero la programación es mucho más amplia. Habrá otras actividades, aún con decibeles tolerables, como foros, programas de formaciones, clases magistrales, recitales, obras para niños, clases de yoga, debates, mesas redondas, conferencias de desarrollo personal e incluso subastas de libros invaluables, como uno de dos tomos con 200 ilustraciones, publicados en 1930 por Ricardo Rendón, uno de los caricaturistas políticos más importantes del país.

En total se realizarán 2.300 eventos. Una oferta que busca abarcar todos los intereses, incluso los de quienes no llegarán a la feria con la lectura como prioridad.

*Contenido elaborado con el apoyo de Corferias.