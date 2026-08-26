Rock al Parque 2026: Mon Laferte, Rata Blanca y Serú Girán encabezan el cartel completo de los 30 años

El Festival Rock al Parque anunció este miércoles 26 de agosto el cartel oficial de agrupaciones para su trigésima edición, la cual se llevara a cabo los días 10, 11 y 12 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá.

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Con tres décadas de historia ininterrumpida, el encuentro se confirma como el evento de rock gratuito y al aire libre de mayor magnitud en América Latina, reuniendo en esta entrega conmemorativa una nómina diversa que integra figuras históricas del continente, exponentes internacionales y una nutrida representación distrital.

La conmemoración de las tres décadas de la plataforma musical estará marcada por la presencia de agrupaciones e hitos del rock hispanoamericano.

Entre los anuncios destacados se encuentra la participación de Mon Laferte, así como el debut en el escenario del Simón Bolívar de la banda argentina de heavy metal Rata Blanca.

A esta nómina se suma la presentación del legado de Serú Girán, representado por dos de sus integrantes históricos, David Lebón y Pedro Aznar.

Por su parte, la escena chilena contará con la participación de Claudio Narea —miembro fundador de Los Prisioneros—, Los Bunkers, Gondwana y Los Tetas.

Mon Laferte en el Festival Cordillera 2022. Foto: Santiago Ramírez / @tiagoramirezbaquero

La cuota internacional se completa con propuestas de variada trayectoria como Apocalyptica y Stratovarius (Finlandia), Ministry, Darkest Hour y Between the Buried and Me (Estados Unidos), Editors (Inglaterra), Triptykon (Suiza), Tokyo Ska Paradise Orchestra (Japón), además de representaciones de España con Alcalá Norte, Green Valley y Agua Bendita, y de Venezuela con Desorden Público.

El componente local y nacional mantiene un rol central dentro de la curaduría del festival. Un total de 26 agrupaciones bogotanas integran la nómina distrital, combinando proyectos consolidados y propuestas emergentes seleccionadas mediante convocatorias públicas.

Entre los nombres confirmados figuran Esteman, Perpetual Warfare, Skampida, V for Volume, Lika Nova, Elsa Riveros, Bándalos Chinos y la representación de la escena paisa con agrupaciones como Nadie y L.R.A.

Como parte de la infraestructura dispuesta para este hito, la organización confirmó que el festival contará por primera vez con cuatro escenarios dentro del Parque Metropolitano Simón Bolívar.

A esta logística se añadirá una carpa de experiencias, sumada a zonas dedicadas a emprendimientos culturales y muestras artísticas interactivas.

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Bajo la consigna institucional Rock al Parque 30 AÑOS / Bogotá, ciudad Rock, la organización del evento proyecta las actividades de conmemoración no solo como un encuentro de tres días, sino como un despliegue cultural a lo largo del año en distintas zonas de la capital.

La iniciativa busca reconocer la evolución del evento desde sus inicios en los años noventa hasta su consolidación como una política pública enfocada en la convivencia, el uso del espacio público y la circulación artística en la región.

La imagen oficial seleccionada para esta conmemoración tiene como figura central al copetón (Zonotrichia capensis), ave representativa de la sabana de Bogotá y del Parque Simón Bolívar, símbolo con el que la organización busca vincular la identidad sonora del festival con el entorno natural de la ciudad.