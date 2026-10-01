Jim Carrey se casó por tercera vez. Se conocen los primeros detalles de la boda con la actriz Min Ah

La estrella de “Sí, Señor” volvió a decir “sí, acepto”, pero esta vez lo hizo lejos de los reflectores. Jim Carrey, de 64 años, se casó con Min Ah, actriz y artista surcoreana de 32 años, en una ceremonia privada celebrada en Los Ángeles. La noticia fue confirmada por el portavoz del legendario actor a People.

Min Ah es la tercera esposa de Carrey, con quien ha compartido muy pocos momentos frente a los flashes de la prensa. La actriz asiática y el actor norteamericano confirmaron hace solo siete meses que eran pareja. Hasta entonces, el actor había mantenido su vida sentimental lejos de la exposición que ha acompañado buena parte de su carrera.

Y aunque ahora algunos medios se refieren a Min Ah como su “pareja de años”, la duración exacta de la relación no ha sido confirmada públicamente. Lo que sí se conoce es que ambos fueron fotografiados juntos en Los Ángeles en 2022.

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TMZ conoció que la pareja había celebrado sus votos en una ceremonia pequeña y privada, la cual tuvo lugar en California.

Min Ah, también conocida como Minzi, ha desarrollado su carrera en Los Ángeles como actriz y artista, con trabajos relacionados con el arte digital y el performance. A diferencia de Carrey, cuya trayectoria lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de Hollywood, ella ha mantenido un perfil mucho más discreto, tanto en su faceta profesional como en la personal.

El actor también quiso disfrutar de ese bajo perfil, como mencionó en una entrevista a Access Hollywood: “Realmente me gusta una vida tranquila, me encanta pintar sobre lienzo y amo mi vida espiritual”. Por ello, se alejó de los paparazzi y durante más de tres años las interacciones con Min Ah se mantuvieron ocultas.

Sin embargo, el 26 de febrero de 2026 ambos aparecieron juntos en la ceremonia número 51 de los Premios César, en París. Carrey había viajado a Francia para recibir un premio honorífico por su trayectoria y llegó acompañado de varios miembros de su familia, entre ellos su hija Jane Erin Carrey, su nieto Jackson y Min Ah.

Durante la ceremonia, el actor pronunció su discurso en francés. Después de agradecer a su familia, mencionó directamente a Minzi, la llamó su “sublime compañera” y finalizó con un “Te amo, Min Ah”.

El delegado general de los Premios César explicó posteriormente a Variety que la presencia del actor había sido preparada durante meses y que había confirmado la presencia de su pareja con anticipación.

Jim Carrey ha sido uno de los actores de comedia más importantes de la historia de Hollywood. Foto: Getty Images

Matrimonios fallidos

La primera esposa del actor fue Melissa Womer, con quien estuvo casado entre 1987 y 1995, la relación marital más larga del actor. La pareja tuvo a su hija Jane Erin Carrey, nacida en 1987.

Años después volvió a casarse con su compañera de reparto de Dumb and Dumber, Lauren Holly. La boda fue en septiembre de 1996 y se separaron menos de un año después, en junio de 1997, aunque ambos hablaron muy bien del otro en múltiples entrevistas y se agradecieron mutuamente el tiempo compartido.

Después de esos dos matrimonios, Carrey tuvo varias relaciones, entre ellas Ginger Gonzaga y Jenny McCarthy. El actor llegó a decir que probablemente no volvería a casarse. En 2008, mientras estaba con McCarthy, bromeó con que, si alguien ya se había casado dos veces, probablemente debería detenerse allí. Pero, el amor todo lo puede y finalmente dio nuevamente el sí.