Los reyes de España reciben a Emmanuel Macron y su esposa en Madrid para una visita de Estado histórica

El Palacio Real de Madrid fue el epicentro de uno de los encuentros diplomáticos más importantes de este año. Emmanuel Macron llegó a España de la mano de su esposa Brigitte para iniciar una visita de Estado histórica. Fueron recibidos por los reyes Felipe VI y Letizia en una ceremonia engalanada por los honores militares y el despliegue de la Guardia Real.

El viaje es fundamental para la relación de ambos países porque es la primera visita de Estado de Emmanuel Macron a España desde que llegó a la presidencia francesa y la primera de un presidente francés a territorio español desde la realizada por Nicolas Sarkozy en 2009. Macron ya había visitado España en distintas ocasiones y se había reunido con Felipe y con el Gobierno español, pero nunca había realizado hasta ahora este desplazamiento con el máximo nivel de representación protocolaria.

Además, era una reunión muy esperada desde la Casa Real porque desde 2018 Felipe VI le había extendido la invitación al presidente, pero su desplazamiento fue aplazándose por diferentes circunstancias, entre ellas la pandemia de covid-19 y los trámites relacionados con el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia.

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Una agenda política y económica

La primera jornada comenzó en el Palacio Real y continuó en el Palacio de la Zarzuela. Después de la ceremonia de bienvenida, los reyes de España ofrecieron un almuerzo en honor a los Macron.

Posteriormente, el rey y el presidente francés sostuvieron un encuentro de trabajo para abordar algunos temas de interés en la agenda, mientras ambos países atraviesan dificultades como la inmigración, la economía y el medioambiente.

En la noche, el Palacio Real volverá a abrir sus puertas para la tradicional cena de gala ofrecida por los Reyes, a la que asistirán alrededor de un centenar de invitados.

Hasta ahora, uno de los momentos más solemnes de la visita fue cuando Felipe le entregó a Macron el Collar de la Orden de Isabel la Católica, la máxima categoría de esta distinción, mientras que Brigitte Macron fue distinguida con la Gran Cruz de la misma orden. Se trata de dos de las principales condecoraciones de la Casa Real para personas cuyo comportamiento extraordinario contribuya a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la nación española con el resto de la comunidad internacional.

Para el miércoles 30 de septiembre, el programa tendrá un perfil más económico e institucional. Felipe VI y Macron presidirán el Foro de Comercio e Inversión España-Francia, y luego el mandatario francés se reunirá con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa.

También está prevista la participación de Macron en un encuentro en la Universidad Complutense sobre democracia, juventud y redes sociales, una visita al Centro de Satélites de la Unión Europea y una actividad en una institución francesa de investigación en ciencias humanas y sociales.

La visita concluirá con una recepción ofrecida por Emmanuel y Brigitte Macron en la residencia de la Embajada de Francia en España, esta vez en honor a Felipe VI y Letizia. Será la forma en que la pareja presidencial devuelva la hospitalidad recibida durante estos dos días en Madrid.

Macron y Felipe VI han desarrollado una relación política estrecha. Foto: Thomas Coex /Pool AFP via AP

La amistad de Letizia y Brigitte

Más allá de la agenda oficial, uno de los detalles que más atención generó durante el recibimiento fue la naturalidad con la que Letizia y Brigitte Macron volvieron a encontrarse. Las dos conversaron durante buena parte de la ceremonia y protagonizaron varios de los momentos más cercanos del acto protocolario.

Su historia comenzó antes de que los Macron llegaran al poder en Francia. El primer encuentro público entre ambas se produjo el 2 de junio de 2015, durante una cena de Estado en el Palacio del Elíseo, cuando Emmanuel Macron era ministro de Economía de Francia. Tres años después, en octubre de 2018, Brigitte acompañó a los Reyes durante su visita al Grand Palais de París para conocer la exposición dedicada a Joan Miró, uno de los artistas más importantes del país ibérico.

Pero el episodio que marcó la estrecha relación entre la reina y la primera dama ocurrió durante la pandemia, cuando ambas mantuvieron una conversación telefónica para tratar la situación sanitaria y, de paso, compartieron un momento de camaradería mucho más allá de la agenda política.

Desde entonces, sus encuentros públicos, aunque esporádicos, han dejado ver una cercanía propia de dos amigas.

Brigitte Macron y la reina Letizia han entablado una relación cercana desde la pandemia. Foto: Thomas Coex /Pool AFP via AP

Cuatro estilos

Para el recibimiento en el Palacio Real, Letizia recuperó uno de sus vestidos más reconocidos. La Reina eligió un diseño gris de Pertegaz, de línea lápiz y cuello a la caja, con una gran lazada y flores bordadas en relieve. Se trata de una pieza que había estrenado en 2019 y que volvió a incorporar a su armario para esta cita de alto nivel.

Brigitte Macron, por su parte, apostó por un tono rosa empolvado, con una elección sobria y luminosa para acompañar la ceremonia. Su imagen contrastó con el vestido gris de Letizia y mantuvo la estética estructurada que suele caracterizar sus apariciones públicas. Durante buena parte del acto, ambas permanecieron conversando y compartiendo gestos de cercanía.

Por su parte, Felipe VI y Emmanuel Macron optaron para el recibimiento por la tradicional sastrería masculina de carácter institucional, con trajes oscuros y una imagen acorde con la solemnidad del momento.