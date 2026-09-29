La emotiva despedida de Monsieur Periné: el final de la banda que llevó los sonidos latinoamericanos a otro nivel

Desde hace casi dos décadas, Monsieur Periné convirtió el jazz, el swing, el pop y los ritmos latinoamericanos en una mezcla que terminó identificándose como el “suin a la colombiana”. Desde Bogotá, Catalina García y Santiago Prieto construyeron una de las propuestas más reconocidas de la música alternativa nacional, llevaron sus canciones a escenarios de América Latina, Estados Unidos y Europa, y consiguieron dos Latin Grammy. Sin embargo, la historia del dúo vivirá un punto y aparte.

A través de un comunicado compartido en redes sociales, García y Prieto confirmaron que tomarán caminos separados en sus carreras, una decisión que, según sus palabras, llevaban tiempo intentando encontrar la manera de tomar y de comunicarla con su enorme fanaticada en Colombia y el mundo.

“Es la decisión más difícil que hemos tenido que tomar y todavía estamos intentando procesarla”, señalaron los músicos, quienes también reconocieron que todavía están dando un salto al vacío y que por ello cada uno vivirá este momento a su propio ritmo.

Eso sí, aseguraron que no lo toman como un cierre definitivo de Monsieur Periné. Catalina y Santiago dejaron abierta la posibilidad de reencontrarse en el futuro “desde otro lugar”, sin establecer una fecha ni confirmar un eventual regreso.

De Bogotá al mundo

La historia de Monsieur Periné comenzó en Bogotá en 2007, de la mano de García, Prieto, Nicolás Junca y Camilo Parra (quien abandonó la agrupación), cuando el proyecto todavía estaba ligado a presentaciones pequeñas y a una propuesta inspirada inicialmente en el jazz manouche o gitano. Con el tiempo, la agrupación incorporó bossa nova, samba, son cubano, bolero, pop y diferentes ritmos latinoamericanos, hasta construir el sonido que terminó convirtiéndose en una de sus principales señas de identidad.

En 2012 llegó ‘Hecho a Mano’, su primer álbum de estudio, que fue tan bien recibido que obtuvo un Disco de Oro en Colombia. El éxito permitió que el grupo comenzara a ampliar su presencia fuera del país y a presentarse en escenarios internacionales. Por ejemplo, en 2013 ya había realizado una gira por Europa y participado en eventos por Alemania, España, México y Estados Unidos.

Pero el gran salto llegó con su segundo álbum, Caja de Música, publicado en 2015. Catalina y Santiago exploraron a profundidad varios sonidos latinoamericanos sin abandonar las influencias del jazz y el swing que habían caracterizado al grupo.

Ese trabajo se convirtió en el gran punto de inflexión de la carrera de Monsieur Periné. La Academia Latina de la Grabación reconoció a la agrupación con el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2015, mientras que el álbum recibió una nominación al Grammy anglo en la categoría de Mejor Álbum de Rock, Urbano o Alternativo Latino.

Monsieur Periné se convirtió en una de las agrupaciones más importantes de la música alternativa en América Latina. Foto: Monsieur Periné Prensa

‘Caja de Música’ también permanece como el álbum con mayor cantidad de reproducciones de la agrupación en Spotify. Las estadísticas registradas en septiembre de 2026 marcan sus ediciones por encima de las 600 millones de reproducciones combinadas.

Dentro de esa etapa apareció ‘Nuestra Canción’, una colaboración con Vicente García que terminó convirtiéndose en una de las composiciones más importantes de la historia de Monsieur Periné. Llegó al número uno del Spotify Global Viral Chart y del TikTok estadounidense, mientras su propuesta comenzó a consolidarse en públicos que no necesariamente tenían relación previa con la música en español.

La expansión internacional continuó durante los años siguientes. Monsieur Periné pasó por festivales como Lollapalooza, Rock in Rio, Austin City Limits, Vive Latino, Estéreo Picnic y Monterey Jazz Festival. También llegó a uno de los formatos musicales más reconocidos de Estados Unidos: el Tiny Desk Concert de NPR, donde en 2016 interpretó ‘Nuestra Canción’, ‘Sabor a mí’ y ‘La Muerte’.

En Colombia, la banda siguió construyendo una relación cercana con su público. Uno de los conciertos que más se recuerda fue el que ofrecieron en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo durante la despedida de ‘Caja de Música’ en 2018. Fueron dos funciones agotadas en las que estuvieron acompañados por varios invitados y que, según relató Prieto, incluyeron lágrimas, risas y distintas emociones.

Después de ‘Caja de Música’, Monsieur Periné publicó ‘Encanto Tropical’ ese mismo 2018, un álbum producido por Eduardo Cabra, conocido como Visitante, que contó con colaboraciones de artistas como Julieta Venegas, Leonel García y Vicentico. El trabajo fue nominado al Grammy en la categoría de Mejor Álbum Latino de Rock, Urbano o Alternativo.

Más adelante llegaron ‘Mundo Paralelo’ y ‘Bolero Apocalíptico’, producción con la que la agrupación consiguió en 2023 su segundo Latin Grammy, esta vez por Mejor Álbum Alternativo.

Para 2024, durante un concierto en el Royal Center como parte de la gira de ‘Bolero Apocalíptico’, el grupo recorrió canciones de distintas etapas de su carrera y contó con invitados como Juan Pablo Vega y Cimafunk. El espectáculo cerró con ‘Nuestra Canción’ y ‘Bailar Contigo’, en una presentación que Rolling Stone describió como una celebración de comunidad y de la historia construida por el grupo en la ciudad donde nació.

La historia parecía entrar en 2026 en una nueva etapa. El grupo lanzó ‘Instrucciones Para Ser Feliz’, su quinto álbum de estudio, un proyecto de 19 canciones que incluyó colaboraciones con artistas como Carlos Vives, Juliana y Rawayana. El proceso creativo estuvo marcado por una producción a la distancia, porque se tuvo que realizar entre Miami y Bogotá. Y fue precisamente en medio de esa nueva etapa cuando llegó el anuncio de la separación.

“Lo más importante de esta historia ha sido todo lo que hemos logrado construir junto a ustedes (el público). Todo lo que vivimos, lo que soñamos, lo que hicimos posible durante todos estos años”, escribieron.

Cata y Santi se despidieron dejando una última “instrucción para ser feliz”: El tiempo y la distancia son los mejores consejeros.

Por ahora, Monsieur Periné todavía tiene una serie de conciertos programados en Nueva Orleans, Orlando y Miami en Estados Unidos; en Ciudad de México, Caracas y Puerto Rico a nivel continental; y se despedirán de su tierra con dos shows: uno en Ibagué y otro en Bogotá.