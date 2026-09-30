La nueva vida de Angelina Jolie. La actriz vendió su mansión en Los Ángeles y se prepara para una vida nómada

Angelina Jolie acaba de cerrar uno de los capítulos más importantes de su vida en Los Ángeles. La actriz vendió su histórica mansión de Los Feliz, una propiedad que compró en 2017 después de su separación de Brad Pitt y en la que pasó los últimos años junto a sus seis hijos.

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La actriz había explicado que permanecía en Los Ángeles en parte por sus hijos Knox y Vivienne, y por las condiciones derivadas de su separación del actor. En agosto de 2024 aseguró a The Hollywood Reporter que, una vez todos fueran mayores de edad podría marcharse de la ciudad.

Ese momento llegó este 2026, pues los gemelos cumplieron 18 años. Ahora la estrella de “Maléfica” busca un nuevo lugar para radicarse. Según la prensa, existen varias opciones tanto en Estados Unidos como en el exterior, sin embargo, la opción más llamativa sería Camboya.

¿Por qué Camboya?

La relación de Jolie con el país asiático comenzó durante el rodaje de Lara Croft: Tomb Raider, en el año 2000. La película llevó a la actriz a los templos de Angkor y a distintas zonas del país, una experiencia impactante y trascendental en su vida.

En 2001 fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de ACNUR y comenzó a involucrarse de manera más directa en asuntos humanitarios dentro del sudeste asiático.

Un año después adoptó en Camboya a su primer hijo, Maddox, quien posteriormente daría nombre a la fundación que la actriz creó para desarrollar proyectos en el país, trabajando junto a comunidades locales en conservación, agricultura sostenible, salud y educación. Según la propia organización, sus programas contribuyen actualmente a proteger más de 40.000 hectáreas en la región de Samlout.

Para el 2003 adquirió una propiedad de aproximadamente 39 hectáreas en la provincia de Battambang, en el noroeste del país. El terreno se convirtió en uno de los puntos de partida de un proyecto que posteriormente amplió su trabajo hacia la conservación ambiental.

Finalmente, la historia de Jolie con esta nación se selló definitivamente cuando recibió la ciudadanía camboyana en 2005.

Angelina Jolie sosteniendo a su hijo Maddox. Foto: ��������������������������������

La Fundación Maddox

Esa región estuvo marcada por la guerra civil camboyana, las minas terrestres y posteriormente problemas relacionados con la tala ilegal y la caza furtiva. La Maddox Foundation comenzó su trabajo en la zona con la eliminación de minas y, posteriormente, amplió sus actividades hacia la protección ambiental y el desarrollo comunitario.

En 2006, la fundación asumió la responsabilidad de colaborar en la protección del Samlout Multiple Use Area, una zona forestal de 60.994 hectáreas, formando habitantes locales como guardabosques y trabajando con las autoridades camboyanas para combatir la tala y la caza ilegales.

La fundación también ha impulsado programas de agricultura sostenible y apicultura, además de proyectos de reforestación. De acuerdo con sus cifras actuales, más de 10.000 personas reciben cada año servicios de salud relacionados con sus programas e infraestructura, mientras que las iniciativas educativas incluyen escuelas, capacitación y residencias para estudiantes de zonas rurales.

El proyecto también ha generado una relación más directa con las comunidades. La organización asegura que actualmente es administrada localmente y que sus programas involucran a habitantes de la región en la planificación y ejecución de las iniciativas.

La mansión en LA

La residencia de Angelina Jolie en Los Ángeles, construida en 1913, es mítica dentro de Hollywood porque perteneció al legendario director Cecil B. DeMille y uno de sus terrenos a Charles Chaplin. Jolie la adquirió por 24,5 millones de dólares en 2017, un año después de solicitar el divorcio de Brad Pitt.

La finca ocupa alrededor de 0,8 hectáreas y cuenta con una residencia de más de 1.000 metros cuadrados, seis habitaciones y diez baños, además de piscina, gimnasio, casa de invitados y jardines. También tiene vista a las colinas de Hollywood y el Observatorio Griffith.

Jolie había puesto la propiedad en venta en mayo de 2026 por 29,85 millones de dólares. Sin embargo, le hizo algunas rebajas y terminó cerrando el trato en 24,75 millones.

¿Dónde vivirá Angelina Jolie?

La respuesta todavía no es definitiva. Aunque al parecer Camboya sería su primera opción, Jolie no ha confirmado que vaya a establecer allí su residencia permanente, según le contó una persona cercana a la actriz a TMZ.

Angelina había dicho que después de Los Ángeles quería pasar mucho tiempo en el sudeste asiático, trabajando en su fundación y disfrutando de la cultura camboyana, pero también mostró su interés de viajar con sus hijos a distintas partes del mundo.

También hay rumores de que podría establecerse en Nueva York, donde tiene su proyecto de moda, Atelier Jolie.