Colombiamoda aterriza en la Semana de la Moda de París 2026 con cinco marcas exclusivas

La cita más importante del calendario internacional de la moda tiene lugar en París. Con su emblemática Semana de la Moda, la metrópoli francesa sigue siendo la reina entre las grandes capitales de la industria, no solo por concentrar algunas de las casas y diseñadores más relevantes del mundo, sino por su papel histórico como cuna de la moda moderna.

Ser parte de esta cita es para muchos creativos uno de los grandes hitos de su carrera. Y ahora, con la llegada de cinco marcas colombianas a su programación, el talento nacional se codeará junto a los nombres más recurrentes de sus pasarelas.

En una iniciativa liderada por Colombiamoda y como parte de una estrategia de internacionalización de Inexmoda, estas cinco marcas presentarán propuestas que celebran el sello de autor, el oficio, la identidad y el ADN creativo de la moda del país.

Para conectar el talento nacional con el mercado europeo, Colombiamoda se alió con ODD Agency, una agencia con sede en Londres que desarrolla showrooms privados en las principales capitales de la moda y convoca a compradores internacionales interesados en descubrir nuevas marcas y ampliar sus portafolios.

En París, el showroom de ODD Agency estará ubicado en el 12 de Rue de Presbourg, 75116, y contará con el corner de Colombiamoda Selection, un espacio exclusivo dedicado a exponer las cinco marcas participantes.

La agenda se complementará con el Networking Cocktail by Colombiamoda, un encuentro que reunirá a compradores, medios de comunicación, líderes de opinión, personalidades y otros actores estratégicos de la industria europea.

Para Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, “Colombiamoda París abre una conversación de largo plazo para la moda colombiana en Europa. Es un mercado exigente, sofisticado y con una profunda tradición de moda, pero también es un espacio donde nuestra identidad, nuestro diseño de autor y el valor del oficio pueden encontrar nuevas oportunidades”.

Entre las marcas que viajarán a Europa se destaca la firma paisa de Andrés Pajón, que llegará a París con una propuesta de autor caracterizada por la sofisticación, la elegancia y las siluetas latinas. A lo largo de los años, la marca ha construido una identidad propia alrededor de una interpretación contemporánea de la moda y ahora busca fortalecer sus conexiones con compradores y mercados internacionales.

NNT Lab, casa de perfumería de lujo. Foto: Cortesía Inexmoda - API

“París siempre ha sido un lugar para mirar hacia el mundo. Estar junto a Inexmoda y ODD Agency representa una oportunidad para conectar, abrir nuevas conversaciones y compartir una visión de la moda que nace en Colombia. Un país donde el talento, el oficio y la creatividad tienen una voz propia, capaz de dialogar con cualquier escenario”, afirmó Pajón.

BLESS es otra de las marcas que participarán. A la capital francesa llevará una muestra del oficio artesanal colombiano en una propuesta que integra autenticidad, movimiento, trabajo manual y diseño hecho en Colombia: una visión contemporánea del lujo.

“Cada nuevo mercado ha representado una oportunidad para conectar el diseño colombiano con nuevas ciudades, culturas y formas de entender la moda, construyendo una presencia internacional que conserva intacta la esencia de la marca”, comentó Ana Torres, diseñadora y fundadora de BLESS.

La selección incluye, además, a NNT Lab, una casa colombiana de fragancias que apuesta por la calidad, el trabajo artesanal y la creación de experiencias olfativas capaces de conectar con las emociones, los recuerdos y la identidad. Su participación amplía la conversación sobre lo que significa llevar el diseño colombiano a París y demuestra cómo la moda también puede expresarse a través de la perfumería.

“Colombia ya es reconocida mundialmente por su literatura, arte, música y moda… ¿Por qué no también en la industria de la belleza y, especialmente, en la perfumería? Hacerlo en París, una ciudad que marca tendencias y que durante generaciones ha sido uno de los grandes referentes mundiales de esta industria, representa una oportunidad para mostrar todo lo que podemos aportar”, detalló Nina Toro Palma, fundadora de NNT Lab.

La firma de Andrés Pajón, originaria de Medellín, se sumará a la programación del showroom privado. Foto: Cortesía Inexmoda - API

La apuesta de Colombiamoda e Inexmoda también responde a un reto comercial: diversificar los mercados de destino de la moda nacional y fortalecer su presencia en Europa. En 2025, Colombia exportó 533,42 millones de dólares en productos de moda, entre confecciones, accesorios, calzado y artículos de cuero y pieles.

Cerca del 90 % de estas ventas tuvo como destino Norteamérica, Suramérica y Centroamérica, incluido el Caribe, mientras que Europa mantuvo una participación menor. En este contexto, París aparece como una vitrina internacional y un punto de encuentro para abrir nuevas relaciones comerciales y ampliar el alcance del diseño colombiano.

*Contenido elaborado con el apoyo de Inexmoda.