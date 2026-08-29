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La UNP revisará en detalle los esquemas de protección

La UNP examina los esquemas de seguridad asignados durante el gobierno de Gustavo Petro.

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Redacción Confidenciales
29 de agosto de 2026 a las 12:12 a. m.
Unidad Nacional de Protección (UNP).
Unidad Nacional de Protección (UNP). Foto: Cristian Bayona

El Gobierno de Abelardo De La Espriella, en cabeza del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, llegó a poner orden en la asignación de los esquemas de seguridad. La entidad está revisando con lupa cada una de las decisiones que tomó el Gobierno de Gustavo Petro en ese sentido.

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De entrada, ya se ordenó el retiro del esquema de Juliana Guerrero y del deportado youtuber Beto Coral. SEMANA conoció que vienen más decisiones. La idea de Blanco en la UNP es que cuenten con protección los que verdaderamente lo necesitan en un país donde hay tanta gente en riesgo.