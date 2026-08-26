¿Qué buscan hoy los colombianos cuando salen a comer? Estas son las tendencias que están transformando los restaurantes

Salir a un restaurante o recurrir a otras alternativas fuera del hogar ha adquirido tal relevancia que esta categoría alcanzó, por primera vez desde que comenzó la medición en 2009, el cuarto lugar dentro del gasto de los hogares, superando a la canasta de bienestar.

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Las cifras de Gastometría de Raddar indican que, a junio de 2026, las comidas fuera del hogar representaron el 7,8 % del gasto total de las familias. El gasto real en esta categoría aumentó 1,14 % anual, mientras los precios registraron un incremento de 9,72 % frente a junio de 2025.

Pero detrás de estas cifras aparece un elemento que está tomando fuerza al momento de consumir: el tiempo.

59 de cada 100 tienen algo en común

De acuerdo con ConsumerTrack Raddar, 59 de cada 100 consumidores de comidas fuera del hogar son considerados actualmente “buscadores de tiempo”. La proporción aumentó frente al periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2025, cuando este perfil correspondía al 53 %.

Se trata de consumidores que concentran su gasto en experiencias que consideran suficientemente satisfactorias como para destinarles tanto tiempo como presupuesto. Esta tendencia se presenta, además, mientras los establecimientos gastronómicos enfrentan mayores costos laborales, de alimentos y de arrendamiento.

Los domicilios también permiten dimensionar algunos de los hábitos actuales. Las hamburguesas, los sándwiches y los perros calientes representan en conjunto el 26,2 % de los platos pedidos por este canal, mientras que en centros comerciales alcanzan el 11,6 %.

Entre estas preparaciones hay una que sobresale. La hamburguesa concentra el 10,3 % del gasto total en comidas fuera del hogar registrado entre enero y junio de 2026. Además, aparece como el plato más pedido tanto en restaurantes, con el 18,4 %, como a domicilio, donde llega al 22,9 %.

Hamburguesa - Imagen de referencia Foto: Getty Images

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Los cambios también ponen retos a los restaurantes

Estas transformaciones en el consumo serán algunos de los asuntos que estarán sobre la mesa durante Entre Panes 2026, encuentro dirigido a empresarios y profesionales de la industria gastronómica que se realizará el 16 y 17 de septiembre en Plaza Mayor, Medellín. La organización proyecta la asistencia de más de 4.000 personas y la participación de 120 expositores.

La agenda tendrá tres escenarios enfocados en temas como liderazgo, marketing gastronómico, innovación, rentabilidad y transformación digital, además de talleres relacionados con la eficiencia de las cocinas profesionales.

Entre los participantes estarán Rodo Cámara, fundador de The Food Truck Store; el chef y presentador Juan Diego Vanegas; Patricia Bueno, fundadora de Al Agua Patos; Wilson Arango, fundador de Grupo Belisario; Oswaldo Natera, fundador de Pigasus, y Héctor Orozco, exdirector de Arcos Dorados Colombia.

El evento tendrá entrada gratuita para empresarios, emprendedores y profesionales gastronómicos que realicen un registro previo. Las jornadas comenzarán a las 9:00 de la mañana en los pabellones verde y azul de Plaza Mayor.