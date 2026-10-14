“Hoy marcharán los aliados de la corrupción”: senador Juan Espinal

Este miércoles, 14 de octubre, el país vivirá una nueva jornada de protestas convocada por las centrales sindicales y respaldada por el expresidente Gustavo Petro.

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Desde distintos sectores han criticado la convocatoria, especialmente por la gestión hecha por el gobierno del exmandatario. El senador Juan Espinal, del Centro Democrático, reclamó por la jornada.

“Hoy marcharán los aliados de la corrupción del petrismo en cabeza de Verónica, Olmedo, Bonilla, Velasco, Carlos Ramón, etc.”, aseguró el congresista.

Asimismo, dijo que saldrán a marchar los miembros de Fecode, que para Espinal son “cómplices de Petro y enemigos de los alumnos y maestros sensatos”.

“Hoy marcharán quienes tienen el país al borde de un apagón. Hoy marcharán los que aplaudieron la paz total que fortaleció a las estructuras criminales. Hoy marcharán los que aplaudieron el declive del sistema de salud”, agregó el senador del Centro Democrático.

El senador se refiere a los escándalos que han rodeado al círculo más cercano del expresidente. Uno de los casos es el de la exprimera dama Verónica Alcocer, quien, según reveló Eva Ferrer, que llegó a ser una de sus amigas más cercanas, habría traído más de 2,5 millones de dólares en efectivo desde Venezuela.

Asimismo, recordó los hechos de corrupción en la UNGRD que estaba a cargo de Olmedo López y que terminó salpicando al exdirector del Dapre Carlos Ramón González, quien se encuentra en Nicaragua; al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, también mencionado en ese escándalo, y a otros altos funcionarios del anterior gobierno.

Este 14 de octubre se vivirá una nueva jornada de protestas. Foto: Twitter: @UTRADECC

Espinal también cuestionó que las medidas que se tomaron en esa administración en materia energética han generado que se hable de la posibilidad de un apagón. Y se sumó a las críticas de la paz total, en la que considera que se le habrían dado beneficios a los grupos armados criminales.

Las marchas de este 14 de octubre fueron respaldadas por el exmandatario. “A todas y todos los colombianos, a marchar este 14 de octubre por la vida, porque la familia pueda vivir en dignidad y con comida”, afirmó Petro.

Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella expidió un decreto para diferenciar las protestas violentas de las pacíficas y para darle mayores herramientas a la fuerza pública para que puedan actuar cuando haya hechos violentos o los manifestantes cometan actos vandálicos o estén utilizando armamento en medio de las protestas.

El expresidente Petro ha pedido que la jornada sea pacífica, sin embargo, cuando desde este sector se han convocado movilizaciones, se han generado algunos hechos de violencia.