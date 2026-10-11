Corte Suprema de Justicia aclara que no hubo negligencia ni dilaciones detrás de la libertad de Iván Name y Andrés Calle

Las redes sociales se comenzaron a llenar de criticas después de que la Corte Suprema de Justicia le otorgó la libertad por vencimiento de términos a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, salpicados en el escándalo de corrupción de la UNGRD durante el gobierno del expresidente Petro.

Sin embargo, los magistrados de la Sala de Primera Instancia se encargaron de explicar que, detrás de esa decisión, no hay negligencia ni dilaciones sino el cumplimiento de la ley de los plazos máximos de una actuación procesal.

Atención: Iván Name y Andrés Calle quedan en libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia

En el documento precisaron que el vencimiento de términos en este proceso, se dio después de que se cumplieron 12 meses desde que se ejecutó la resolución de acusación, pero hasta el momento no se ha culminado la etapa de juzgamiento.

Por eso, precisaron que no es “negligencia” que esa etapa aún esté pendiente, pues durante este tiempo la defensa de los procesados han recibido 12 testimonios en varias sesiones y también han desarrollado diferentes diligencias para obtener las pruebas documentales dentro del proceso.

La Corte Suprema explicó que esas diligencias se han “llevado a cabo sin que pueda evidenciarse de parte de la defensa -tecnica y material- la utilizacion de maniobras dilatorias que hubiesen impedido la eficiente practica probatoria que hasta el momento se ha llevado a cabo por parte de esta Sala”.

Así fue como los magistrados de la Sala de Primera Instancia concluyeron que se cumplían todos los requisitos para otorgar la libertad de los expresidentes del Congreso, ordenaron darles boleta de libertad y les impuso una caución de 10 salarios mínimos legales vigentes para que sigan comparenciedo en el proceso penal.

Los excongresistas Andrés Calle e Iván Name seguirán vinculados al juicio que avanza en su contra por los 4.000 millones de pesos que habrían recibido de los contratos de carrotanques de la UNGRD para La Guajira, a cambio de que apoyaran las reformas del gobierno Petro.

En ese capítulo del saqueo terminó salpicada la exconsejera Presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, quien también estuvo detenida después de que los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, la señalaran de ser la “mensajera” a cargo de llevarle 3.000 millones de pesos a Name en el norte de Bogotá.

Esos mismos testigos también le contaron a la justicia que el exsubdirector Pinilla fue el encargado, al parecer de viajar hasta Montería, en Córdoba, para llevarle 1.000 millones de pesos a Andrés Calle por medio de criptomonedas.

El abogado Santiago Trespalacios, defensa de Calle explicó que su cliente y Name estuvieron detenidos por un año en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, mientras se esperaba el testimonio del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón Gónzales, quien permanece prófugo en Nicaragua.