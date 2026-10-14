Política

Iván Cepeda reacciona a decreto de Abelardo De La Espriella sobre la protesta y responde: “No vamos a permitir”

El congresista se refirió a las marchas de este miércoles contra el Ejecutivo.

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Camilo Andrés Quintana Ramírez

Camilo Andrés Quintana Ramírez

14 de octubre de 2026 a las 8:57 a. m.
El excandidato presidencial dejó en claro que saldrán a las calles de manera pacífica.
El excandidato presidencial dejó en claro que saldrán a las calles de manera pacífica. Foto: Foto 1: Colprensa / Foto 2: Semana / Foto 3: Semana

El senador Iván Cepeda se pronunció sobre las marchas que se llevarán a cabo este miércoles, 14 de octubre, y también acerca del decreto firmado por el presidente Abelardo De La Espriella que regula la protesta social.

En Cali, la manifestación ha contado con la participación masiva de los ciudadanos que se oponen al paquete de reformas sociales del Gobierno. Algunas personas también expresan su descontento por los recientes escándalos que estallaron en Palacio con la exjefe de Gabinete Laura Sarabia y el ex embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti.
🔴 Manifestaciones 14 de octubre EN VIVO: siga el minuto a minuto de las marchas programadas en Colombia

A través de su cuenta de X, el líder de la oposición apuntó que en esta jornada ejercerán su derecho a la movilización pacífica. “Hoy tendrá lugar la primera movilización contra Abelardo De La Espriella y su Gobierno”, aseguró.

Cepeda sostuvo que, ante las manifestaciones, el Gobierno utilizó una “estrategia intimidatoria” al expedir el decreto con el que, según él, se reprimirá la protesta social.

“Este nuevo protocolo no fue consultado a la ciudadanía ni a las organizaciones sociales, como se hizo antes para construir el protocolo que rigió en el gobierno del Pacto Histórico presidido por Gustavo Petro”, expresó.

Desde el punto de vista del congresista, este nuevo protocolo amplía el uso de la fuerza, restringe el diálogo por parte de la Policía y crea condiciones para la criminalización de sectores que participan en las movilizaciones.

Esto sucederá, de acuerdo con él, sin importar que la manifestación sea pacífica o no. “Entre 2019 y 2021 vivimos la intervención violenta del Esmad en las movilizaciones. Muchos jóvenes fueron heridos e incluso asesinados”, escribió.

En la publicación, Cepeda afirmó que durante los cuatro años del gobierno Petro siempre se puso en primer lugar el diálogo, lo cual permitió que la protesta se ejerciera de forma tranquila y pacífica.

El presidente Abelardo De La Espriella se refirió a las marchas convocadas por la oposición para el próximo 14 de octubre.
Abelardo De La Espriella firmó el decreto que regula la protesta y castiga la violencia y la destrucción. Aquí están los detalles

“No hubo jóvenes muertos por disparos de la Policía, no hubo falsos positivos ni lesiones oculares con cilindros de gases lacrimógenos. La Fuerza Pública privilegió el diálogo y la garantía de la protesta, como debe ser”, manifestó.

En contraste, según él, ahora se pretende retornar al pasado en este tipo de situaciones.

El senador de la oposición Iván Cepeda y el presidente de la República, Abelardo De La Espriella.
El senador opositor Iván Cepeda y el presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Foto: Semana/Presidencia

Pese a todo esto, el excandidato presidencial dejó en claro que la oposición saldrá a las calles de manera pacífica, multitudinaria, decidida y digna.

“No vamos a permitir la arbitrariedad de un régimen autoritario. Tampoco vamos a permitir que los derechos, la democracia y la vida sean destruidos por De La Espriella”, concluyó.