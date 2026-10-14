Iván Cepeda reacciona a decreto de Abelardo De La Espriella sobre la protesta y responde: “No vamos a permitir”

El senador Iván Cepeda se pronunció sobre las marchas que se llevarán a cabo este miércoles, 14 de octubre, y también acerca del decreto firmado por el presidente Abelardo De La Espriella que regula la protesta social.

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A través de su cuenta de X, el líder de la oposición apuntó que en esta jornada ejercerán su derecho a la movilización pacífica. “Hoy tendrá lugar la primera movilización contra Abelardo De La Espriella y su Gobierno”, aseguró.

Cepeda sostuvo que, ante las manifestaciones, el Gobierno utilizó una “estrategia intimidatoria” al expedir el decreto con el que, según él, se reprimirá la protesta social.

“Este nuevo protocolo no fue consultado a la ciudadanía ni a las organizaciones sociales, como se hizo antes para construir el protocolo que rigió en el gobierno del Pacto Histórico presidido por Gustavo Petro”, expresó.

Desde el punto de vista del congresista, este nuevo protocolo amplía el uso de la fuerza, restringe el diálogo por parte de la Policía y crea condiciones para la criminalización de sectores que participan en las movilizaciones.

Esto sucederá, de acuerdo con él, sin importar que la manifestación sea pacífica o no. “Entre 2019 y 2021 vivimos la intervención violenta del Esmad en las movilizaciones. Muchos jóvenes fueron heridos e incluso asesinados”, escribió.

En la publicación, Cepeda afirmó que durante los cuatro años del gobierno Petro siempre se puso en primer lugar el diálogo, lo cual permitió que la protesta se ejerciera de forma tranquila y pacífica.

Abelardo De La Espriella firmó el decreto que regula la protesta y castiga la violencia y la destrucción. Aquí están los detalles

“No hubo jóvenes muertos por disparos de la Policía, no hubo falsos positivos ni lesiones oculares con cilindros de gases lacrimógenos. La Fuerza Pública privilegió el diálogo y la garantía de la protesta, como debe ser”, manifestó.

En contraste, según él, ahora se pretende retornar al pasado en este tipo de situaciones.

El senador opositor Iván Cepeda y el presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Foto: Semana/Presidencia

Pese a todo esto, el excandidato presidencial dejó en claro que la oposición saldrá a las calles de manera pacífica, multitudinaria, decidida y digna.

“No vamos a permitir la arbitrariedad de un régimen autoritario. Tampoco vamos a permitir que los derechos, la democracia y la vida sean destruidos por De La Espriella”, concluyó.