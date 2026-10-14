El jardín más peligroso que sorprende al mundo: está prohibido tocar, oler y probar las plantas

La naturaleza esconde lugares capaces de sorprender por su belleza, pero también por los peligros que representan para los seres humanos. En Inglaterra existe un jardín que rompe con la imagen tradicional de estos espacios, habitualmente asociados con la tranquilidad, los colores y los aromas de las flores y algunas plantas.

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Se trata de The Poison Garden, conocido como el Jardín de los Venenos, un espacio que alberga alrededor de 100 especies de plantas letales, tóxicas y narcóticas. Este particular recinto forma parte de The Alnwick Garden, un complejo de jardines ubicado junto al castillo de Alnwick, cuya historia está estrechamente ligada a los duques de Northumberland.

A diferencia de los jardines convencionales, donde predominan las recomendaciones para tocar, oler y conocer de cerca las especies, en este recinto la advertencia es clara: las plantas pueden representar un peligro real. Por esta razón, su conservación y visita requieren medidas especiales de seguridad que deben ser cumplidas.

Un jardín que deja ver su lado más oscuro

La iniciativa fue impulsada por Jane Percy, duquesa de Northumberland, quien se inspiró en los históricos jardines de Bóboli, vinculados a la familia Médici en Italia. En aquellos espacios se cultivaban plantas venenosas y hierbas medicinales con fines de investigación sobre toxinas y antídotos, además de servir como una demostración de poder.

El proyecto buscaba recuperar un terreno histórico y convertirlo en un atractivo que combinara naturaleza, educación y experiencias diferentes. La primera fase de The Alnwick Garden abrió en 2001, mientras que el Jardín de los Venenos se incorporó en 2005.

Las plantas tóxicas que obligan a imponer estrictas medidas de seguridad. Foto: Getty Images/imageBROKER RF

Las normas son estrictas: está prohibido tocar, oler o probar las plantas. Estas medidas buscan reducir el riesgo de exposición a sustancias tóxicas y garantizar que la experiencia se desarrolle bajo supervisión. La visita a estos lugares también permite conocer historias sobre el uso de venenos en diferentes épocas, además de algunas especies peligrosas que pueden encontrarse fuera del recinto.