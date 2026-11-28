Las orquídeas son una de las plantas ornamentales más populares en los hogares. Su apariencia elegante, la variedad de colores y las formas particulares de sus flores las convierten en una opción habitual para decorar salas, habitaciones, balcones y otros espacios.

Palma areca con hojas secas, amarillentas y quebradas: cómo lograr que vuelva a crecer frondosa

Sus pétalos llamativos y sus tonalidades, que van desde el blanco y el rosado hasta el morado y el amarillo, permiten incorporarlas en diferentes estilos de decoración, desde ambientes minimalistas hasta espacios más tradicionales.

Sin embargo, mantenerlas en buen estado requiere ciertos cuidados. Una de las señales que más preocupa a quienes tienen estas plantas es el cambio de color de sus hojas. Aunque en ocasiones el amarillamiento hace parte del ciclo natural de la orquídea, también puede indicar que algo no está funcionando bien.

Entre las causas más frecuentes se encuentran el exceso o la falta de agua, la exposición directa al sol y los problemas en las raíces.

Imagen de referencia de una mujer regando sus orquídeas. Foto: Getty Images

Aunque necesitan una hidratación adecuada, las orquídeas no deben permanecer demasiado tiempo sin recibir agua. Cuando el sustrato se seca en exceso, la planta puede deshidratarse, lo que provoca que sus hojas pierdan firmeza, se arruguen y comiencen a cambiar de color.

Por esta razón, expertos como Piante recomiendan ajustar el riego según el estado de las raíces y del sustrato, en lugar de establecer una rutina diaria. Cuando las raíces conservan un tono verde y se ven firmes, todavía tienen suficiente humedad.

En cambio, si adquieren una apariencia grisácea o plateada, es una señal de que necesitan agua. También conviene revisar si el sustrato está seco y si la maceta se siente más liviana de lo habitual.

Para facilitar esta tarea, se recomienda utilizar recipientes transparentes y con buenos orificios de drenaje, pues permiten observar las raíces y controlar mejor la humedad.

Foto de referencia de las raíces de una orquídea. Foto: Getty Images

Uno de los métodos para hidratarlas consiste en sumergir la maceta en un recipiente con agua durante aproximadamente 10 minutos. Después, es fundamental dejarla escurrir por completo antes de devolverla a su lugar. De esta manera, se evita que el líquido se acumule en el fondo y las raíces permanezcan encharcadas.

Durante la floración también es importante mantener una humedad equilibrada. En el caso de las orquídeas Phalaenopsis, el riego puede realizarse una vez por semana en climas frescos y cada cuatro o cinco días durante las temporadas cálidas.

Sin embargo, estos intervalos pueden variar según las condiciones del ambiente, por lo que siempre es conveniente comprobar la humedad del sustrato antes de volver a regar.