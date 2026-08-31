El error que pudre las raíces de las orquídeas: cómo y cada cuánto regarlas para mejorar su floración

Las orquídeas son una de las plantas favoritas para decorar el hogar, no solo por la belleza de sus flores, sino también porque, con algunos cuidados básicos, pueden mantenerse en buenas condiciones durante mucho tiempo. Sin embargo, uno de los aspectos que requiere mayor atención es el riego, ya que un exceso de agua puede provocar la pudrición de las raíces y afectar seriamente la salud de la planta.

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De acuerdo con Orquídea Shop, la podredumbre suele aparecer por un exceso de riego o por la acumulación de agua, especialmente cuando la maceta no cuenta con un buen sistema de drenaje. Por ello es fundamental actuar a tiempo y retirar las partes dañadas para evitar que el problema continúe avanzando.

Para prevenirla, se recomienda utilizar recipientes con orificios de drenaje y evitar que la planta permanezca encharcada. En el caso de las orquídeas Phalaenopsis, también es importante controlar la humedad que puede acumularse entre las hojas y en la corona.

La forma correcta de regar las orquídeas

Uno de los errores más frecuentes es regar la planta siguiendo una rutina fija, sin comprobar antes si realmente necesitan agua. Lo más recomendable es revisar el estado del sustrato y de las raíces antes de cada riego.

Una de las formas más sencillas de hacerlo es introducir un dedo o un palillo en el sustrato para comprobar si todavía conserva humedad. También se puede levantar la maceta: cuando está ligera, suele ser una señal de que necesita agua. En los recipientes transparentes, además, la condensación puede servir como referencia.

Una poda innecesaria podría dejar expuesta a la orquídea a bacterias y virus. Foto: Getty Images

Si apenas hay condensación, algunas especies, como Phalaenopsis y Paphiopedilum, pueden necesitar riego. En las orquídeas que desarrollan pseudobulbos, como Cattleya, Dendrobium y Oncidium, conviene esperar a que desaparezca la humedad visible antes de volver a regar.

La cantidad y frecuencia del riego también dependen del sustrato y de la época del año.

Durante los meses más fríos, la planta suele reducir su actividad y, por tanto, necesita menos agua. En las etapas de crecimiento y floración, en cambio, la demanda puede aumentar. En cualquier caso, es preferible observar las condiciones de la planta antes que establecer un calendario de riego invariable.

Las orquídeas requieren de agua, pero se debe aplicar la cantidad necesaria y no excederse en el riego porque se pueden podrir. Foto: Getty Images

Las raíces también ofrecen una pista útil: cuando están verdes y firmes, todavía conservan humedad; si adquieren un tono grisáceo o plateado, puede ser momento de regar. No obstante, esto no significa que la planta deba recibir agua todos los días. El exceso de humedad puede impedir que las raíces respiren correctamente y favorecer su deterioro.

Además, se recomienda evitar los cubitos de hielo como método de riego. La clave para mantener una orquídea saludable está en proporcionar la cantidad de agua que necesita y permitir que el exceso pueda salir correctamente.