Científicos hacen sorprendentes hallazgos en los ríos Caquetá y Putumayo: registran nuevas especies para la ciencia

Un estudio científico que caracteriza por primera vez los ecosistemas acuáticos del sur de Colombia entre las cuencas de los ríos Caquetá y Putumayo aportó información clave para fortalecer la gestión y conservación del agua y la biodiversidad en esta región. Los resultados fueron presentados por el Instituto SINCHI y la Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo (IBDP).

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25 localidades estratégicas (15 en la cuenca del río Caquetá y 9 en la del río Putumayo), abarcando unidades de paisaje de lomerío, planicie aluvial y montaña, fueron elegidas para el estudio. La investigación evaluó parámetros de hidrología y calidad del agua, además de realizar dos muestreos biológicos de peces, macroinvertebrados, anfibios, reptiles, microorganismos y flora en municipios como Puerto Asís, San Miguel, Orito, Puerto Caicedo, Villagarzón, Puerto Guzmán y Mocoa (Putumayo), junto a Curillo y San José del Fragua (Caquetá).

Nuevos descubrimientos para la ciencia

Este trabajo de campo dejó en evidencia una riqueza faunística y florística de valor apreciable para el país:

Diversidad de peces: se registraron 165 especies de peces, incluidas siete especies migratorias esenciales para la seguridad alimentaria de las comunidades locales, y se registraron algunas especies que para el 2023 aún no habían sido registradas para Colombia y la Amazonia.

se registraron 165 especies de peces, incluidas siete especies migratorias esenciales para la seguridad alimentaria de las comunidades locales, y se registraron algunas especies que para el 2023 aún no habían sido registradas para Colombia y la Amazonia. Nuevos hallazgos: se identificaron cinco posibles nuevas especies de termitas para la ciencia y algunas otras de macroinvertebrados acuáticos, como es el registro para Colombia del escarabajo acuático Pagelmis amazónica.

Su dieta se basa principalmente en pequeños insectos y artrópodos. Foto: Biosphoto via AFP

Flora con propósito: Se documentaron 281 especies de flora distribuidas en 62 familias botánicas, muchas de ellas con usos medicinales, industriales, de protección del suelo y fijación de nitrógeno.

Se documentaron 281 especies de flora distribuidas en 62 familias botánicas, muchas de ellas con usos medicinales, industriales, de protección del suelo y fijación de nitrógeno. Especies con riesgo de extracción: El estudio confirmó la presencia de especies que pueden ser atractivas para el comercio no autorizado, como son la rana de cristal (Vitreorana ritae) y el caimán (Paleosuchus trigonatus), para lo cual se debe hacer un trabajo de educación ambiental y de monitoreo de las especies para su protección.

Además, este proyecto permitió el acercamiento con las comunidades locales, lo que permitió identificar que las mayores amenazas a sus ríos, humedales y cochas son la deforestación de las riberas, la mala disposición de residuos sólidos y los vertimientos sin tratamiento.