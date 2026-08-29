¿Qué pasaría si desaparecen las abejas? El devastador escenario que enfrentaría la vida y la economía

Aunque las abejas suelen asociarse principalmente con la producción de miel, su importancia va mucho más allá de este producto. Estos insectos cumplen una función fundamental en la reproducción de numerosas plantas y cultivos, por lo que una reducción drástica de sus poblaciones podría tener consecuencias sobre la agricultura, la biodiversidad y la alimentación de millones de personas.

Científicos advierten sobre un fenómeno climático que podría tener consecuencias “de gran alcance”

Las abejas hacen parte del grupo de animales que participan en la polinización, un proceso mediante el cual el polen es trasladado entre las flores y permite la reproducción de las plantas. Aunque no son los únicos polinizadores, también participan mariposas, escarabajos, aves, murciélagos y otros animales, tienen un papel especialmente importante en diferentes sistemas agrícolas.

Por eso, la desaparición de estos insectos no implicaría que todos los alimentos dejarían de existir de un momento a otro. Sin embargo, sí podría reducir significativamente la producción de numerosos cultivos y modificar la disponibilidad, variedad y precio de algunos productos que hacen parte de la alimentación cotidiana.

Entre los productos que pueden verse afectados se encuentran diferentes frutas, verduras, frutos secos y semillas. En Colombia, por ejemplo, las abejas cumplen un papel relevante en cultivos como café, cacao, aguacate y tomate, además de frutas como mango y lulo.

Las abejas son fundamentales para mejorar la productividad de los cultivos. Foto: Pixabay

Esto significa que una reducción considerable de los polinizadores podría provocar menores rendimientos agrícolas en determinados cultivos. El efecto también podría trasladarse a los consumidores mediante una menor oferta de productos y posibles aumentos en sus precios.

La alimentación no sería el único aspecto comprometido. Los polinizadores también contribuyen al funcionamiento de los ecosistemas y a la reproducción de numerosas especies vegetales. Su disminución, por lo tanto, puede generar efectos que van más allá de las tierras destinadas exclusivamente a la agricultura.

El problema no es únicamente una hipótesis sobre un eventual mundo sin abejas. En Colombia existen señales que han generado preocupación entre investigadores por la disminución de estos insectos. Un análisis de la Universidad del Rosario señaló que hasta el 40 % de las colmenas de abejas pueden perderse cada año en Colombia, una situación relacionada con factores como la exposición a plaguicidas y enfermedades.

Se estima que en Colombia existen más de 1.000 especies, mientras que a nivel mundial se conocen más de 20.000. No todas tienen las mismas características ni cumplen exactamente las mismas funciones, pero hacen parte de una red de polinizadores fundamental para los ecosistemas.

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Entre las principales amenazas se encuentran el uso de determinados productos químicos, la pérdida de hábitat y las enfermedades. La exposición a plaguicidas puede afectar el comportamiento y la supervivencia de las abejas, dificultando su capacidad para alimentarse, reproducirse y mantener sus colonias.

Por eso, el debate sobre la protección de las abejas no debería limitarse a una fecha del calendario. Su conservación está relacionada con la producción de alimentos, la diversidad de los ecosistemas y la estabilidad de actividades agrícolas que dependen, directa o indirectamente, de la polinización.