Descubren en África una nueva especie de mono con llamativos labios anaranjados

Un grupo internacional de investigadores confirmó el hallazgo de una nueva especie de mono en la República Democrática del Congo, un descubrimiento poco común para la ciencia y que, al mismo tiempo, enciende las alertas por el riesgo que enfrenta el animal debido a la reducción de su hábitat.

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El primate, bautizado como Colobus congoensis y conocido por las comunidades locales como “Likweli”, habita en el Parque Nacional Lomami, una extensa área de selva tropical ubicada en el centro-oriente del país africano. Su apariencia se distingue por el pelaje negro, los pómulos grises y unos característicos labios de color rosado-anaranjado, rasgos que permitieron diferenciarlo de otras especies de monos colobos.

Aunque los primeros registros del animal se remontan a 2008, cuando fue fotografiado de manera borrosa entre las copas de los árboles, solo una década después un nuevo avistamiento impulsó una investigación más detallada.

Los científicos combinaron observaciones de campo, grabaciones de sus vocalizaciones, fotografías y análisis genéticos hasta confirmar que se trataba de una especie que no había sido descrita oficialmente. Los resultados fueron publicados en la revista científica PLOS One.

El descubrimiento es considerado único, ya que corresponde a la quinta especie de mono africano identificada en los últimos 75 años. Además de ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad de la cuenca del Congo, el hallazgo evidencia que todavía existen animales poco estudiados incluso en ecosistemas que han sido testigos de numerosas investigaciones.

Los investigadores también advirtieron que el Colobus congoensis tiene una distribución muy limitada. Los registros obtenidos entre 2018 y 2022 documentaron apenas 114 avistamientos en un área cercana a los 1.700 kilómetros cuadrados de bosque, una situación que, sumada a la presión por la caza y la pérdida de hábitat, llevó al equipo científico a recomendar que la especie sea catalogada como “En peligro” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

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Los especialistas esperan que el reconocimiento oficial de esta nueva especie impulse medidas para fortalecer la conservación del Parque Nacional Lomami y de otros ecosistemas de la cuenca del Congo, considerada una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta.

Por su parte, los científicos hicieron un llamado a reforzar las medidas de conservación del hábitat de este primate, ya que los pocos registros obtenidos hasta el momento indican que su área de distribución sería limitada, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a amenazas como la pérdida de bosque y la caza.