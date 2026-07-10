Revolcón en la Fiscalía de Bogotá: sale el director seccional, ¿quién llega?

Dos prioridades tendrá que atender el nuevo director de Fiscalías en Bogotá, tras la designación que hizo la fiscal Luz Adriana Camargo, principalmente con el objetivo de fortalecer la entidad en materia de alianzas estratégicas y atención a los usuarios.

Ultimátum a la fiscal Luz Adriana Camargo para que responda una orden del Tribunal de Bogotá

Javier Paba, estuvo al frente de la seccional de fiscalías en la capital del país desde el inicio de la administración de la fiscal Camargo. Sobrevivió a varias sacudidas en la Fiscalía con cambios sustanciales en las direcciones seccionales y operativas de la entidad.

Paba fue director mientras en la seccional se sumaron procesos e investigaciones de connotación nacional como el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y otros casos de homicidios que se convirtieron en una prioridad para sectores políticos y sociales en Colombia. Aun así, según pudo establecer SEMANA, estará en el cargo solo hasta el próximo martes.

El nuevo director será Hugo Andrés Infante Foto: Fiscalía General de la Nación

En lugar de Javier Paba llegará Hugo Andrés Infante, un funcionario con más de 25 años de experiencia en la Fiscalía, que actualmente se desempeña como director seccional en Cundinamarca, con importantes resultados que ahora lo llevan al despacho de la dirección seccional de fiscalías de la capital del país.

Su trayectoria en el ente acusador es destacable entre los funcionarios; su paso por la Dirección de Derechos Humanos le dejó logros importantes en investigaciones y resultados que ocuparon titulares. Llegará a la dirección de Bogotá en un momento coyuntural, de arranque del nuevo Gobierno y con la firme convicción de fortalecer la entidad y destacar la seccional.